En nuestro mundo industrial moderno, la electricidad es una necesidad virtual y un insumo fundamental para el funcionamiento de la economía.

En el contexto sudafricano, Felix Dube y Chantelle Moyo de la North-West University señalan:

… los casos muestran que el derecho a la electricidad, si bien no está expresado en el texto de la Constitución, es una condición para el ejercicio de otros derechos, incluidos los derechos a la dignidad humana y el acceso a una vivienda adecuada, agua y atención médica.

Desafortunadamente, los apagones y cortes de carga son comunes en el país, pero en los últimos meses estos han asumido proporciones altamente desestabilizadoras y se han vuelto abrumadores.

Por ejemplo, Bloomberg informó que Sudáfrica ha sido devastada por severos cortes de energía todos los días desde el 31 de octubre de 2022.

Eso es 178 días continuos de interrupciones de varias horas.

La red envejecida del país y las plantas de carbón altamente ineficientes y hambrientas de capital se están derrumbando bajo la presión de cargas más pesadas y una demanda creciente.

Las principales ciudades, por no hablar de los pueblos más pequeños y las zonas rurales, se han visto paralizadas por tres o cuatro cortes de energía al día que, según se informa, duran habitualmente más de 10 horas acumuladas.

Con el invierno acercándose rápidamente, el Telegraph informó que el proveedor de electricidad estatal, Eskom, podría enfrentar un déficit de hasta 10,000 MW, lo que representa casi una cuarta parte de la demanda del país durante la temporada.

Por lo tanto, es probable que las interrupciones generalizadas se vuelvan aún más frecuentes de junio a septiembre.

Crisis de Eskom

Chris Yelland, analista de energía, señaló que el factor de disponibilidad de energía (EAF) de Eskom, una medida del rendimiento promedio de 90 generadores importantes en todo el país, ha estado en una espiral descendente prolongada.

Fuente: The Daily Investor (a 19 de marzo de 2023)

Yelland observó,

Para aumentar el horno eléctrico de arco de Eskom, primero debe haber una desaceleración. Luego tiene que tocar fondo, estabilizarse y comenzar a subir. Este proceso tomará varios años… Hablar de un factor de disponibilidad de energía del 70% o 75% es engañar al público, y no se puede lograr…

La consulta del Artículo IV del FMI señaló que, en promedio, Eskom recibió el 1% del PIB nacional en transferencias mientras incurría en pérdidas que ascendían al 0,4% del PIB en FY19/20 y FY20/21.

Para rectificar la situación, las autoridades recurrieron a un aumento de tarifas del 15% en 2022, así como a otras medidas de control de costos, incluida la reducción de personal.

Esto respaldó el desempeño financiero con un aumento del 238% en las ganancias operativas el año pasado, pero la compañía no pudo cumplir con sus compromisos de servicio de la deuda a pesar de una inyección gubernamental de decenas de miles de millones de rand.

A lo largo de este período, la prestación de servicios ha seguido siendo poco fiable.

La organización no ha estado exenta de gran controversia luego de las investigaciones en curso sobre corrupción, así como una explosiva entrevista televisiva del ex director ejecutivo André de Ruyter a principios de este año.

Ayer, de Ruyter compareció ante SCOPA, el comité de cuentas públicas, y se negó a proporcionar los nombres de los ministros que se cree que están involucrados en las supuestas irregularidades.

Los informes sugieren que el testimonio de De Ruyter solo planteó más preguntas que socavaron aún más la confianza en el proveedor de energía.

Iniciativas de política

A fines de 2020, las autoridades intentaron mejorar el funcionamiento de las entidades públicas en dificultades de Sudáfrica, muchas de las cuales estaban plagadas de mandatos ambiguos y modelos comerciales insostenibles, con el lanzamiento del Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica (ERRP).

Esto incluyó una serie de reformas del sector energético, incluida la división de Eskom en al menos tres entidades, cada una de las cuales sería responsable de la generación, transmisión o distribución.

Además, la Oficina del Presidente y la Tesorería Nacional lanzaron conjuntamente la Operación Vulindlela con el objetivo de reformas estructurales de alto impacto en muchos sectores, incluida la generación y el suministro de energía.

