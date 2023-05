Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) está en el punto de mira el martes después de que el CEO Elon Musk confirmara que la compañía de vehículos eléctricos comenzará a entregar Cybertrucks “a finales de este año”.

Resumen de la reunión anual de accionistas de Tesla

El multimillonario también hizo otros comentarios notables en la reunión anual de accionistas de hoy. Por un lado, dijo que el Tesla Model Y vencerá a todos los demás vehículos en la Tierra para convertirse en el “automóvil más vendido” este año.

Musk también señaló que el gigante de los vehículos eléctricos ahora está listo para probar un poco de publicidad tradicional. Hasta ahora, Tesla se ha basado completamente en el boca a boca, el marketing de influencers y otros medios de publicidad no convencionales.

El presidente ejecutivo espera que el contexto económico siga siendo desafiante durante los próximos doce meses. A partir de ahí, sin embargo, pronostica una recuperación y ve a Tesla Inc bien posicionada para beneficiarse de ella.

¿Deberías comprar acciones de Tesla hoy?

Las acciones de Tesla actualmente han bajado más del 20% en comparación con su máximo del año hasta la fecha, lo que podría ser una gran oportunidad para construir una posición considerando que el analista de CFRA, Garrett Nelson, continúa denominándolo como una “compra fuerte”.

Van por buen camino con la primera producción de Cybertruck, iniciando la construcción de la nueva fábrica en México. Creemos que presentarán un cupé de menor precio para el mercado masivo en 2024. Por lo tanto, hay muchos catalizadores a corto plazo.

Las acciones de Tesla son aún más atractivas ahora que Elon Musk ha contratado a un nuevo CEO para Twitter. Nelson ve un potencial alcista en esta acción a $250 dólares, lo que sugiere que podría subir aproximadamente un 30% desde aquí.

Otras razones para tener “TSLA” en su cartera incluyen el negocio de almacenamiento de energía de la compañía, concluyó en “ Squawk on the Street ” de CNBC.