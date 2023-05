Las acciones estadounidenses han estado en modo de consolidación últimamente. Últimamente, uno debería pensar en varios meses, ya que, por ejemplo, el Dow Jones cotiza en torno a los mismos niveles que en noviembre de 2022.

Sucedieron muchas cosas en los últimos cinco meses, pero las acciones no hacen nada. Resulta que los inversores, especialmente los minoristas, están preocupados y son pesimistas con respecto a las acciones estadounidenses. Después de todo, si una recesión es inminente, ¿por qué comprar acciones? Además, con altas tasas de interés, ¿por qué arriesgar e invertir en bolsa?

La verdad es que siempre hay algo de qué preocuparse. Lo último que mantiene a los inversores alejados del mercado de valores es el techo de la deuda y la posibilidad de un incumplimiento de pago de EE.UU. en menos de tres semanas.

Según Jenet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU., no elevar el techo de la deuda a tiempo sería catastrófico. Además, Jerome Powell, presidente de la Fed, usó palabras similares en la última conferencia de prensa del FOMC.

Entonces, con Estados Unidos a solo tres semanas de un posible incumplimiento, ¿debería comprar o vender acciones estadounidenses?

El techo de la deuda siempre se incrementó al final.

Los inversores tienen todas las razones para preocuparse. La historia nos dice que en 2011, cuando finalmente se levantó el techo de la deuda tras intensas negociaciones, el mercado de valores registró una de las semanas más volátiles de la historia. Por ejemplo, el S&P 500 cayó un 19% en solo tres semanas.

Pero la historia también nos dice que el techo de la deuda siempre se ha elevado en el tiempo. Más precisamente, se planteó 89 veces en el pasado bajo un Congreso Republicano y Demócrata. Por lo tanto, lo más probable es que se evite nuevamente un incumplimiento, como sucedió tantas veces.

Las acciones no están en tan mal estado

Los participantes del mercado han escuchado últimamente que solo unas pocas acciones mantienen el mercado arriba. Desafortunadamente, eso está lejos de la verdad.

De hecho, un número diverso de empresas de diferentes industrias y sectores están a menos del 5% de un nuevo máximo de 52 semanas.

Por lo tanto, en todo caso, los compradores siguen invirtiendo y creen que los temores del techo de la deuda son temporales. Estados Unidos cumplirá, como lo hizo tantas veces en el pasado.