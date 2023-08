HSBC:n osakekurssi on laskussa Kiinan kiinteistöriskien keskellä

HSBC:n (LON: HSBA) osakkeen hinta on laskenut viime päivinä, kun sijoittajat arvioivat sen Kiinan ja Hongkongin altistumista. Osake saavutti huippunsa 657 p:ssä 1. elokuuta ja on nyt vetäytynyt 10 % 591 p:iin.

Kiinan altistuminen

HSBC on toimintansa vuoksi ainutlaatuinen pankkiryhmä. Yhtiö on varallisuudeltaan Euroopan suurin pankki, mutta se saa suurimman osan liikevaihdostaan Hongkongista ja Manner-Kiinasta. Viime aikoina yritys on vähentänyt näkyvyyttään sellaisissa maissa kuin Ranska, Kanada ja Yhdysvallat.

Suurin haaste HSBC:lle on sen altistuminen Kiinalle, joka on romahtamassa oleva maa, kuten kirjoitin täällä . Tällä viikolla julkaistut taloustiedot osoittivat, että uusien asuntojen myynti maassa on romahtanut.

Samaan aikaan jotkut maan tunnetuimmista yrityksistä alkavat romahtaa. Se alkoi Evergrandesta, vuonna 2021 romahtaneesta jättiläisyrityksestä. Sen jälkeen pienemmät yritykset, kuten Fantasia ja Sunac, jäivät maksamatta.

Viime viikolla tilanne paheni, kun Country Garden jäi maksamatta. Yritys, joka rakentaa nyt yli miljoona asuntoa, on varoittanut, että sen puolivuotistappio on yli 7,5 miljardia dollaria. Se varoitti myös, että se jää kaipaamaan juan- ja dollarilainojaan.

Siksi useimmat analyytikot uskovat, että asuntosektori, joka muodostaa neljänneksen BKT:sta, on romahduksen partaalla. Jos näin tapahtuu, se on biljoonan dollarin räjähdys, jonka tartuntavaikutukset leviävät maailmanlaajuisesti.

HSBC on menestynyt hyvin Evergranden romahtamisen jälkeen, kuten viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittavat. Sen voitto ennen veroja kasvoi 12,9 miljardilla dollarilla 21,7 miljardiin dollariin, kun sen liikevaihto kasvoi 12,3 miljardilla dollarilla lähes 40 miljardiin dollariin.

Kysymys on siitä, miten yritys pärjää, jos Kiinan talous romahtaa, kuten jotkut analyytikot odottavat. Viimeisimmässä tuloksessaan yhtiö ilmoitti olevansa Kiinan liikekiinteistöihin kohdistuva.

HSBC:n osakekurssiennuste

Päiväkaaviossa näemme, että HSBC:n osakekurssi muodosti tähdenlento-kynttilänjalan, jonka yläpuoli oli 657,2 p:ssä. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yksi laskevimmista merkeistä.

HSBC-osake on vetäytynyt alle tärkeän tukitason 619p:ssä, korkein piste 8. maaliskuuta. Se on myös siirtynyt alle 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa, että karhut hallitsevat.

Relative Strength Index (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki ajautuneet alaspäin. Tästä syystä osakkeen näkymät ovat laskevat, ja seuraavaksi katsottava vertailutaso on 550p.

