Las acciones de Vestas Wind Systems (VWS) forman una cruz de la muerte antes de las ganancias

El precio de las acciones de Vestas Wind Systems (ETR: VWS) continuó su tendencia a la baja a medida que continuaban las preocupaciones sobre la industria eólica. Las acciones cayeron más de un 2% el miércoles tras el sorprendente informe de resultados de Orsted. Se han desplomado más del 53% desde el punto más alto de 2022.

Se avecinan las ganancias de VWS

Copy link to section

Ha sido un camino difícil para las empresas de la industria de la energía eólica. La semana pasada, las acciones de Siemens Energy se desplomaron más de un 30% después de que la empresa solicitara garantías al gobierno alemán.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Y el miércoles, las acciones de Orsted se desplomaron después de que la compañía amortizara $4.000 millones de dólares de su negocio eólico en Estados Unidos. Varias otras empresas del sector se han desplomado gravemente en los últimos meses.

Lo mismo está sucediendo en la industria de la energía solar, donde empresas como Sunrun y Enphase Enphase Energy se han desplomado en los últimos meses. Al mismo tiempo, empresas como BP y Shell han anunciado planes para reducir sus objetivos de energía limpia.

En este contexto, Vestas Wind Systems publicará sus resultados financieros del tercer trimestre el 8 de noviembre. Los inversores tienen pocas expectativas sobre las ganancias de la empresa, ya que las altas tasas de interés desaceleran la industria.

Para empezar, Vestas Wind Systems es una empresa que ofrece turbinas eólicas en tres plataformas: EnVentus, plataformas de 4 MW y 2 MW. Es probable que la empresa experimente un lento crecimiento a medida que empeora la demanda en el sector.

Los resultados financieros más recientes muestran que los pedidos recibidos de la empresa crecieron un 8% en el segundo trimestre. Sus ingresos aumentaron un 4% hasta más de 3.400 millones de euros. Este crecimiento contribuyó al 29% del crecimiento de los servicios, lo que ayudó a impulsar sus márgenes.

La compañía finalizó el trimestre con más de 31.600 millones de euros en cartera, la mayoría de ellos en la región EMEA, seguida de América y APAC. Ahora, con la desaceleración de la industria, existe la posibilidad de que el negocio de la empresa se desacelere.

Perspectivas del precio de las acciones de Vestas Wind Systems

Copy link to section

Gráfico VWS de TradingView

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de VWS ha seguido una fuerte tendencia bajista en los últimos meses. La acción se ha desplomado desde un máximo de 318,4 DKK en 2021 a un mínimo de 132,98 DKK. Ha tenido dificultades para abandonar el soporte de 132,98 coronas danesas. Como resultado, se ha formado lo que parece un patrón de doble fondo.

El precio de las acciones de Vestas Wind Systems se mantiene por debajo de las medias móviles de 50 y 200 semanas. Los dos acaban de formar un patrón de cruz de la muerte, que es uno de los signos bajistas más populares del mercado.

Por lo tanto, la perspectiva para la acción es bajista, con el siguiente nivel de soporte clave a observar en 132,98. Una caída por debajo de ese soporte invalidará el patrón de doble suelo y provocará más caídas hasta el nivel psicológico de 100 EUR.