Sin embargo, muchas de estas reformas han enfrentado dificultades en la ejecución en medio de sobrecostos, malestar social y casos de vandalismo a gran escala.

Además, con las elecciones generales programadas para 2024, es probable que la separación de Eskom sea una patata caliente política, que también requeriría la aprobación de complicados pasos legislativos.

Fundamentos de platino

Sudáfrica es una tierra de increíbles recursos naturales.

Un reciente documento de política comercial de la OCDE, escrito por Przemyslaw Kowalski y Clarisse Legendre, destacó la participación de los 3 principales países productores entre las 10 materias primas críticas más concentradas.

Fuente de datos: OECD

En el gráfico anterior, Sudáfrica (ZAF) tiene un estricto control sobre la producción del grupo de metales preciosos, así como sobre el platino (Pt), del cual es responsable por sí solo de más del 70% de la producción mundial.

El interés en Pt se ha disparado en los últimos años, particularmente debido al aumento de la demanda automotriz y de joyería en China, Japón e India, así como a una gama de aplicaciones en expansión en la atención médica, como empastes dentales y marcapasos.

El año pasado, los precios del metal habían subido inicialmente tras las agresivas acciones militares de Rusia y su posición como el segundo mayor proveedor mundial.

Las preocupaciones por los precios duraron poco, en parte debido a la posición dominante de Sudáfrica y las estrictas políticas de cero covid de China.

Sin embargo, el precio al contado del platino ha experimentado una fuerte recuperación mejorando un 19,4% interanual en el momento de redactar este informe y cotizando un 33% por encima del mínimo de 52 semanas de agosto.

Desde el 27 de marzo, el spot ha subido aproximadamente un 11%.

Fuente de datos: KITCO

Este cambio al alza ha sido impulsado por el aumento de las compras chinas, que superó con creces la demanda esperada, después de salir de sus políticas de bloqueo prolongado.

Fuente de datos: World Platinum Investment Council (WPIC)

Datos económicos mejorados, como el PMI general, manufacturero y no manufacturero de China; y crecimiento anual del PIB; superó las expectativas del mercado.

La Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) estima que las ventas nacionales de vehículos aumentarán en 2,11 millones de unidades en 2023.

En particular, un informe reciente de ING encontró que la participación de vehículos eléctricos en el total de registros de automóviles de China había comenzado a estancarse, lo que sugiere que la demanda de Pt puede verse estimulada por el uso de convertidores catalíticos en automóviles que funcionan con gasolina.

Además, WPIC espera que la demanda industrial, como las inversiones en la economía del hidrógeno y las instalaciones de energía con cero emisiones de carbono, crezca un 12%, mientras que la demanda de inversión también debería aumentar este año.

Sin embargo, Sudáfrica, el centro del sector mundial de la minería del platino, sigue plagado de ineficiencias operativas y se encuentra en el umbral de un cierre mucho más severo.

Un artículo del Daily Maverick de mediados de marzo examinó algunos de los desafíos en la industria minera más amplia de Sudáfrica.

La producción total del sector cayó un 7,2% en 2022, aunque esto se debió en parte al efecto de base distorsionado tras las interrupciones de la era de la pandemia.

Fuente de datos: Daily Maverick

Como resultado de la crisis energética profundamente arraigada, así como de un aumento en los cierres de minas importantes, la disponibilidad de leyes minerales más bajas entre las minas antiguas y la falta de transporte seguro, la Encuesta anual de empresas mineras del Instituto Fraser de Canadá colocó a Sudáfrica en los diez últimos países sobre la base de su índice de atracción de inversiones a partir de abril de 2022.

Debido a la tremenda presión ejercida sobre la economía por los constantes apagones, Pt, que según el Observatorio de Complejidad Económica fue la principal exportación del país con $ 24.5 mil millones de dólares en 2021, podría experimentar una fuerte disminución en la producción.

Johan Theron, vocero de una de las mayores mineras, Impala Platinum Holders, señaló que la crisis energética fue tan aguda que puede llegar un momento,

…cuando tenga ciertos días en los que dejaremos de enviar personas a la clandestinidad.

