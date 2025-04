Pave Frans dør 88 år gammel

Pave Frans, den argentinske jesuit, der blev den første romersk-katolske pave fra Amerika, er død, meddelte Vatikanet mandag.

Han var 88.

Nyheden blev leveret i en videoadresse af kardinal Kevin Farrell.

“Kæreste brødre og søstre, med dyb sorg må jeg meddele vor hellige fader Francis’ død,” sagde Farrell ifølge en officiel oversættelse.

“Kl. 7:35 i morges vendte biskoppen af ​​Rom, Frans, tilbage til Faderens hus. Hele hans liv var viet til Herrens og hans kirkes tjeneste. Han lærte os at efterleve evangeliets værdier med trofasthed, mod og universel kærlighed, især til fordel for de fattigste og de marginaliserede.”

“Med enorm taknemmelighed for hans eksempel som en sand discipel af Herren Jesus, anbefaler vi pave Frans sjæl til den treenige Guds uendelige barmhjertige kærlighed,” tilføjede Farrell.

Valgt til den 266. pave i den romersk-katolske kirke efter Benedikt XVI’s tilbagetræden i 2013, blev Francis født Jorge Mario Bergoglio i Buenos Aires den 17. december 1936.

Mens Benedikt blev betragtet som en ihærdig forsvarer af den ortodokse doktrin, mere tryg ved bøger end med folkemængder, dukkede Frans op som en pave, der ofte smilede, omfavnede ydmyghed og bar et bredt budskab.

Hans vægt på fattigdom og menneskelig lidelse gav genklang hos mange liberale ikke-katolikker, og han stemplede klimaforandringer som et moralsk spørgsmål, der trængte til akut opmærksomhed.

Han afviste de privilegier, der var forbundet med hans rolle, og valgte Vatikanets gæstehus frem for de overdådige pavelige lejligheder.

Han var den første jesuiterpave, den første fra den sydlige halvkugle og den første pave uden for Europa i næsten 1.300 år efter pave Gregor III af Syrien i 731.

Sønnen af ​​en italiensk immigrantfar og en italiensk argentinsk mor, Francis var den ældste af fem børn.

Som ung arbejdede han som pedel og natklubudsmider, inden han uddannede sig til kemitekniker.

Han blev ordineret som jesuiterpræst i 1969 og var i 1973 i en alder af 36 blevet leder af Society of Jesus i Argentina og Uruguay – en stilling han havde indtil 1979.

Pave Johannes Paul II udnævnte ham til biskop i 1992, og seks år senere blev Frans udnævnt til ærkebiskop af Buenos Aires. Han blev ophøjet til kardinal i 2001.

Francis blev i sin ungdom opereret for at fjerne en del af en lunge efter en lungesygdom, selvom Vatikanet sagde i 2013, at tilstanden aldrig havde svækket hans arbejde.

I sine senere år stod paven over for vedvarende sundhedsmæssige udfordringer, herunder luftvejslidelser og adskillige operationer.

Han blev indlagt for første gang som pave i juli 2021, hvor han gennemgik tyktarmsoperation på Roms Gemelli-hospital for divertikulær stenose – en udvikling, der rystede kirken på trods af Vatikanets forsikringer om, at proceduren var planlagt.

Han blev indlagt igen i marts 2023 med bronkitis og spøgte bagefter med journalister, at han “stadig var i live.”

Godt to måneder senere gennemgik han endnu en operation for at reparere et brok.