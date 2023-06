“In Gold We Trust”: Kolminkertainen välienselvittely rahapolitiikassa, geopolitiikassa ja kullassa

Incrementum AG:n ” In Gold We Trust ” (IGWT) -raportti on nyt 11. painos, ja sitä pidetään laajalti alan johtavana kulta- ja makrotaloudellisen tutkimuksen kokoelmana.

Kirjoittajat Ronald-Peter Stöferle ja Mark J. Valek ovat syvästi vaikuttaneet itävaltalaisen von Misesin ja Hayekin koulukunnan periaatteista, mikä kertoo paljon heidän kommenteistaan.

Tämän vuoden raportille kirjoittajat ovat valinneet ajankohtaisen ja profeetallisen otsikon “Showdown”.

Sivuhuomautuksena, kuka voisi unohtaa uskomattoman ” alkuperäisen taloustieteen rap-taistelun “, jossa esiintyvät “Keynes” ja “Hayek”?

Stöferle ja Valek väittävät, että syvät kitkat kaikkialla maailmantaloudessa johtavat todennäköisesti kolmeen riippumattomaan, mutta kietoutuvaan yhteenottoon – rahapoliittiseen, geopoliittiseen ja kullan hinnan piiriin.

…jossa taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen kehitys on perustavanlaatuisen muutoksen partaalla…

Rahan välienselvittely

Viimeisten 18 kuukauden aikana inflaatio on tuhonnut Yhdysvaltoja ja muita johtavia talouksia.

Huhtikuussa 2023 PCE oli 4,4 %, mikä nousi yli 4,2 % edellisessä painossa ja ylitti selvästi alan ennusteen 3,9 %.

On syytä huomata, että tämäkin optimistinen ennuste oli kaksinkertainen Fedin tavoitetasoon verrattuna.

Vastauksena vuoden 2008 suureen taantumaan Fedin korot putosivat lähelle nollaa, mutta pysyivät siellä yli seitsemän vuoden ajan.

Tällaisten erittäin helppojen politiikkojen ja määrällisen keventämisen oli tarkoitus olla resepti nopeaan inflaatioon.

Tietenkin suurin osa näistä halvoista sijoituksista päätyi rahoitusmarkkinoiden instrumentteihin, mikä johti massiivisiin omaisuuskupoihin ja viivästytti vaikutusta vakiintuneisiin ja näkyvämpiin inflaatiomittareihin.

Fedin yritykset 2010-luvun puolivälissä normalisoida korkoja hylättiin nopeasti, koska halvan likviditeetin poistaminen osoittautui tuskalliseksi ja vääristyneet kannustimet jatkoivat pääoman väärinkäyttöä.

Maailmanlaajuisen pandemian puhkeamisen myötä asiat olivat vain muuttumassa haastavammiksi, mikä pakotti 100 bps:n vähennyksen maaliskuussa 2020 ja palaamaan pohjatasolle.

Samaan aikaan kansainväliset toimitusketjut murenivat ja globaalit rajoitukset pysäyttivät taloudellisen toiminnan raiteillaan.

Pyrkiessään säilyttämään kotitalouksien budjettien ostovoiman Yhdysvaltain viranomaiset ottivat käyttöön ennennäkemättömän finanssipolitiikan ja 800 miljardin dollarin palkkaturvan.

Nämä tapahtumat eivät horjuttaneet rahapolitiikan päättäjien ja valtiovarainministeriön virkamiesten luottamusta, koska he väittivät edelleen, että inflaatio olisi “tilapäistä”, vaikka PCE olikin siirtynyt selvästi 2 prosentin tavoitteen yläpuolelle.

Raportissa viitataan Mohamed El-Erianiin, Allianzin pääneuvonantajaan, joka totesi,

Inflaation luonnehtiminen ohimeneväksi on luultavasti pahin inflaatiokutsu Federal Reserven historiassa, ja se johtaa suurella todennäköisyydellä politiikkavirheeseen.

Tämä hauras ja liioiteltu taloudellinen tilanne kohtasi uuden kataklysmisen shokin – Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, joka johti elintarvikeketjujen katkeamiseen, pakotteiden hellittämättömään käyttöön, kiihtyneeseen kansalliseen protektionismiin ja epävarmaan geopoliittiseen tilanteeseen.