Reversión de excedentes

Dada la reactivación global del Pt junto con las alarmantes restricciones de la oferta, el WPIC proyectó un crecimiento de la demanda para 2023 de un 24 %, mientras que la oferta puede mejorar tan solo un 3 % debido a la capacidad adicional limitada que se está conectando.

En consecuencia, el grupo espera que los prolongados cortes de energía tengan un gran peso en las operaciones de Sudáfrica y pueden revertir drásticamente el superávit de la industria de 776 koz el año pasado a un déficit de 556 koz este año.

Los informes sugieren que Eskom ha advertido a las principales empresas mineras que es posible que deban reducir la producción, lo que solo exacerbará la situación.

ETF de platino

Dado el desequilibrio entre la oferta y la demanda del metal, el deterioro de la reputación de la empresa de servicios públicos, la precaria situación del suministro de electricidad y la temporada de invierno que se acerca rápidamente, los administradores de fondos esperan que las operaciones de Pt corran un riesgo significativo y son optimistas sobre las perspectivas de los ETF de platino.

Este cambio se produce poco después de que estos productos fueran testigos de varios trimestres consecutivos de salidas debido a la disminución de la demanda mundial.

Bloomberg informa que los flujos semanales en ETF de platino aumentaron 117 000 onzas, el aumento más alto desde marzo de 2019, ya que los inversores se apresuraron a adquirir estos productos en masa.

Fuente de datos: Zerohedge, Bloomberg

Varios ETF de platino, como el ETF abrdn Physical Platinum Shares (NYSEARCA: PPLT) y GraniteShares Platinum Trust (NYSEARCA: PLTM), ya han subido entre un 12% y un 13% en el mes.

Una parte del componente de la demanda puede haber sido impulsada por las preocupaciones sobre la inflación persistente, un dólar más débil y los temores de una recesión, ya que la Fed busca subir las tasas la próxima semana.

Desafíos macroeconómicos

Es probable que los suministros de pt sigan bajo una fuerte presión en el futuro previsible y que los precios aumenten durante la próxima temporada de invierno.

Según el Consejo de Minerales de Sudáfrica, el sector minero aporta entre el 7% y el 8% del PIB sudafricano, y una fuerte desaceleración en este sector podría tener ramificaciones macrofinancieras devastadoras para los ingresos por exportaciones, el desempleo y el crecimiento.

La situación es aún más desesperada con varios indicios de que el país se está acercando a una recesión, y el FMI proyecta que el crecimiento del PIB real se desacelerará a un 0,1% este año.

Lungile Mashele, especialista en el sector energético, estimó que desde 2008, la larga historia de cortes de energía crónicos en Sudáfrica puede haber reducido el PIB potencial del país en un asombroso 20% y podría resultar aún más potente ahora.

En su declaración final del personal de marzo, el Fondo señala que espera que la situación de la deuda pública continúe debilitándose durante varios años, incluso si la posición financiera de Eskom mejora.

Los riesgos a la baja para los precios del platino provienen de informes recientes de preocupaciones de salud renovadas en China y una política monetaria estricta que podría provocar una recesión mundial en el segundo semestre de 2023.

Los compradores de ETF observarán atentamente la acción del precio en los próximos días, ya que los mercados pueden haber estado anticipando un testimonio mucho más contundente de de Ruyter.

Otras Consideraciones

Ha habido una tendencia reciente a sustituir el platino por operaciones de paladio debido a la divergencia de precios entre los metales.

Sin embargo, dado que es probable que se reduzcan las operaciones mineras, es poco probable que las partes interesadas de Pt avancen mucho más rápidamente.

En segundo lugar, las fuertes sanciones impuestas a Rusia, así como los impuestos punitivos del Reino Unido sobre los productos de platino y paladio a principios de este año, brindaron una oportunidad a Sudáfrica para ampliar aún más su dominio en estos sectores.

Sin un final obvio para la crisis de la electricidad, el progreso hacia este objetivo será un desafío.

A la larga, Pt todavía tiene un tremendo potencial de sustitución y fuertes impulsores de la demanda, lo que puede crear oportunidades para otros productores como Zimbabue y Canadá.