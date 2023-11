El PIB del Reino Unido, débil pero superior a las expectativas, no logra sacudir al GBPUSD

En el comunicado de hoy, la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) informó que el tan esperado PIB del tercer trimestre mejoró un 0,6% interanual, lo que estuvo en línea con las estimaciones del mercado y sin cambios con respecto a los resultados del segundo trimestre.

Esto también estuvo por encima de las estimaciones de consenso del 0,5% según lo informado por TradingEconomics.com.

Dicho esto, este es el crecimiento más bajo registrado desde abril de 2021, cuando se registró una contracción del 6,7% interanual en medio de la crisis sanitaria mundial.

Trimestralmente, los datos no mostraron un crecimiento del 0,0% intertrimestral para el PIB del tercer trimestre, aunque superó las estimaciones de consenso de (-)0,1% intertrimestral.

Esto también marcó el crecimiento más débil en cuatro trimestres.

Para el mes de septiembre de 2023, el PIB del Reino Unido aumentó un 1,3% interanual en comparación con el 0,5% interanual de agosto de 2023.

El promedio de tres meses del PIB se mantuvo estable en el 0,0%, pero superó las estimaciones del consenso de (-)0,1%, aunque no alcanzó la lectura anterior del 0,3%.

En general, el alza anualizada probablemente fue un alivio para los mercados, pero la economía continúa manteniendo una trayectoria de crecimiento tibio este año, plagada de la inflación más alta entre las economías avanzadas, costos energéticos insostenibles, una política monetaria restrictiva y temores de una recesión inminente.

Otras publicaciones de datos económicos

En términos anuales, la producción industrial y la producción manufacturera aumentaron un 1,5% interanual y un 3,0% interanual, respectivamente, durante el mes de septiembre de 2023.

Sin embargo, a nivel mensual, la producción industrial no registró un crecimiento del 0,0% intermensual, aunque superó la contracción del mes anterior del (-)0,5% intermensual.

La producción manufacturera mejoró fuertemente del (-)0,7% intermensual en agosto de 2023 al 0,1% intermensual en el último informe.

Los datos preliminares de la inversión empresarial registraron un repunte del 2,8% interanual, pero se moderaron drásticamente con respecto al 9,2% interanual del trimestre anterior.

Además, esto estuvo muy por debajo de las previsiones del mercado de más del 6% interanual.

Los pedidos de construcción continuaron su fuerte caída, cayendo (-)20,0% interanual en comparación con el (-)17,6% interanual del informe anterior.

Este fue un duro golpe dadas las estimaciones de crecimiento positivo entre los analistas de la industria en TradingEconomics.com.

El punto positivo llegó en forma de producción de la construcción, que aumentó un 2,8% interanual en septiembre de 2023, superior al informe anterior, que mostró un crecimiento del 1,8% interanual.

La libra esterlina

Dado el aumento de los temores globales de una fuerte recesión, varios bancos centrales clave han pausado sus aumentos de tasas por el momento.

Esto incluye al Banco de Inglaterra, donde las autoridades mantuvieron la tasa bancaria en 5,25% en su reunión de noviembre.

Aunque los datos del PIB estuvieron ampliamente por encima de las expectativas del mercado, el par GBP/USD no mostró mucho impulso.

El par de divisas cotiza a 1,2221 en el momento de escribir este artículo, ligeramente por encima del mínimo de la sesión de 1,2211.

Al deslizarse constantemente desde que alcanzó un máximo de 52 semanas de 1,3142 a mediados de julio de 2023, a la libra le resultará difícil ganar un impulso significativo sin al menos superar los niveles de 1,240.

Sin embargo, dadas las perspectivas relativamente débiles para el futuro de la economía del Reino Unido, parece poco probable lograrlo de manera sostenida.

Un freno crucial es la inflación, ya que el IPC de septiembre se situó en el 6,7% interanual y la inflación subyacente se mantuvo elevada en el 6,1% interanual.

A pesar de la aceleración del nivel de precios, se espera que los recortes de tipos entren en vigor en 2024, mientras que el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales (NIESR) ha estimado una probabilidad de tres entre cinco de que la economía entre en recesión para 2024.

El informe sugiere que para defenderse de la crisis del costo de vida en los sectores demográficos económicamente más débiles del Reino Unido, esto requeriría,

…un aumento de ingresos de £4.000 al año (para el 10% más pobre de la población) para tener el mismo nivel de vida que disfrutaban el año anterior a la llegada de Covid-19.

Esto indica que el gobierno probablemente necesitará realizar pagos de apoyo e invertir en políticas de bienestar adicionales, posiblemente renunciando al menos a cierto potencial de crecimiento en el futuro.