Ratkaisevaa on, että kuva dollarista “suhteellisen” neutraalina arvon säilyttäjänä lommoutui, ehkä pysyvästi.

Aggressiivinen Fed

Fedin jäsenet ja muut globaalit rahaviranomaiset ryntäsivät tiukentamaan ehtoja ja poistamaan likviditeettiä järjestelmästä.

Jerome Powellin johdolla FOMC nosti korkoja tuskin aiemmin nähtyyn tahtiin kiristettyään 10 peräkkäisessä kokouksessa, joihin sisältyi neljä peräkkäistä ylisuurta 75 bps:n toimenpidettä ja kaksi 50 bps:n nousua.

Aikaisemmassa artikkelissa käsiteltiin Danielle DiMartino Boothin näkemyksiä kiristämisestä ja rahatalouden viiveiden mahdollisista vaikutuksista.

Kuten laajalti odotettiin, pitkittyneiden alhaisten korkojen ja jyrkän kieltäytymisen tunnustamisesta tulevan inflaatiopadon aikakausi johti kuluttajahintaindeksin huippuun 9,1 prosenttiin kesäkuussa 2022 (kommentti löytyy täältä).

Federal Funds -korko on nyt 5,0-5,25 %, kun se oli 0-0,25 % vajaat 15 kuukautta sitten.

Fedin radikaalilla politiikan muutoksella oli kuitenkin hintansa, kun Yhdysvallat kesti kolme neljästä historiansa suurimmasta pankin kaatumisesta, kaikki aiemmin tänä vuonna.

Artikkeli, jossa tarkastellaan alueellista pankkijärjestelmää hallitsevia huolenaiheita, on luettavissa täältä.

Stöferle ja Valek huomauttavat,

Kaiken kaikkiaan yli 500 miljardia dollaria on jouduttu kirjaamaan pois maaliskuun alusta lähtien. Tämä on selvä varoitusmerkki siitä, että rahoitusjärjestelmä on paljon hauraampi kuin yleisesti oletetaan.

Huolimatta Fedin aggressiivisesta kiristämisestä inflaatio on edelleen selvästi 2 prosentin tavoitteen yläpuolella ja uhkaa pysyä sitkeänä ja nousta korkeammalle.

Aiemmin tänään JPMorganin toimitusjohtaja Jamie Dimon sanoi sanoneen,

Inflaatio on tavallaan tahmeampi, luulen, että ihmiset ovat tulossa siihen, mikä tarkoittaa, että korkoja voi joutua nousemaan hieman enemmän. Ihmisten pitäisi olla hieman valmistautuneet siihen.

Tulevan taantuman merkkejä

Samaan aikaan taantuman voimat ovat kiristyneet.

BKT:n kasvu pysyy alhaisena, tuottokäyrä on syvästi käänteinen, ja Conference Boardin johtava talousindeksi varoittaa edelleen taantumasta seuraavan 6 kuukauden aikana.

Source: Conference Board

Merkittävää on, että negatiivinen rahan määrän kasvu on nyt tuntemattomalla alueella, sillä se on supistunut viideksi peräkkäiseksi kuukaudeksi ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun ennätykset alkoivat vuonna 1959, mikä on isku kaikkiin pehmeän laskun odotuksiin.

Source: FRED Database

Taloustieteilijät ovat pitkään havainneet, että työvoimatilanteen joustavuus on ollut keskeinen tekijä luottamuksen lisäämisessä talouteen, mikä on antanut Fedille mahdollisuuden jatkaa tiukentamistaan.

Työmarkkinoiden odottamaton vankkaus on kuitenkin vihdoin osoittanut väsymyksen merkkejä.

Esimerkiksi valmistustiedot ovat osoittaneet ylityötuntien supistumista (vuosittain) elokuusta 2022 lähtien, mitä pahentaa entisestään jyrkkä 20 prosentin pudotus helmikuussa 2023.

IGWT:n kirjoittajat huomauttavat, että tämä on ollut

…luotettava taantuman indikaattori menneisyydessä.

