De los 50 más ricos, 38 se hicieron más ricos en 2023

Mientras la crisis del costo de vida desafía a muchos con necesidades como alimentos, especialmente durante la temporada navideña, la élite financiera, incluidos los gigantes tecnológicos estadounidenses y los oligarcas rusos, están experimentando un auge económico. Figuras clave como Elon Musk y Mark Zuckerberg han visto aumentos significativos en sus fortunas, al igual que otras personas ricas como los británicos James Dyson y Jim Ratcliffe, según datos de Bloomberg.

Fortunas crecientes a pesar de los desafíos globales

A pesar de las sanciones económicas y el conflicto en curso en Ucrania, muchos oligarcas rusos han seguido acumulando riqueza. De las 50 personas más ricas del mundo, solo 12 vieron una disminución en sus fortunas en 2023, mientras que la gran mayoría disfrutó de un crecimiento financiero sustancial, con algunos aumentos increíblemente grandes.

Elon Musk lidera el grupo

Elon Musk, con un patrimonio neto estimado de $235 mil millones de dólares, se encuentra en la cima, principalmente debido al éxito de Tesla. A pesar de una caída significativa de su inversión en X (antes Twitter), el aumento de las acciones de Tesla ha aumentado notablemente su riqueza.

El notable regreso de Zuckerberg

Mark Zuckerberg, inicialmente programado para enfrentarse a Musk en una pelea en jaula, fue testigo de cómo su riqueza se disparó en un 184%, alcanzando los $128 mil millones de dólares. Este salto fue impulsado por la recuperación de Meta (la empresa matriz de Facebook) después de un 2022 desafiante.

Ganadores y perdedores inesperados

Otros ganadores importantes incluyen al magnate indonesio Prajogo Pangestu, cuya riqueza se multiplicó por siete gracias a las inversiones en energía geotérmica. Por el contrario, el multimillonario indio Gautam Adani enfrentó una disminución sustancial de su fortuna tras acusaciones de fraude corporativo.

Representación global en el club de los multimillonarios

La lista de los más ricos del mundo es predominantemente estadounidense, con las excepciones notables de los franceses Bernard Arnault y Françoise Bettencourt Meyers. La fortuna de Arnault creció gracias al éxito de LVMH, mientras que Bettencourt Meyers, la mujer más rica de la lista, experimentó un modesto aumento en su patrimonio neto.

Los rusos sancionados se hacen más ricos

A pesar de las sanciones internacionales, muchos multimillonarios rusos como Vladimir Potanin y Alisher Usmanov han visto aumentar su riqueza. Sin embargo, algunos de sus activos siguen congelados debido a restricciones financieras.

La presencia del Reino Unido en el ranking de multimillonarios

El Reino Unido aporta 17 personas al top 500 más rico, siendo Dyson el británico más rico. Ratcliffe, otro importante multimillonario del Reino Unido, amplió recientemente su cartera al adquirir una participación significativa en el Manchester United.