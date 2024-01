Las empresas de vehículos eléctricos están teniendo un mal año, y la mayoría de ellas han caído dos dígitos. Tesla ha caído más del 14%, mientras que Fisker ha caído más del 50% sólo este año. Otras empresas como Nio, Xpeng, Canoo y Mullen Automotive se han desplomado más del 30%.

Acciones de VinFast, Nio, Rivian, Tesla y Fisker

Las acciones de metales y cargadores de vehículos eléctricos se desploman

No están solos. Como escribí recientemente, los precios de los metales eléctricos para baterías como el níquel, el litio y el cobalto se han desplomado. El jueves, BHP, la minera más grande del mundo, dijo que estaba considerando una fuerte reducción del valor de su negocio de níquel.

Además, QuantumScape, una empresa que fabrica baterías de estado sólido, ha caído más de un 10% este año. Las empresas de carga de vehículos eléctricos como EVGo, ChargePoint y Blink Charging han bajado dos dígitos este año.

Este desempeño se produce cuando los comerciantes reflexionan sobre la prensa negativa sobre la industria. Por ejemplo, cubrimos que Hertz estaba vendiendo su inventario de vehículos eléctricos con una gran pérdida. La empresa, que es un gran comprador de automóviles, dijo que había poca demanda de vehículos eléctricos y que su mantenimiento no era barato.

Además, hubo informes de que las ventas de vehículos eléctricos continuaron desacelerándose en 2023. Como escribí antes, muchos concesionarios en EE.UU. se han quejado de las débiles ventas de vehículos eléctricos incluso después de haber ofrecido grandes descuentos.

Los grandes fabricantes de equipos originales como Ford y General Motors también han puesto límites a sus ambiciones de vehículos eléctricos, y GM da prioridad a la rentabilidad para sus accionistas.

Sobreproducción china

Sin embargo, uno de los mayores riesgos que los inversores están olvidando es probablemente el más importante. Creo que la mayoría de las empresas de vehículos eléctricos verán márgenes más reducidos a medida que China aumente su producción de vehículos eléctricos a niveles exponenciales.

A principios de este mes, se informó que Byd había superado a Tesla como el mayor vendedor de vehículos eléctricos en China. Esto sucedió incluso cuando Tesla redujo drásticamente los precios en 2023 en un intento por mantener su participación de mercado.

La realidad es que China está haciendo por los vehículos eléctricos lo que hizo por la industria del acero. La mayoría de los expertos creen que China ayudó a acabar con muchas empresas siderúrgicas occidentales al inundar el mercado con ellas.

Las empresas chinas de vehículos eléctricos, que son igualmente buenas que sus competidores occidentales, se encuentran ahora en un crecimiento exponencial que conducirá a precios más bajos. Por ejemplo, Byd, una empresa que cuenta con Warren Buffett como inversor, fabricó más de 3 millones de automóviles en 2023 y los analistas creen que alcanzará más de 5 millones en los próximos dos años.

Otras empresas chinas de vehículos eléctricos como Li Auto, Xpeng y Nio también han aumentado su producción en los últimos años. Nio fabricó más de 160.000 vehículos en 2023, un aumento del 30% con respecto al mismo período de 2022.

De manera similar, Xpeng fabricó más de 140.000 automóviles, mientras que Li Auto fabricó más de 250.000 vehículos. Recuerde que hay más de 100 empresas de vehículos eléctricos en China, la mayoría de las cuales están aumentando su producción.

Las autoridades chinas lo han notado. En un comunicado, un viceministro dijo que la administración buscará resolver la competencia desordenada en la industria de los vehículos eléctricos. Señaló que las empresas fabricaron 9,5 millones de vehículos y la demanda era insuficiente.

Recuerde que otras empresas asiáticas y occidentales como Hyundai, Kia, Toyota y General Motors también están fabricando vehículos eléctricos. En conjunto, esto significa que los precios de los vehículos eléctricos seguirán cayendo, afectando los márgenes.

