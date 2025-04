Asiatiske aktier lukker blandet mandag: Pænt, Sensex hopper over 1 %, Nikkei falder 1,30 %

Asiatiske aktier leverede en blandet præstation i tynd feriehandel i mandags, med markeder i Hong Kong, Australien og New Zealand lukket til påskeferien.

Investorer navigerede i vedvarende spændinger mellem USA og Kina, en ustabil dollar og nyt politisk drama i Washington.

Den amerikanske dollar faldt, efter at præsident Donald Trump eskalerede kritikken af ​​Federal Reserve-formand Jerome Powell, idet han truede med at fjerne ham over rentebeslutninger og anklagede ham for politisk partiskhed.

I et indlæg på Truth Social kaldte Trump Powell “altid FOR SENT OG FORKERT” for ikke at sænke renten, hvilket tilføjede pres forud for det næste pengepolitiske møde.

Den økonomiske rådgiver i Det Hvide Hus, Kevin Hassett, bekræftede fredag, at administrationen var ved at gennemgå den juridiske gennemførlighed af at afskedige Powell, og hævdede, at Feds handlinger var beregnet til at gavne demokraterne forud for valget.

Kontroversen føjede til markedsuroligheder, der allerede var flosset af handelskonflikter.

asiatiske markeder mandag

På aktiemarkederne steg Kinas Shanghai Composite Index 0,45 % til 3.291,43, efter at People’s Bank of China holdt sine prime-renter uændrede og fastholdt sin imødekommende holdning.

Trump afslørede også en plan med otte punkter rettet mod, hvad han beskrev som “ikke-toldsnyd” af fremmede lande, et skridt, han advarede om, kunne belaste både diplomatiske og handelsmæssige forbindelser.

Som svar sagde Kinas handelsministerium, at det ville gøre gengæld mod lande, der tilslutter sig USA i deres igangværende toldkrig.

Japanske aktier faldt kraftigt, da yenen steg til sit stærkeste niveau siden september over for dollaren, hvilket afspejler investorernes forsigtighed forud for planlagte valutasamtaler mellem USA og Japan senere på ugen.

Nikkei 225 faldt 1,30 % til 34.279,92, mens det bredere Topix-indeks tabte 1,18 % til 2.528,93.

Eksportorienterede aktier førte tabene, hvor Toyota Motor faldt 2,9 % og Suzuki Motor faldt 3,9 %.

Sydkoreas Kospi-indeks steg 0,20 % højere til 2.488,42, hvilket forlængede stigningen for en tredje session i træk.

Foreløbige handelsdata for april afslørede dog kraftige fald i eksporten til både USA og Kina, hvilket kaster en skygge over landets økonomiske udsigter.

Indiske markeder klarer sig bedre

Indiske aktier klarede sig bedre end asiatiske konkurrenter i mandags.

Aktieindeksene Sensex og Nifty endte højere i mandags, løftet af stigninger i tungvægtsaktier, herunder HDFC Bank og ICICI Bank efter deres indtjeningsrapporter, sammen med fortsatte udenlandske fondstilstrømninger.

Tech Mahindra, Axis Bank, HDFC Bank, Infosys, State Bank of India og IndusInd Bank var blandt de bedste på Sensex, mens Adani Ports, ITC, Bharti Airtel, Titan, Hindustan Unilever og Sun Pharma faldt.

Sensex lukkede 855,30 point, eller 1,09%, højere til 79.408,50, mens Nifty avancerede 273,90 point, eller 1,15%, for at sætte sig på 24.125,55.