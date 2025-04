Kryptovalutamarkedet iscenesatte et solidt opsving i løbet af de sidste 24 timer, hvor den samlede markedsværdi steg 2,86% til 2,76 billioner dollars.

Handelsvolumen steg også og steg 47,89% til $66,63 milliarder, hvilket indikerer fornyet investoraktivitet efter en afdæmpet strækning.

Bitcoin, Ethereum og XRP forlængede deres genopretning mandag.

De 10 bedste kryptovalutaer efter markedsværdi var stort set i positivt territorium, med priser enten fladt eller lidt højere i løbet af de sidste 24 timer.

Bitcoin (BTC) kurs i dag

Bitcoin handles til $87.471,37, en stigning på over 3% i de seneste 24 timer.

Møntens 24-timers handelsinterval var mellem $83.976,85 og $87.679,23.

Bitcoins markedsdominans steg med 0,25 procentpoint til 63,07 %, hvilket bekræfter sin position som markedsanker midt i en forsigtig, men forbedrende stemning.

Dette kommer, da Metaplanet købte yderligere 330 Bitcoins i en masseaftale til en værdi af $28,2 millioner.

Tilføjelsen bringer det japanske selskabs samlede beholdning tæt på 5.000 BTC.

Ethereum (ETH) kurs i dag

Ethereum-prisen steg også 3% for at handle til $1.645,86.

Intradag lave og høje var henholdsvis $1.566,69 og $1.656,12.

Vitalik Buterin har foreslået at erstatte Ethereum Virtual Machine med RISC-V, en standardiseret og udvidelsesbar instruktionssætarkitektur.

Planen, der er beskrevet i et indlæg den 20. april på Ethereum Magicians-forummet, foreslår en trinvis overgang, der sigter på at øge bevise effektiviteten og forenkle eksekveringslaget, samtidig med at nøgleabstraktioner som konti, opbevaring og opkald på tværs af kontrakter holdes intakte.

XRP og SOL pris i dag

XRP-prisen steg tæt på 3% for at handle til $2,12 efter at have ramt et intradag-lavpunkt på $2,04 og et maksimum på $2,14.

Solana (SOL) pris oplevede et muter spring.

Mønten steg omkring 0,5% for at handle til $140,40.

Top kryptovindere og -tabere

Stacks (STX) sprang 13,57% i de sidste 24 timer til $0,7082, mens Decentraland (MANA) steg 11,81%, og handles nu til $0,3183.

Sandbox (SAND) tilføjede 7,51% til $0,2857, og Injective (INJ) steg 8,23% til $9,01.

I mellemtiden steg Gala (GALA) 6,72%, i øjeblikket prissat til $0,01641.

AB (AB) faldt 3,68% i løbet af det seneste døgn til $0,01088 i Gurugram, mens Story IP faldt 2,74%, nu prissat til $3,71.

Bitget Token (BGB) faldt 1,77% til $4,45, og Four (FORM) faldt 1,56% og handles i øjeblikket til $2,07.

JasmyCoin (JASMY) oplevede et mildt fald på 0,85% i de sidste 24 timer, og skiftede hænder til $0,01489 i Gurugram.