Alla olevasta kaaviosta näkyy myös irtisanomisten räjähdysmäinen kasvu erityisesti teknologia- alalla.

Toistaiseksi kaikki katseet kohdistuvat huomisen maatalouden ulkopuolisiin palkkatietoihin ja työllisyystilanneraporttiin, ja Investing.com ennustaa 180 000 lisäystä viime kuun 253 000 lukemasta.

Lisäksi kirjoittajat huomauttavat, että nykyaikaisen finanssihistorian aikana romahdus seuraa säännöllisesti keinotekoisen ärsyketulvan vetäytymistä, kuten nykyään tapahtuu.

Source: Incrementum AG

Tuleva taantuma ei ainoastaan murskaa kurittomia yrityksiä, joita halvan rahan virta on pitänyt pinnalla, vaan asettaa myös tarpeen pitää korkotaso korkealla, jotta sitkeää inflaatiota voidaan torjua, ja ylivoimaisen halun laskea korkoja “hintojen romahtamisen” ja maksukyvyttömyyden vuoksi.

Toisin kuin jotkut kommentaattorit, jotka odottavat inflaatiota vähentävien vaikutusten olevan laman tervetullut sivutuote, Stöferle ja Valek huomauttavat, että

Kun järjestelmäongelmia ilmaantuu, keskuspankeilla on lopulta vain yksi parannuskeino, ja se on lisälikviditeetti.

Tämä puolestaan voi tasoittaa tietä entistä korkeammalle inflaatiolle.

Näin ollen meillä on perusteet ensimmäiselle suurelle välienselvittelyllemme.

Koska PCE on edelleen kaksinkertainen tavoitekorkoa korkeampi, onko Federal Reserven reaktio inflaatioon välttämättä inflaatio? Onnistuuko instituutio kulkemaan tiukkana köyden keskellä heikkenevien työmarkkinoiden, uupuneen kuluttajan tunteen ja syvästi käänteisen tuottokäyrän keskellä?

Monimutkaisuuden lisäämiseksi dollarin imagoa ovat vahingoittaneet viime vuoden tapahtumat, ja Miles Franklin Precious Metalsin toimitusjohtaja Andy Schectman huomautti,

Ja jos ne kaikki (muut maat) alkaisivat pudottaa dollareita, ja luulen, että se tapahtuisi nopeasti, inflaatiotsunami iskeisi lännen rannoille.

Geopoliittinen välienselvittely

Maailma hajoaa nopeasti erilleen.

Ensinnäkin maailmanlaajuinen pandemia paljasti maailmanlaajuisten toimitusketjujen haurauden ja terveydenhuollon eriytetyt prioriteetit.

Vuonna 2023 BRICS-maat ylittivät G7-maiden yhteisen BKT:n, ja niiden osuus maailman BKT:sta on arviolta 31,5 % verrattuna 30,7 %:iin.

Tämän luottamuksen ruokkimana protektionismi, kahdenväliset valuuttasopimukset ja alueellinen turvallisuus ovat päivän ajankohtaisia.

Sodan jälkeisellä aikakaudella dollari on ollut kansainvälisen järjestyksen liima.

Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeinen pakotteiden räjähdys ja dollarin aseistautuminen on kuitenkin vaikuttanut vahingollisesti viherhatun maineeseen.

Teos Invezzistä, jonka otsikko on “RMB:n varantovaluuttamatematiikan muutos: syvä sukellus”, toteaa,

Huolet Yhdysvaltojen kyvystä häiritä rahavirtoja SWIFT-verkon kautta eivät ole uusia, mutta niistä on yhtäkkiä tullut kiireellisin kysymys maailmanlaajuisissa rahapoliittisissa keskusteluissa. Atlantic Councilin GeoEconomics Center on luetteloinut 17. huhtikuuta 2023 mennessä yhteensä 1 009 venäläistä yksikköä, joille Yhdysvallat on asettanut pakotteita, ja lisäksi 964 tällaista toimintaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta, EU:sta, Kanadasta, Japanista, Sveitsistä ja Australiasta.

