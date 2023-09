CAC 40 -indeksi istuu ja odottaa, kun EU:n ja Kiinan taloudet epäonnistuvat

CAC 40 -indeksi pysyi tiukassa vaihteluvälissä viime kuukausina, kun huoli Euroopan ja Kiinan talouksista jatkui. Indeksi kävi perjantaina 7 215 eurossa, mikä on muutaman pisteen tämän viikon alimman 7 163 euron yläpuolella. Se on vetäytynyt yli 4,20 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Kiinan talouden heikkous

CAC 40 ja saksalainen DAX ovat Euroopan suurimpia osakeindeksejä. He seuraavat joitain alueen suurimpia yrityksiä, kuten LVMH, Volkswagen ja Total Energies.

Siksi, kuten kirjoitin tässä raportissa DAX-indeksissä CAC 40 -indeksiin vaikuttaa eniten Euroopan, Kiinan ja Yhdysvaltojen kehitys. Ensinnäkin indeksin suurimmat yritykset, kuten LVMH, L’oreal, Hermes, TotalEnergies ja Sanofi, saavat suurimman osan liikevaihdostaan kansainvälisesti.

Tuoreimmat talousluvut osoittavat, että Kiinan ja Euroopan taloudet eivät voi hyvin. Kiinassa kiinteistösektori murenee samalla kun kulutus ja vienti ovat sukeltaneet. Nuorisotyöttömyysaste on noussut ennätyskorkealle, kun taas ulkomaiset suorat sijoitukset (FDI) ovat vähentyneet.

Euroopan talouskriisi

Sama trendi on käynnissä Euroopassa, jossa Saksan ja Ranskan kaltaiset maat eivät kasva yhtä nopeasti. Saksassa BKT on supistunut kahdella viimeisellä neljänneksellä peräkkäin. Sama hidas kasvu tapahtuu muissa Euroopan talouksissa, kuten Hollannissa ja Belgiassa.

Kaiken tämän seurauksena monet CAC 40 -indeksin osatekijät näkevät hidasta kasvua. Tämä selittää, miksi LVMH:n, Keringin, Hermesin ja L’Orealin kaltaisten yritysten osakkeet ovat vetäytyneet korkeimmiltaan tänä vuonna. LVMH:n markkina-arvo on pudonnut yli 500 miljardista eurosta 364 miljardiin euroon.

CAC 40 – indeksi on myös vaikeuksissa Euroopassa jatkuvien likviditeettihaasteiden vuoksi rahan tarjonnan pienentyessä. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Euroopan rahan tarjonta laski ensimmäistä kertaa 13 vuoteen korkojen noustessa. Sellaisenaan monien yritysten on vaikea hankkia halpaa pääomaa, kuten alhaisten korkojen aikakaudella.

Useimmat CAC 40 -indeksin osatekijät ovat olleet miinuksella viimeisen kuukauden aikana. Huonoimmin menestyvät yritykset, kuten Worldline, Pernod Rickard, Kering, LVMH ja Alstom. Toisaalta indeksin parhaiten menestyneet olivat Orange, TotalEnergies, Michelin ja Capgemini.

CAC 40 -indeksin näkymät

Päiväkaaviosta näkyy, että CAC 40 -indeksi on ollut viime kuukausina tiukalla vaihteluvälillä. Tänä aikana indeksi on pysynyt tärkeiden tuki- ja vastustustasojen välillä 7 070 ja 7 508 euron välillä. Se on myös siirtynyt hieman alle 50 päivän liukuvan keskiarvon ja on hieman yli 23,6 %:n paluupisteen.

Siksi CAC 40 -indeksi pysyy todennäköisesti tällä alueella tulevina viikkoina. Kaksi S&R-tasoa ovat niitä, joita kannattaa katsoa. Volyymituettu nousu 7 508 euron vastuksen yläpuolelle avaa mahdollisuuden siirtyä 7 600 euron huipulle YTD:lle. Toisaalta pudotus alle tuen 7 070 euroon johtaa lisää heikentymiseen.

