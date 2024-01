Perspectivas del oro en 2024: ¿La demanda geopolítica está eclipsando la política de la Fed?

Se espera ampliamente que los precios del oro continúen su marcha ascendente en 2024, después de haber regresado un 13% el año pasado a pesar de una Fed de línea dura; superando a los bonos y a la mayoría de las materias primas, y con un desempeño similar al NASDAQ, de gran tecnología.

Como resultado de una Reserva Federal moderada y las expectativas de rápidos recortes de tipos, los analistas de JP Morgan estiman un precio objetivo de hasta $2.300 dólares en 2024.

La complejidad añadida del oro proviene de que es a la vez un bien de consumo y un activo de inversión, uno sin rendimiento que también se considera una de las mejores coberturas contra la inflación y los acontecimientos económicos imprevistos.

La principal preocupación de cara al futuro para los mercados es si la Reserva Federal realmente podrá ejecutar un aterrizaje suave.

Existe una considerable confusión sobre la probable trayectoria de la economía: Bloomberg Economics sitúa la probabilidad de un aterrizaje forzoso en un 55%, mientras que la Reserva Federal de Cleveland estima que es tan sólo un 28%.

Por tanto, todavía es muy probable que se produzca una recesión mundial.

Es probable que la absoluta divergencia en las expectativas entre el mercado y la Reserva Federal sea el riesgo central para 2024, aún más incierto por los cambios militares y geopolíticos que se están produciendo.

Sin embargo, el reciente despliegue de un buque de guerra por parte de Irán en el Mar Rojo no ha hecho más que intensificar las tensiones ya elevadas y también está ejerciendo una presión al alza sobre los precios del oro.

Un resumen rápido de 2023

En medio de una importante volatilidad del mercado y el rápido ritmo de las subidas de tipos de la Reserva Federal en 2023, el metal amarillo tuvo un comportamiento positivo y terminó el año en aproximadamente $2.070 dólares.

A principios de año, el oro escaló la marca de los $2.000 dólares como respuesta a la crisis que se estaba gestando rápidamente en los bancos regionales de EE.UU., antes de que los funcionarios de la Reserva Federal, el Tesoro y el FIDC intervinieran para aliviar las preocupaciones del mercado, lo que provocó una caída sostenida a niveles de $1.800 dólares en Octubre de 2023.

Sin embargo, esto se revirtió en octubre de 2023 cuando se produjeron nuevas complicaciones geopolíticas en Oriente Medio tras el estallido de la guerra entre Israel y Palestina.

Los precios continuaron subiendo hasta que presenciaron un aumento sin precedentes a principios de diciembre de 2023, con el oro alcanzando un máximo histórico de $2.153,4 dólares, debido a las creencias del mercado de que la Reserva Federal parecía abandonar su estrategia de “estar más alto durante más tiempo”; sumado a una acción militar imprevista en el Mar Rojo.

Surendra Mehta, director de la India Bullion and Jewelers Association Ltd. (IBJA), calificó el evento como:

…un intercambio extraño…

A pesar de los continuos altibajos del mercado, el oro logró mantener su brillo debido a una multitud de factores, incluido el pánico en torno a la crisis bancaria regional de Estados Unidos, que provocó el colapso de importantes entidades como SVB; las tensiones geopolíticas actuales: primero, con la guerra entre Ucrania y Rusia, seguida de la guerra entre Israel y Palestina y, por último, con la escalada de las tensiones en el Mar Rojo; una demanda consistentemente sólida de oro físico por parte de los bancos centrales; y el giro moderado de la Reserva Federal, junto con la caída actual del dólar desde octubre de 2023.

En un artículo de abril de 2023 para Invezz titulado “Perspectivas del oro y la plata a medida que 23 estados avanzan para recuperar los metales preciosos como moneda de curso legal”, citamos a Mike Maloney, fundador de GoldSilver.com y célebre escritor, que aplaudió la estabilidad histórica del metal y sus propiedades como depósito de valor,

…es el dinero supremo porque no hay nada más ni siquiera en la misma liga… Eso es lo que hace que el oro sea el dinero más hermoso de todos.

De cara al 2024

Se espera que el impulso alcista de los precios del oro en 2024 se mantenga intacto y que muchas de las mismas fuerzas se mantengan desde el año anterior, es decir, una Reserva Federal moderada, agitación geopolítica y compras firmes de los bancos centrales.

La Reserva Federal, los tipos y el dólar

Por lo general, una política más flexible de la Reserva Federal implica que un activo que no genera intereses, como el oro, se vuelve más competitivo frente a otros instrumentos financieros convencionales.

Además, la expectativa de que la Reserva Federal había alcanzado unos tipos de interés máximos y luego había decidido desviarse de sus políticas de “alza durante más tiempo” alimentó las sospechas de que el FOMC, liderado por el gobernador Powell, temía la perspectiva de un ajuste excesivo.

