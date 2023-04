Euroopan osakkeet laskussa 20 %, kun pankkialan levottomuus ja maailmanlaajuisen taantuman pelko kummittelevat

Eurooppa on kokenut rankan vuoden. Mutta se paranee, pikkuhiljaa.

Stoxx 600 -indeksi, joka kattaa 90 % Euroopan osakemarkkinoiden markkina-arvosta, on alimmillaan lähes 20 % verran viime syyskuun lukemista. Se on nyt vain 6 % alempi kuin se avasi vuonna 2022, mikä on enemmän tai vähemmän markkinoiden huippu.

2022 toi sijoittajille rumia tappioita, koska sektori kärsi useiden eri tekijöiden vuoksi. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheuttaen energiakriisin ja pahentaen jo syntyvää inflaatiokierrettä.

EKP siirtyi tiukkaan rahapolitiikkaan ja pakotti nostamaan korkoja hallitakseen inflaatiota. Tietenkin tämä vei likviditeetin taloudesta ja hinnat nousivat, minkä seurauksena Stoxx 600 pudotti 22 % arvostaan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Inflaatio heikkenee ja Euroopan osakkeet nousevat

Mutta yhdeksän kuukauden tuskan jälkeen markkinat alkoivat piristyä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Ei ole suinkaan sattumaa, että tämä osui samaan aikaan inflaation huipun ja optimismin kanssa siitä, että vaellussykli ei ehkä kestä niin kauan kuin aiemmin odotettiin.

Euroalueen inflaatio oli huippuluokkaa (10,6 prosenttia) viime lokakuussa ja on sen jälkeen laskenut.

Viimeisin vuosineljännes on kuitenkin aiheuttanut hieman ongelmia. Korkojen nousu voi hyökätä inflaation kimppuun, mutta se ei tule ilman kustannuksia. Tämä on talousteorian perusasioita, ja maailma tiesi, että se oli mahdollista.

Tästä mahdollisuudesta tuli todellisuutta viime kuussa, kun asiat alkoivat murtautua. Erityisesti pankkisektori, joka heilui Silicon Valley Bankin romahtamisen jälkeen Yhdysvalloissa. Tartunta tuotiin Atlantin yli Credit Suissen kautta, joka pakotettiin yhteen toisen sveitsiläisen pankin UBS:n kanssa.

“Keskuspankit ovat juuttuneet kiven ja kovan paikan väliin”, Morningstarin analyytikot totesivat vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä julkaistussa Europe Equity Market Outlook -raportissaan.

“Viimeaikaiset tiedot Yhdistyneestä kuningaskunnasta osoittivat, että inflaatio on jälleen nousussa, mikä pakottaa keskuspankit hyväksymään tietyn tason vakuudellisia vahinkoja liiketoiminnan epäonnistumisena saavuttaakseen tavoitteen saada inflaatio hallintaan.”

“Tämän osoitti Euroopan keskuspankin 50 peruspisteen nousu 16. maaliskuuta”, he lisäsivät.

Se tiivistää keskuspankkien tällä hetkellä kohtaaman ongelman. Todellisuudessa se on kerran kohdannut koko vuoden: vaelluskorkojen välistä rajaa on noussut tarpeeksi hidastaakseen inflaatiota, mutta ei niin paljon, että taantuma laukeaisi.

Haluttu “pehmeä lasku” on edelleen tavoite, mutta inflaatio on ollut niin korkea kuin se on ollut 1970-luvulta lähtien, mikä on suuri haaste. Ja niille, jotka uskovat, että inflaatiohirviö on tapettu, ei pidä unohtaa, että Yhdysvalloissa 70-luvulla inflaatio hidastui kolme kertaa ennen kuin se kiihtyi entisestään – tämä on varoittava esimerkki sekä poliittisille päättäjille että sijoittajille.

Mitä Euroopan osakemarkkinoille tapahtuu seuraavaksi?

Vaikka 70-luku onkin kiinnostava vuosikymmen vertailtavaksi, maailma on nykyään eri paikka kuin 50 vuotta sitten.

Tuolloin Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon hylkäsi kultastandardin, mikä laukaisi rehottavan inflaation, jonka seurauksena korot nousivat lähes 20 % (!). Se on kaukana 5 prosentin koroista, joita Yhdysvallat tällä hetkellä pyörittää (ja Eurooppa on paljon kauempana jäljessä).

Sitten on myös se tosiasia, että maailma on toipumassa pandemiasta, joka lukitsi taloudet kuin koskaan aikaisemmin. Se on todellakin ennennäkemätön makrotaloudellinen ympäristö.

Olemme markkinasyklin oudossa vaiheessa, jossa olosuhteet ovat kaukana täydellisestä, jatkuva inflaatio, nousevat korot ja rahapulassa olevat kuluttajat, mikä kaikki vaatii sijoittajia todella katsomaan lyhyttä aikaväliä pidemmälle ja uskomaan siihen, että talous on parempi 6-9 kuukauden kuluttua. Michael Field, Morningstarin eurooppalainen osakestrategi

Yllä oleva Fieldin lainaus kiteyttää ongelman. Markkinat ovat nousseet viimeisten kuuden kuukauden aikana sen uskon varassa, että talous todellakin paranee 6-9 kuukauden kuluttua. Se, pysyykö tämä luottamus jatkossakin, jää nähtäväksi.

“Tilanteen ongelmana on, että markkinoiden ylläpitämiseen tarvittava luottamus on epävarmaa, ja pankkialalla maaliskuussa sattuneiden tapausten kaltaiset tapahtumat riittävät kallistamaan vaakakupin pessimismiin”, Field lisää.

Tämä on pelottava asia. Mutta kun maailma näyttää romahtavan ympärillämme, markkinat ovat tähän asti pystyneet pysymään (kohtuullisesti) pinnalla. Triljoonan dollarin kysymys onkin, voiko tämä jatkua…