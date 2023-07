Palladiumin ja platinan hintaennuste: Kestääkö tämä elpyminen?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Palladiumin ja platinan hinnat ovat nousseet takaisin muutaman viime päivän aikana, vaikka huoli kysynnästä jatkui. Platina on noussut vuoden alimmasta 880 dollarista nykyiseen 960 dollariin. Samoin palladium on noussut 1 198 dollarista 1 300 dollariin. Nämä kaksi metallia ovat noin 15 % ja 22 % alle tämän vuoden korkeimman tasonsa.

Kysyntähuolet jatkuvat

Palladium ja platina ovat suosittuja jalo- ja teollisuusmetalleja. Teollisuusmetalleina kahta Platinum Group Metallia (PGM) käytetään katalysaattoreina, enimmäkseen autoteollisuudessa.

Nämä kaksi metallia pärjäävät hyvin, kun autojen kysyntä on lisääntynyt ja korot laskevat. Viimeaikaiset talousluvut lähettävät ristiriitaisia signaaleja näistä metalleista. Esimerkiksi torstaina julkaistut tiedot osoittivat, että Euroopan teollisuustuotanto laski tämän vuoden toukokuussa 2,2 %. Tämä on tärkeää, koska Eurooppa on yksi autoteollisuuden suurimmista toimijoista.

Teollisuus- ja valmistustuotanto laski Isossa-Britanniassa, kuten kirjoitin täällä . Teollisuustuotanto laski 0,2 %, kun taas teollisuustuotanto väheni 0,6 %.

Lisätiedot osoittivat, että Kiinan vienti ja tuonti romahtivat jälleen kesäkuussa. Tämä on tärkeää, koska Kiina on yksi suurimmista platinan ja palladiumin ostajista maailmanlaajuisesti. Sama trendi on käynnissä Yhdysvalloissa. Siksi näitä johtavia indikaattoreita käyttämällä voimme olettaa, että näiden kahden metallin kysyntä on hieman heikkoa.

Toinen syy olla varovainen kysynnän suhteen on sähköajoneuvojen kasvu . Toisin kuin polttomoottorit (ICE), sähköautot eivät tarvitse katalysaattoreita. Siksi kysyntä voi olla tänä vuonna hieman lievää.

Positiivista on se, että on merkkejä siitä, että Federal Reserve lopettaa vaellusvaiheensa pian, mikä selittää miksi Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on romahtanut viime aikoina. Kuluttajainflaatio hidastui kesäkuussa 3,0 prosenttiin, kun taas perusinflaatio putosi 4,8 prosenttiin. Useimpina aikoina Yhdysvaltain dollarin ja keskeisten metallien, kuten platinan ja palladiumin, välillä on käänteinen suhde.

Platinan hintaennuste

Kääntyessämme 4H-kaavioon näemme, että platinan hinta putosi alimmilleen 884 dollariin tässä kuussa. Siitä lähtien se on tehnyt voimakkaan paluun ja ylittänyt tärkeät 25 jakson ja 50 jakson liukuvat keskiarvot. Kaksi keskiarvoa ovat tehneet nousevan crossover-kuvion, joka on nouseva merkki.

Lisäksi platina on myös noussut avainresistanssin yläpuolelle 901,90 dollariin, mikä on helmikuun alin kohta. Mikä tärkeintä, kaavio on muodostanut käänteisen kupin ja kädensijan kuvion, joka on laskeva merkki. Siksi on todennäköistä, että platinan hinnat jatkavat laskutrendiä, ja alkuperäinen tuki on 900 dollaria.

Palladiumin hinnan ennuste

4H-kaavio osoittaa, että palladiumin hinta muodosti vahvan tukitason 1 206 dollarissa. Se muodosti kaksoispohjakuvion, joka on yleensä nouseva merkki. Metalli on nyt siirtynyt laskevan kanavan yläpuolen yläpuolelle. Se on myös hypännyt yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Relative Strength Index (RSI) on siirtynyt lähelle yliostettua tasoa.

Siksi on todennäköistä, että palladiumin hinnat jatkavat nousuaan, kun ostajat kohdistavat tärkeän vastuspisteen 1 427 dollariin, mikä on noin 10 % nykyisen tason yläpuolella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.