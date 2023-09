USD/ARS: Tästä syystä Argentiinan peso on siirtynyt kuiluun

Argentiinan peso on muuttunut arvottomaksi, mikä vaarantaa Etelä-Amerikan toiseksi suurimman talouden. TradingView’n mukaan USD/ARS -valuuttakurssi käy kaikkien aikojen korkeimmillaan 350:ssä. Mustan pörssin kurssi, jota useimmat maan ihmiset ja yritykset käyttävät, on noussut yli 700:aan.

USD/ARS-kaavio

Miksi Argentiinan peso romahti

On useita syitä, miksi Argentiinan peso on romahtanut ennätyksellisen alas. Ensinnäkin Argentiina on jo pitkään tarjonnut avustuksia asukkailleen vuosikymmeniä. Nämä tuet ovat johtaneet valtavaan budjettialijäämään, mikä on pakottanut hallituksen lainaamaan paikallisesti ja ulkomailta ja painamaan valtavia summia.

Toiseksi, toisin kuin useimmissa länsimaissa, hallitus on maan suurin työnantaja. Julkinen työllisyys on noussut yli 34 % vuodesta 2011. Tästä seuraa, että suurin osa valtion verotuloista menee julkisen sektorin palkkoihin kehityksen sijaan.

Kolmanneksi Argentiinalla on miljardeja dollareita IMF:n velkaa. Maa on velkaa IMF: lle yli 33 miljardia dollaria, joka on maailman suurin. IMF-lainojen haasteena on, että ne on maksettava ulkomaan valuutassa, erityisesti Yhdysvaltain dollareina.

Maassa, jossa Argentiinan peso on tullut arvottomaksi, dollarien saaminen on vaikea asia. Tämä selittää, miksi maa on epäonnistunut useaan otteeseen.

Siksi hallitus on asettanut merkittäviä valuuttamääräyksiä, jotka vaikeuttavat Argentiinan houkuttelemista ulkomaisiin investointeihin.

Esimerkiksi soijapapujen viejät joutuvat maksamaan 33 prosentin veroa, mikä poistaa viljelijöiden kannustimet viljellä. Tämän seurauksena uusimmat tiedot osoittavat, että Argentiinan soijapapujen tuotanto on laskenut.

Argentiina veloittaa myös muita Yhdysvaltain dollareita käsitteleviä yrityksiä valtavia veroja. Tämä on yksi syy siihen, miksi maan valtavia kuparivarantoja ei vieläkään hyödynnetä.

Voidaanko ARS pelastaa?

Kaikki nämä tekijät ovat johtaneet yleiseen epäluottamukseen Argentiinan pesoa kohtaan. Nykyään monet ihmiset ovat siirtäneet säästönsä Yhdysvaltain dollarin turvallisuuteen. Monet heistä käyttävät mustia markkinoita hankkiakseen nämä dollarit ja säästääkseen niitä kotona.

Siksi ilman luottamusta on todennäköistä, että Argentiinan peson arvo jatkaa laskuaan tulevina vuosina. Valuutat saavuttavat arvonsa sijoittajien ja asukkaiden luottamuksesta.

Samaan aikaan johtava presidenttiehdokas on vihjannut, että hän työskentelee talouden dollarisoimiseksi ja keskuspankista eroon. Myös nämä toimet johtavat pesoheikkouteen.