A pesar de la insistencia de Powell en que los recortes de tipos recién están “a la vista”, los analistas de EY anticipan que la Reserva Federal reducirá los tipos cuatro veces en 2024, mientras que los economistas de Goldman Sachs proyectaron hasta cinco.

Después de todo, el gráfico de puntos de diciembre implicaba que el pronóstico para la tasa de interés oficial promedio se redujo al 4,6%, frente al 5,1% en el Resumen de Proyecciones de septiembre de 2023.

Además, el conjunto de puntos para 2024 se extendió hasta el 3,8%.

A continuación, el PCE de EE.UU. cayó hasta el 2,6% interanual, por debajo de las expectativas de Investing.com del 2,8% interanual; por lo tanto, al FOMC le resulta cada vez más difícil impedir que los mercados se adelanten a los recortes de tipos.

Las tasas más bajas dan como resultado una perspectiva más débil para el dólar, lo que generalmente es un buen augurio para las materias primas comercializadas a nivel mundial, ya que tienden a cotizarse en dólares.

Geopolítica, economía y riesgos de recesión

Los ataques hutíes a las líneas navieras se han intensificado.

En general, los principales buques de carga han decidido evitar la región y desviar las entregas desde alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

Irán envió recientemente un barco a la región después de que Estados Unidos derribara tres barcos hutíes.

Sin claridad sobre los objetivos de Irán, los riesgos están aumentando en un ámbito ya volátil.

Las cosas se calentaron aún más cuando el Secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, apoyó los movimientos contra la región, cuando afirmó:

“Si no protegemos el Mar Rojo, corremos el riesgo de envalentonar a quienes buscan amenazar en otros lugares, incluidos el Mar de China Meridional y Crimea”.

Además, las tensiones con Rusia están aumentando tras las medidas adoptadas por Estados Unidos y sus aliados para confiscar activos rusos ya congelados por valor de $300.000 millones de dólares.

Elecciones

Durante el año, los riesgos electorales en Estados Unidos pueden generar incertidumbre política, lo que podría elevar aún más el perfil de las propiedades de reserva de valor del oro.

Taiwán, un país geopolíticamente sensible, acudirá a las urnas en enero de 2024, mientras que está previsto que el Parlamento Europeo celebre elecciones en junio.

Desaceleración del crecimiento mundial

Por último, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una desaceleración económica del 3,0% interanual para 2024, frente a una previsión anterior del 3,5% interanual.

Potencialmente, esto puede alentar a los inversores a alejarse de los activos más riesgosos y diversificar sus carteras hacia metales preciosos.

En China, dado que es probable que se implementen medidas de estímulo adicionales, se espera que la demanda de consumo se recupere en el segmento de joyería.

Sin embargo, el apetito de los consumidores también dependerá finalmente de la confianza del sector privado en el futuro y de la salud del mercado inmobiliario.

Compras del banco central y otras fuentes

Las compras físicas de oro por parte de los bancos centrales han seguido acelerándose.

Fuente: Consejo Mundial del Oro (datos de Q1 a Q3 para 2023)

La tendencia alcista en las compras gubernamentales en medio de una alta inflación e incertidumbre geopolítica ha sido un factor clave para los precios y la demanda del oro.

Según el Consejo Mundial del Oro (WGC), las compras físicas estimadas de oro se mantendrán por encima de la tendencia en 2024, es decir, entre 450 y 500 toneladas.

Esto seguirá proporcionando un fuerte apoyo a los precios y un impulso alcista.

Sin embargo, las preocupaciones de las autoridades monetarias pueden haberse visto agravadas por los recientes planes de confiscar activos rusos congelados en el extranjero.

Durante los próximos doce meses, los analistas de FX Street estiman que los bancos centrales comprarán significativamente más metal físico, entre 800 y 850 toneladas.

Otras fuentes de demanda

El informe del WGC del 18 de diciembre de 2023 señaló que los principales ETF de oro están experimentando entradas significativas: Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable, con sede en Suiza, y el Fondo Cotizado en Bolsa de Oro de Estambul observaron un aumento de la demanda hasta la fecha de 1.552,0%, 409,3% y 136,5%, respectivamente.

Los flujos de noviembre fueron más significativos para el ETF SPDR Gold Shares, que superó las entradas de mil millones de dólares en noviembre de 2023.

Se espera que la demanda de estos segmentos siga mostrando un crecimiento.

Perspectivas para los precios del oro

Aunque el ritmo de la política de la Fed ha sido la principal preocupación para los participantes del mercado, esto puede estar cambiando en medio de nuevos acontecimientos en el Mar Rojo y la narrativa de confrontación que emana del gobierno del Reino Unido.

El WGC proyectó tres escenarios potenciales para 2024: aterrizaje suave, aterrizaje forzoso y ningún aterrizaje con rangos de probabilidad del 45-65%, 25-55% y 5-10%, respectivamente.

