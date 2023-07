DXY: Yhdysvaltain dollariindeksi muodostaa laskevan kolmion NFP-tietojen edellä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Yhdysvaltain dollariindeksi on liikkunut sivusuunnassa viime päivinä, kun sijoittajat arvioivat Federal Reserven seuraavia toimia. DXY:n kauppa oli 103,05 dollaria, missä se on jumiutunut tulevien non-farm payrolls (NFT) -tietojen edellä. Tämä hinta on noin 2,2 % korkeampi kuin tämän vuoden alin taso.

Federal Reserven nousut edessä

Yhdysvaltain dollariindeksi on siirtynyt sivusuunnassa Fedin ja Euroopan keskuspankin jatkuvan lähentymisen myötä. Kesäkuussa EKP päätti nostaa korkoa 0,25 % pyrkiäkseen taistelemaan kohonnutta inflaatiota vastaan.

Se viittasi myös enemmän koronkorotuksiin tänä vuonna, kuten kirjoitimme täällä. EKP:n toimet ovat tärkeitä Yhdysvaltain dollari-indeksille, koska eurolla on suurin paino.

Federal Reserve puolestaan piti haukkamaisen tauon. Se jätti korot ennalleen ja vihjasi sitten jatkavansa vaellusta tulevina kuukausina.

Tuoreimmat talousluvut osoittavat, että Yhdysvaltain talous on vahva. Esimerkiksi kahden viime viikon aikana julkaistut tiedot osoittivat, että asuntojen aloitukset, rakennusluvat, uusien asuntojen myynti ja olemassa olevien asuntojen myynti kasvoivat toukokuussa.

Asuntojen hinnat ovat menestyneet tänä vuonna hyvin, mikä on auttanut maan alhaisempien varastojen vuoksi. Samaan aikaan työmarkkinat ovat edelleen kireät, kun taas kuluttajien luottamus on jatkanut nousuaan. Torstaina tiedot paljastivat, että talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2 %, mikä on aiempia arvioita paremmin.

Seuraava tärkeä USD-uutinen tulee perjantaina, kun Bureau of Labor Statistics (BLS) julkaisee non-farm payrolls (NFP) tiedot. Yhdessä inflaation kanssa työpaikkaraportti muodostaa tärkeän osan Fedin kaksikäyttöistä roolia.

Taloustieteilijät uskovat, että talous lisäsi yli 225 000 työpaikkaa kesäkuussa, kun se loi 339 000 työpaikkaa edellisessä kuussa. Työpaikkaraportti on ollut viime kuukausina arvioitua parempi. He odottavat työttömyysasteen pysyvän 3,7 prosentissa.

Odotettua parempi raportti vahvistaa tapausta, jossa Fed kokoontuu myöhemmin tässä kuussa.

Yhdysvaltain dollarin indeksiennuste

TradingView:n DXY-kaavio

DXY-indeksi on liikkunut sivuttain muutaman viime kuukauden aikana. Tänä aikana se on pysynyt tärkeän tukitason yläpuolella 100,84 dollarissa, mikä on tämän vuoden alin taso. Se on myös konsolidoitumassa 25 päivän ja 50 päivän liukuvaan keskiarvoon.

Dollariindeksi on muodostanut laskevan kolmion kuvion, joka on yleensä laskeva merkki. Siksi Yhdysvaltain dollari-indeksin näkymät ovat neutraalit ja laskusuuntaiset. Jos laskupurkaus tapahtuu, seuraava taso on 100,84 dollaria.