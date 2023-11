El índice Hang Seng se ve afectado por los riesgos de Hong Kong y China que siguen apareciendo

El récord de bajo rendimiento del índice Hang Seng continuó esta semana mientras continuaban las preocupaciones sobre la economía china. El índice ha caído durante cuatro días consecutivos y ahora se acerca al nivel más bajo de 2023. Ha caído más del 24% desde el punto más alto de este año.

Los riesgos chinos persisten

El índice Hang Seng ha sido uno de los índices globales con peor desempeño este año. Si bien sus pares estadounidenses como el Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500 han subido dos dígitos, se ha desplomado más del 24% desde el máximo del año hasta la fecha.

Este bajo rendimiento no es nuevo. Después de alcanzar un máximo de $31.167 dólares en febrero de 2021, el índice se desplomó más del 53% hasta un mínimo de $14.655 dólares en diciembre de 2022. Esta acción de los precios se produjo cuando las economías de China y Hong Kong atravesaban un período de agitación.

Hay dos desafíos principales a los que se enfrentan los inversores. En primer lugar, la industria inmobiliaria en China está colapsando. Empresas como Evergrande y Country Garden, que tienen más de $500 mil millones de dólares en pasivos combinados, están con vida.

El otro gran riesgo son las tensiones actuales entre Estados Unidos y China. Estas tensiones han provocado una gran desconfianza entre políticos, líderes empresariales e inversores. Como resultado, los datos más recientes muestran que la inversión extranjera directa (IED) total de Estados Unidos a China casi se ha agotado.

Hay otros riesgos. El miércoles, los datos económicos de China revelaron que la economía entró en deflación en octubre, ya que el índice de precios al consumidor (IPC) cayó en octubre. La deflación suele ser una señal de que a una economía le va bien.

La Reserva Federal sigue siendo agresiva

Mientras tanto, la Reserva Federal no ha descartado un mayor ajuste en los próximos meses. En una declaración del jueves, Jerome Powell señaló que el banco aún podría subir las tasas si las tasas de interés se mantuvieran por encima del 2%. Esto explica por qué el índice Hang Seng retrocedió el viernes.

La mayoría de las empresas del índice Hang Seng han sufrido una fuerte caída este año. El precio de las acciones de Country Garden se ha desplomado más del 63% este año. Otras empresas con un rendimiento inferior son empresas como Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health y Xinyi Solar, entre otras. Todas estas acciones se han desplomado más del 50% este año.

Por otro lado, han estado algunas de las principales empresas en el índice Hang Seng. NetEase, una empresa líder en juegos, aumentó más del 53% este año. Los precios de las acciones de Xiaomi y Lenovo han aumentado más del 48% y el 40% este año. Otras empresas como PetroChina, SMIC, CNOOK y Byd se han disparado más del 30% este año.

De cara al futuro, Hong Kong enfrentará numerosos desafíos en los próximos meses si la economía china continúa en dificultades. Algunos de los componentes más destacados del Hang Seng a los que habrá que prestar atención serán Alibaba, que se está desintegrando, HSBC y Baidu. Baidu también se ha convertido en un actor líder en el espacio de la IA.

Previsión del índice Hang Seng

Gráfico HSI de TradingView

El gráfico diario muestra que el índice HSI ha mostrado una fuerte tendencia a la baja en los últimos meses. En el camino, el índice ha formado un canal descendente que se muestra en rojo. Ahora se ha movido por debajo del punto neutral de este canal.

En el camino, el índice Hang Seng se ha movido por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. El índice de fuerza relativa (RSI) se movió por debajo del punto neutral. Además, el índice direccional promedio (ADX) se ha desplomado a su punto más bajo desde agosto de este año.

Por lo tanto, la perspectiva para el índice es bajista, y el siguiente soporte clave a tener en cuenta está en H$16.000. Este precio es aproximadamente un 7,10% respecto al nivel actual.