Aterrizaje suave

Tradicionalmente, los rendimientos del oro no han sido fuertes en un escenario de aterrizaje suave.

Esto es de esperar, ya que la inflación está bajo control y las perspectivas de crecimiento mejorarían, contrarrestando la reputación del oro como reserva de valor y exagerando sus características no rentables.

Según el WGC, la rentabilidad media del oro durante los dos únicos aterrizajes suaves registrados en la historia de la Fed se situó en (-)1,6%, frente al 16,3% de los bonos del Tesoro y el 33,3% de las acciones.

Si se produjera un aterrizaje suave, los retornos del oro podrían permanecer relativamente estables, pero estarían condicionados a que también se resuelvan las fallas geopolíticas.

Sin embargo, esto requerirá una toma de decisiones muy precisa por parte de la Reserva Federal y mucha suerte frente a factores externos.

Además, si la inflación cae más rápido que los recortes de la Reserva Federal, las tasas de interés reales se apreciarán y la demanda de los consumidores flaqueará, debilitando los precios del oro, al menos por un período de tiempo.

Los precios del oro seguirán viéndose afectados por la incertidumbre de los actores del mercado respecto de la trayectoria de la política de la Reserva Federal.

Aterrizaje forzoso

Hay serias preocupaciones de que el entusiasmo agresivo de la Reserva Federal a lo largo del ciclo pueda desencadenar una nueva recesión, particularmente si los retrasos monetarios pasan a primer plano.

Los mercados parecen protegerse activamente contra esta posibilidad ante la anticipación de una oleada de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

¿Amenaza de inflación?

En tal caso, la demanda de oro probablemente aumentará debido a la demanda de refugio seguro a la luz de la quiebra de los activos financieros.

Sin embargo, con la situación en Oriente Medio al filo de la navaja, la inflación, que aún no ha retrocedido a niveles del 2%, puede sufrir un sesgo alcista, tal vez incluso deteniendo las recientes caídas del IPC y el PCE.

Estos temores se han visto exacerbados por las expectativas de que los envíos de recursos fundamentales, como el petróleo, también se retrasarán significativamente debido a su desvío alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

En el peor de los casos, la Reserva Federal podría verse obligada a cambiar de rumbo y reanudar las subidas de tipos, lo que tradicionalmente ha resultado negativo para el oro.

Sin embargo, incluso en tal escenario, a la Reserva Federal le puede resultar muy difícil intervenir, ya que ha elevado las tasas a máximos de varias décadas y enfrenta las consecuencias de pagos de intereses cada vez mayores y severos impagos de deuda, especialmente porque los hogares han retirado la mayoría de sus créditos. de los superávits de la era de la pandemia.

Además, como se vio en 2023, la alta demanda geopolítica de oro mantiene una fuerte actividad de compra, particularmente entre los bancos centrales.

Como resultado, la demanda geopolítica de oro podría combinarse con el aumento de la inflación y alcanzar niveles récord para el oro en 2024.

Sin aterrizaje

En una situación de no aterrizaje, que se considera la menos probable, los mercados probablemente verán una mejora en el crecimiento económico y la inflación y probablemente impedirían una recesión más profunda en el futuro.

Si la geopolítica no domina…

Si bien las tasas de interés más bajas son generalmente positivas para el oro, también reflejan niveles reducidos de inflación.

Como resultado, las tasas de interés reales (expresadas como la tasa de interés menos la tasa de inflación) pueden aumentar, disminuir o permanecer inciertas, dependiendo de cómo se desarrolle la relación entre ambas.

La caída de la inflación podría significar que las tasas de interés reales aumenten, sofocando el apetito de los consumidores, lo que podría limitar el precio del oro al menos temporalmente.

Por otro lado, dado el importante valor tradicional de refugio contra el riesgo sistémico, incluidos los riesgos geopolíticos actuales y una posible recesión, los inversores probablemente garantizarán una demanda elevada mientras los precios suben.

Conclusión

Los analistas de JP Morgan sitúan el precio objetivo del oro en un máximo histórico de $2.300 dólares, mientras que la UBS, aunque optimista, no es tan optimista y prevé un precio de $2.150 dólares.

En cuanto a la opinión de los funcionarios de la Reserva Federal, un artículo del Wall Street Journal afirmó que:

La semana pasada, dos funcionarios anticiparon que no habrá recortes el próximo año y uno proyectó el equivalente a seis recortes de un cuarto de punto. “Ese es un rango bastante amplio” para recibir una señal, dijo Barkin.

Thomas Barkin es presidente y director ejecutivo de la Reserva Federal de Richmond.

Como mínimo, la actual confusión en materia de política monetaria y la falta de armonía geopolítica probablemente sean razones suficientes para que los inversores aumenten la diversificación de sus carteras hacia el oro para sus propiedades de seguros.