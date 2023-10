Apple gastará 1.000 millones de dólares al año en Gen AI

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) está en el centro de la atención esta mañana tras un informe de que está considerando asignar $1.000 millones de dólares al año en gastos para ampliar su huella en inteligencia artificial generativa.

Ha habido rumores sobre Apple GPT

Copy link to section

Si bien el titán tecnológico ya recurre a la inteligencia artificial para mejorar fotografías, por ejemplo, hasta ahora no tiene un producto Gen AI en particular como sus pares Microsoft y Google.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pero un informe de Bloomberg del lunes habló de Ajax, su modelo de lenguaje grande más avanzado hasta la fecha. Además, también ha habido rumores sobre Apple GPT, que es esencialmente un chatbot como ChatGPT.

Está previsto que la multinacional presente sus resultados financieros del cuarto trimestre el próximo 2 de noviembre. El consenso es que ganará $1,39 dólares por acción frente a $1,29 dólares por acción hace un año.

Las acciones de Apple han bajado un 14% en comparación con el máximo del año hasta la fecha en el momento de escribir este artículo.

$AAPL after being rejected @ the 100D 170 next big support level, 200D about there toohttps://t.co/hSnjPWLvgB — Options Mike (@OptionsMike) October 22, 2023

Apple quiere integrar la IA con Siri

Copy link to section

Las iniciativas de IA en las que Apple Inc pretende invertir mucho serán dirigidas por John Giannandrea, su vicepresidente senior de estrategia de aprendizaje automático e inteligencia artificial, según Bloomberg.

Según se informa, la empresa que cotiza en Nasdaq quiere integrar la IA en Apple Music, Messages y Siri. También quiere explorar la aplicación de inteligencia artificial en Xcode para ayudar potencialmente a los desarrolladores de aplicaciones.

Un portavoz de la empresa con sede en Cupertino aún no se ha pronunciado sobre el informe de Bloomberg del lunes.

La semana pasada, el analista de Jefferies, Edison Lee, dijo a sus clientes en una nota de investigación que Huawei ha destronado al iPhone en China, como informó Invezz anteriormente.