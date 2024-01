Las acciones mineras de Bitcoin están en caída libre. El precio fijo de Marathon Digital (MARA) está en camino de sufrir la tercera caída semanal consecutiva incluso después de que la SEC aprobara un ETF de Bitcoin al contado. Retrocedió a $20 dólares, mucho menos que el máximo del año hasta la fecha de $31,26 dólares.

De manera similar, las acciones de Riot Platforms (RIOT) se desplomaron a $12,2 dólares, mientras que Argo Blockchain se desplomó a $2 dólares en Nueva York. Otras empresas mineras de Bitcoin como Bit Brother, Hut 8 Mining y Bitfarms también continuaron cayendo.

Esta liquidación se debe al desempeño de Bitcoin. Después de dispararse a más de $49.000 dólares el jueves, ahora ha retrocedido a $44.000 dólares, borrando miles de millones en capitalización de mercado. También existe el riesgo de que esta liquidación se intensifique en los próximos días.

Bitcoin se desplomó después de la aprobación del ETF debido a una situación conocida como compre el rumor, venda la noticia. Esta es una situación en la que un activo financiero se recupera antes de un evento importante y luego retrocede cuando ocurre el evento.

Bitcoin ha experimentado una fuerte tendencia ascendente después de que Blackrock solicitó la aprobación de un ETF al contado. A esta presentación le siguió la de empresas como Franklin Templeton, Invesco, Fidelity y Ark Invest. Debido a la naturaleza de estas empresas, los inversores creían que la SEC no tendría otra opción que incluirlas en la lista.

Otro ejemplo reciente de compra de rumores y venta de noticias ocurrió en julio del año pasado cuando la SEC perdió en su demanda contra Ripple. El precio de XRP subió inicialmente y luego se desplomó. Desde entonces nunca se ha recuperado.

Bitcoin tiene una estrecha correlación con acciones mineras como Riot Platforms y Marathon Digital. Cuando baja, caen más y viceversa.

La otra razón por la que MARA, RIOT, HUT y BETS están cayendo es que las esperanzas de un recorte de la Reserva Federal en el corto plazo se han desvanecido. Esto es después de que EE.UU. publicara sólidas nóminas no agrícolas (NFP). Esto se produce después de que Estados Unidos publicara la semana pasada unos sólidos datos de nóminas no agrícolas (NFP) y esta semana unas cifras de inflación elevadas.

Datos de la semana pasada y alta inflación. cifras de esta semana. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el primer recorte de tipos se produzca en junio en lugar de marzo.

Esto también explica por qué las acciones estadounidenses están cayendo. El índice Dow Jones cayó más de 180 puntos el viernes, mientras que el S&P 500 borró más de 35 puntos.