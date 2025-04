Layer2 Zora lancerer ZORA Coin den 23. april, da den fordobles på meme-mønter

Ethereum Layer2-netværket Zora har officielt bekræftet lanceringen af ​​sin oprindelige mønt ZORA i denne uge, 23. april 2025.

Det oprindelige aktiv vil markere et væsentligt skridt for platformen, da det vil forenkle oprettelse og lancering af meme-aktiver på den Coinbase-støttede Base blockchain.

Meddelelsen kommer efter, at Zora rejste over 50 millioner dollars, støttet af førende ventureselskaber, herunder Paradigm.

Zora sigter mod at udnytte sin betydelige brugerbase og tekniske kapaciteter for at cementere sin status som en topinfrastrukturudbyder for on-chain innovationer.

På trods af de sparsomme detaljer om de kommende tokens ser samfundets forventninger ud til at være høje.

Zoras succes med at integrere kreative værktøjer i Web3-infrastrukturen har drevet dens popularitet frem, og ZORA Coins kan yderligere tilpasse skabere, brugere og udviklere omkring dets langsigtede mål.

Zoras nye mem-møntværktøj

Zora afslørede sit næste nøgleinitiativ i weekenden.

Layer 2-netværket Zora bekræftede lanceringen af ​​Zora Coins, et token designet til at forenkle oprettelsen og implementeringen af ​​meme-kryptovalutaer på Base blockchain.

Den nye funktion er en del af Zoras mission om at berige internet-native kultur.

Da meme-tokens bliver en hjørnesten for on-chain-interaktioner og virale grupper, søger ZORA Tokens at reducere adgangsbarrierer for enkeltpersoner, der er interesserede i at lancere deres mønter uden kompleks teknisk ekspertise.

Brugere kan oprette og implementere meme-aktiver på basisplatformen med kun et par klik.

Det nye værktøj matcher Zoras etos og tilbyder en platform, hvor kreativitet og kryptoinnovationer mødes. Dens X-bio lyder:

Et socialt netværk, hvor hvert indlæg er en mønt.

Zora fortsætter med at udvide sit økosystem med avancerede værktøjer.

Zoras støtte til initiativer, der forbinder blockchain-værktøjer, samfundsopbygning og memes, understreger dens dedikation til at demokratisere hurtigt voksende kryptosektorer: skaberøkonomier og sociale valutaer.

Det oprindelige token ville tjene forskellige roller inden for Zora-økosystemet, herunder styring, incitamenter, gas, kontraktudrulning og møntværk.

ZORA-lanceringen kommer, da kryptovalutamarkedet signalerer betydelige opsving.

Oversigt over kryptomarkedet

Digitale tokens handlede i grønt mandag, da kryptomarkedsværdien steg med over 3% i løbet af den seneste dag til 2,75 billioner dollars.

Bitcoin svæver på $87.320 efter at have ramt en 24-timers højde på $87.800.

Det seneste spring så BTC overvinde en ugelang stagnation mellem $83K og $86K.

Den fornyede bullishness understøtter udvidede gendannelser af Bitcoin, med alle øjne på $90.000 psykologisk mærke.

Analytiker Ali Charts forudsiger en stigning til $89K, hvilket kan åbne vejen for robuste gevinster til nye ATH’er.

Ifølge IntoTheBlock:

Bitcoin er endnu en gang tættere på $90K-mærket. Omkostningsbaserede klynger viser et lille overhead-udbud under dette interval, hvilket betyder, at markedet kan rykke hurtigt frem, før en større rate af indehavere når break-even og begynder at tage overskud.