Kiertääkseen dollarin hallinnan SWIFT-verkostossa useat maat ovat nyt alkaneet solmia dollarin ulkopuolisia kahdenvälisiä sopimuksia, kun taas BRICS-maiden odotetaan ottavan lisää jäseniä ja keskustelevan uuden rahaekosysteemin ja maksumekanismin perustamisesta elokuun 2023 kokouksessa.

Näiden talous-, valuutta- ja hyödykerintamalla kasvavien jännitteiden seurauksena kirjoittajat odottavat kansainvälisten suhteiden muuttuvan yhä vastakkaisemmiksi, jolloin on tilaa “kyllästyneen järjestelmän” (johon kuuluvat Yhdysvallat ja länsimaiset liittolaiset) ja “nälkäisten nousujohteisten” välillä. (johon kuuluu Kiina, Venäjä ja niiden kumppanit).

Edellä mainitussa artikkelissa todettiin myös,

Merkittävänä liikkeenä Kiinan hallitus onnistui välittämään Saudi-Arabian ja Iranin välisen sopimuksen diplomaattisten suhteiden uudelleen aloittamisesta, mikä lopetti alueellisen konfliktin… Tämä oli vähän aikaa sitten lähes mahdotonta ajatella, ja se on auttanut Kiinaa luomaan vahvan kuvan alueella.

Edelleen,

…Kiinan hallitus on todennäköisesti lopettamassa vapaakauppasopimuksen muotoilua Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) maiden kanssa, joihin kuuluvat Arabiemiirikunnat, Bahrain, Saudi-Arabia, Oman, Qatar ja Kuwait.

Tämä saattaisi aiheuttaa huomattavia paineita amerikkalaiselle vaikutukselle resurssirikkaalla alueella.

Lisäksi Kiinan ulkoministeriö käynnisti helmikuussa 2023 erittäin julkisen ja räikeän hyökkäyksen Yhdysvaltain dollaripolitiikkaa vastaan.

Myöskään Euroopan väestö ei ole suojautunut pakotteiden vihalta, ja blokin pitkän aikavälin energiavarmuudessa on suuria kysymysmerkkejä.

Samaan aikaan luonnonvarojen protektionismi on voimistunut, kun Chilen kaltaiset maat kansallistavat arvokkaita litiumkaivoksia (lisätietoja löytyy täältä).

Nämä olosuhteet huomioon ottaen kirjoittajat odottavat, että geopoliittiselle törmäykselle on asetettu vaihe, varsinkin kun hyödykkeiden supersykli on kiihtymässä (jonka kommentit ovat saatavilla täältä).

Selvittely kullan hinnassa

IGWT:n keskeinen aihe on kullan hinnan “showdown” todennäköisyys.

Kullan ja kultatuotteiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan erityisesti sen historiallisen roolin inflaatiosuojauksen vuoksi.

Kuten edellä todettiin, geopoliittinen skenaario todennäköisesti myös kiristyy, mikä on toinen kullan nousutekijä.

Kirjoittajat odottavat, että keskuspankkien kysyntä erityisesti ei-länsimaisessa maailmassa on tärkeä tekijä, kun maat pyrkivät siirtymään dollaririippuvaisista transaktioista kahdenvälisiin sopimuksiin tai monenvälisiin ponnisteluihin.

Source: World Gold Council

OMFIF Global Public Investor Survey 2022 -tutkimus totesi, että varannonhoitajat halusivat lisätä kultaomistustaan maltillisesti tai merkittävästi seuraavien 12–24 kuukauden aikana.

Source: OMFIF GPI Survey 2022

Erityisesti Puolan keskuspankki osti 15 tonnia kultaa huhtikuussa 2023.

Kullan saavuttaessa kaikkien aikojen ennätyksen eri valuutoissa, kirjoittajat odottavat tämän viittaavan kullan hinnan tulevaan nousuun, jopa USD:ssä.

Rajoittavan rahapolitiikan kääntäminen osoittautuisi erittäin hyödylliseksi keltaiselle metallille, koska tuottoa tarjoavat rahoitusvarat kilpailevat suoraan kullan kanssa.

Stöferle ja Valek ennakoivat, että

… uusilla kaikkien aikojen ennätyksillä FOMO käynnistyy ja uudet pelaajat tulevat kentälle hetkessä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla