Puuvillan hinta-analyysi volatiliteetin vetäytyessä vuoden 2021 alimmilleen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Puuvillan hinta on liikkunut sivuttain marraskuusta 2022 lähtien, kun sijoittajat arvioivat kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaa. Sen kauppa oli maanantaina 88 dollaria, missä se on ollut viime kuukausina. Tämä hinta on muutaman pisteen korkeampi kuin tämän vuoden alin 76 dollaria.

Puuvillan kysynnän ja tarjonnan dynamiikka

Puuvilla on tärkeä hyödyke, jota käytetään vaatteiden ja vaatteiden valmistukseen. Sen kysyntä on kasvanut viime vuosikymmeninä maailman huiman kasvun myötä. Tiedot osoittavat, että maailmassa on yli 8 miljardia ihmistä, kun vuonna 2000 heitä oli yli 6,1 miljardia.

Puuvillan hinnat nousivat voimakkaasti Covid-19-pandemian aikana hyödykkeiden supersyklin myötä. Se hyppäsi vuoden 2020 alimmasta 48,08 dollarista 149,98 dollariin 2. toukokuuta 2022. Sen jälkeen puuvilla on pudonnut yli 43 % vuoden 2022 korkeimmasta pisteestä.

Maailman suurimmat puuvillan tuottajat ovat muun muassa Kiina, Intia, Yhdysvallat, Brasilia, Pakistan ja Australia. Toisaalta Kiina on maailman suurin puuvillan tuottaja. Muita puuvillan suurimpia kuluttajia ovat muun muassa Intia, Pakistan, Bangladesh ja Vietnam.

OECD:n mukaan maailmanlaajuisen puuvillantuotannon odotetaan jatkavan kasvuaan tulevina vuosina. Intian tuotannon odotetaan kasvavan 1,3 % vuodessa seuraavan vuosikymmenen aikana. Myös Brasiliassa, jossa puuvillaa istutetaan toiseksi viljelyviljelyksi maissin ja soijapapujen kanssa, odotetaan kasvavan voimakkaasti.

Viimeisin WASDE- raportti osoitti, että USA:n tuotanto kasvaa lounaan suotuisten sääolosuhteiden ansiosta. Viennin odotetaan kasvavan 500 000 paalilla yli 14 miljoonaan paaliin. Maailmanlaajuisesti maailmantuotanto kasvaa miljoonalla paalilla, koska tarjonta kasvaa Yhdysvalloissa ja tuotanto Kiinassa vähenee.

Puuvillan hintaennuste

TradingView:n puuvillakaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että puuvillan hinta on liikkunut sivuttain muutaman viime kuukauden aikana. Hinta on pysynyt tärkeän tukitason 76,20 dollarissa ja vastuspisteen 88,62 dollarissa välillä. Tämän seurauksena hinta leijuu 25 päivän ja 50 päivän liukuvalla keskiarvolla.

Mikä tärkeintä, keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR) on pudonnut alimmalle tasolle 1,71, alimmalle tasolle sitten syyskuun 2021. ATR on tärkeä luku, koska se on markkinoiden suosituin volatiliteetin mitta.

Siksi puuvillan hintojen vakiintuminen jatkuu lähipäivinä. Nouseva nousu vahvistetaan, jos se ylittää avainvastustason 88,62 dollarissa. Siirtyminen alle 80 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.