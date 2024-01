El precio del oro (XAU/USD) retrocedió esta semana debido a que los operadores adoptaron un sentimiento de aversión al riesgo. El viernes cotizaba a $2.040 dólares, mientras se dirigía a su primera caída semanal desde mediados de diciembre. Este precio es mucho más bajo que su máximo histórico de $2.147,30 dólares.

Sentimiento de aversión al riesgo

Los operadores han adoptado un sentimiento de aversión al riesgo esta semana a medida que se desvanecieron las esperanzas de rápidos recortes de tasas de la Reserva Federal. Esta visión se ha observado en todos los activos financieros. En el mercado de valores, índices clave como el Dow Jones y el Nasdaq 100 han caído en los últimos tres días consecutivos.

De manera similar, en el mercado de las criptomonedas, las monedas más populares como Bitcoin, Solana y Avalanche han retrocedido. El precio de Bitcoin retrocedió desde el máximo del martes de $45.000 dólares a $42.000 dólares incluso después de Jim Cramer lo promocionó.

Mientras tanto, el índice de miedo y codicia ha retrocedido desde la zona de extrema codicia de 80 a la zona verde de 74. El índice VIX y el índice del dólar estadounidense (DXY) se recuperaron en los últimos días.

Esta evolución de los precios se debe principalmente al temor constante de que la Reserva Federal no actúe con la suficiente rapidez para recortar los tipos de interés. En una declaración esta semana, Tom Barkin, de la Reserva Federal de Richmond, advirtió que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés.

El otro catalizador clave del precio del oro ha sido la actual crisis en Medio Oriente, donde los ataques hutíes han ralentizado el tránsito por la región. Como resultado, empresas como Maersk, Evergreen y MSC han dejado de utilizar el Mar Rojo.

Esta tendencia ha llevado a mayores costos de transporte marítimo a nivel mundial. El índice de envío Drewry ha subido a $1.661 dólares, el punto más alto en unos pocos meses. Además, el precio del petróleo crudo se ha mantenido bastante estable, con el Brent y el West Texas Intermediate (WTI) subiendo a $78 y $73 dólares, respectivamente.

El precio del oro reacciona a estos acontecimientos debido al impacto en la Reserva Federal. A diferencia de metales como el cobre y el plomo, el oro no tiene uso industrial. Más bien, a menudo se lo ve como una alternativa al dólar estadounidense.

Las próximas noticias clave sobre el oro serán los próximos datos de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos revelen que la economía añadió 170.000 puestos de trabajo en diciembre, ya que la tasa de desempleo aumentó al 3,8%.

Previsión del precio del oro

Gráfico de oro de TradingView

El gráfico diario muestra que los precios del oro han estado bajo presión en los últimos días. En este período, el oro ha retrocedido por debajo del nivel de soporte clave de $2.080 dólares, su punto más alto el 4 de mayo del año pasado. En el lado positivo, el oro se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

El oro también ha formado un patrón de doble techo, lo que es una señal bajista. En el análisis de la acción del precio, este patrón suele ser una señal bajista. Por tanto, las perspectivas para el oro son ahora neutrales. El nivel clave a tener en cuenta estará en 2.081$. Un movimiento por encima de este precio seguirá subiendo, y el siguiente nivel clave a tener en cuenta será el nivel de 2.146$.