Jim Cramer kalder Nvidia en ‘meme stock’

Den berømte investor Jim Cramer siger, at Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) er blevet en “memeaktie” efter dets advarsel om et massivt hit til indtjeningen i sidste uge.

Ifølge den tidligere hedgefondsforvalter bør investorer sænke deres eksponering over for NVDA, da amerikanske eksportrestriktioner kan føre til mere smerte for AI-chipgiganten på vej fremad.

Cramer har længe været en fortaler for Nvidia-aktier. Men “du kan ikke eje det som du plejede” midt i tariffer og de tilføjede eksportrestriktioner på halvledere i 2025, tilføjede han.

Den førnævnte modvind har allerede skubbet NVDA-aktien ned med mere end 30% i år.

Hvad betyder nye eksportrestriktioner på H20 for NVDA

Tidligere i april slog Trump-administrationen et nyt krav om en licens til Nvidia for at kunne eksportere sine berømte H20-chips til flere destinationer, herunder Kina.

Med disse nye restriktioner ønsker USA yderligere at begrænse Beijings adgang til avancerede chips, som det er bekymret for kan blive brugt til at bygge meget sofistikerede militærsystemer.

For NVDA kan denne seneste udvikling betyde en betydelig vækstafmatning, da H20 genererede så meget som $15 milliarder i omsætning til chipproducenten i 2024.

Faktisk har det Nasdaq-noterede firma allerede advaret om, at de nye eksportrestriktioner kan resultere i op til 5,5 milliarder dollars kvartalsvise gebyrer.

På trods af nye udfordringer og den tarifdrevne rute i de amerikanske teknologiaktier i år, er Nvidia-aktien stadig steget mere end 25 % i forhold til det laveste niveau på 52 uger i skrivende stund.

USA ønsker at bevare sin AI-overherredømme

Bemærk, at Kinas DeepSeek også brugte Nvidias H20-chips til at udvikle sin R1-model, der konkurrerer med de mest kraftfulde AI-modeller, men til en brøkdel af driftsomkostningerne.

Så den amerikanske regerings nye eksportrestriktioner er mere bredt rettet mod at opretholde USA’s overherredømme inden for kunstig intelligens.

Allerede før tiltrædelsen den 20. januar, havde præsident Trump bekræftet planerne om at forpligte sig til at gøre USA til verdens hovedstad for nye teknologier, herunder krypto og kunstig intelligens.

Midt i en sådan baggrund har den berømte investor Jim Cramer anbefalet at tage en forsigtig holdning til Nvidia-aktier på kort sigt.

Wall Street er uenig med Cramer om Nvidia-aktier

Selvom tingene åbenbart er blevet mere udfordrende, er ikke alle på Wall Street enige med Mad Money-værten om NVDA-aktier.

Konsensusvurderingen på Nvidia-aktien forbliver på “køb” i april.

Analytikere har i øjeblikket et gennemsnitligt kursmål på omkring $165 på AI-aktien, hvilket svarer til en opside på næsten 65% i forhold til det nuværende niveau.

De forbliver positive på det multinationale på trods af udfordringer på kort sigt, da det fortsat er det eneste spil i byen for kunstig intelligens – et marked, som Statista forudser vil vokse med en sammensat årlig rate på mere end 27 % gennem slutningen af ​​dette årti.

Derudover giver NVDA-aktien et udbytte på 0,039 %.