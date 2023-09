Japanin jenin paine näkyy kultamarkkinoilla

Kullan hinta on Japanissa kaikkien aikojen korkeimmillaan. Tanaka Kikinzoku, yksi Japanin suurimmista kullan vähittäismyyjistä, sanoi äskettäin, että hinnat lähestyivät 10 000 puntaa grammalta ensimmäistä kertaa koskaan.

Virallisten kaavioiden hinta on tällä hetkellä lähempänä 9000 ¥:n puoliväliä. Joka tapauksessa sillä ei todellakaan ole mitään tekemistä kullan kanssa. Tämä on tarina siitä, kuinka jeni jatkaa historiallista laskuaan Yhdysvaltain dollaria vastaan, samalla kun Japanin keskuspankki on joutunut yhä tiukempaan nurkkaan epätavanomaisen rahapolitiikan keskellä.

Yllä oleva kaavio esittää kullan hinnan jeneissä viimeisen 20 vuoden ajalta. Tässä mielessä hyödyke on palvellut ostovoiman suojaustehtäväänsä hyvin ja tarjonnut lähes 5,7-kertaisen tuoton japanilaisille sijoittajille. Seuraavassa kaaviossa näkyy kullan hinta dollareina, jossa amerikkalaiset sijoittajat ovat nähneet 4,8-kertaisen tuoton samalla aikavälillä.

Tämä osoittaa, että jeni on laskenut dollaria vastaan viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Pitkään aikaväliin nähden ylituotto ei kuitenkaan ole massiivinen, etenkään muihin valuuttoihin verrattuna.

Kuitenkin, kun arvioimme kahta viimeistä vuotta, ero tulee merkittäväksi. Vuoden 2022 alkua voidaan pitää maailmantalouden käännekohtana, kun inflaatio alkoi jyllää. Tuolla neljänneksellä Yhdysvaltain keskuspankki nosti ensimmäisen kerran korkoja, kun keskuspankit ympäri maailmaa pelkäsivät talouksien ylikuumenemista ja elinkustannusten nousua.

Sen jälkeen kulta jenissä on vahvistunut 37 %, kun taas dollarimääräinen tuotto on ollut vain 7 % – yli viisi kertaa huonompi.

Japanin epätavallinen rahapolitiikka

Copy link to section

Yhdysvaltain keskuspankki määrittää lyhyen koron, joka tunnetaan nimellä liittovaltion rahastokorko. Se säätelee sitä, kuinka halpaa rahaa on lainata, millä on sivuvaikutuksia koko talouteen. Tätä ohjauskorkoa on nostettu aggressiivisesti viimeisten kahdeksantoista kuukauden aikana tavoitteena talouden jäähdyttäminen ja inflaation hillitseminen.

Olemme nähneet tämän tiukan rahapolitiikan lähestymistavan keskuspankeilta ympäri maailmaa. Kuitenkin on yksi poikkeus: Japani. Japanin keskuspankki on torjunut trendin harjoittamalla löysää rahapolitiikkaa. Se on käyttänyt tuottokäyrän ohjausta pitkän aikavälin tuottojen hallintaan, menetelmää, joka kuvaa keskuspankkien toimintaa, joka ostaa tai myy niin monta joukkovelkakirjalainaa kuin on tarpeen tietyn pidemmän aikavälin koron kohdistamiseksi.

Se on monella tapaa samanlainen kuin perinteinen määrällinen keventäminen. Sekä määrällinen keventäminen että tuottokäyrän hallinta edellyttävät valtion velan ostamista (reasuries) korkoihin vaikuttamiseksi ja rahan pumppaamiseksi talouteen. Erona on se, että määrällinen keventäminen sisältää tietyn määrän joukkovelkakirjoja ostamisen säännöllisesti, jotta tämä luotto saadaan järjestelmään. Tuottokäyrän hallintaa varten keskuspankit ostavat niin monta joukkovelkakirjalainaa kuin on tarpeen, jotta tuotto pysyy tietyllä tasolla.

Lopputulos on, että Japanin keskuspankki harjoittaa löysää rahapolitiikkaa, kun muu maailma on kiristänyt. Ja vuosia kestäneen deflaation jälkeen kansakunta alkaa nähdä hinnat nousevan.

Kesäkuun tilastot osoittivat, että inflaatio nousi Japanissa 3,3 % verrattuna Yhdysvaltojen 3 %:n nousuun. Tämä on ensimmäinen kerta kahdeksaan vuoteen, kun Aasian kansakunta on tuottanut korkeamman inflaatioluvun kuin Yhdysvallat.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka asteikot ovatkin kääntyneet viime aikoina, isoa kuvaa on pidettävä silmällä. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa hinnat ovat nousseet lähes 20 % vuoden 2021 alusta. Japani on tässä suhteessa suotuisa, sillä hinnat ovat nousseet hieman yli 5 % samalla ajanjaksolla.

On syytä mainita myös palkkojen nousu. Japanissa palkat eivät ole nousseet yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vuoden 2021 alusta Japanissa palkat ovat nousseet 4,5 %, kun se Euroopassa on 7,5 % ja Yhdysvalloissa 15 %.

Tämä palkkojen nousu on avainasemassa suhteessa Japanin keskuspankin tavoitteisiin, jotka linjasivat huhtikuussa, että se on päättänyt saavuttaa 2 %:n inflaatiotavoitteensa “palkankorotusten ohella”. Siksi nouseva inflaatio hidastuvan palkkojen kasvun kanssa nostaa vaikeusastetta tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Miten tämä on vaikuttanut jeniin?

Copy link to section

Tämä löysä ja epätavallinen rahapolitiikka yhdistettynä inflaatioon pakottaa sijoittajat nyt suojaamaan ostovoimaansa. Tämä selittää Japanin kullan hinnan nousun vähittäiskaupan kysynnän kautta.

Pandemian lopussa japanilaisille kotitalouksille oli kertynyt neljä kertaa enemmän omaisuutta maan BKT:hen verrattuna, mikä on maailman korkein vastaava arvo. Lähes puolet siitä oli pysäköity käteisellä, mikä ei ole yllätys edellä mainittujen deflaatiovuosien vuoksi. Mutta kun inflaatio on nyt kiihtymässä, ei ole myöskään järkyttävää nähdä inflaatiota suojelevien omaisuuserien kierto.

Tässä on jeni. Kun korot ovat maailmanlaajuisesti korkeammat muualla kiristyneen rahapolitiikan seurauksena, pääoma jättää jenin houkuttelevampiin kohteisiin. Kotimaisen inflaation ohella kullasta on tullut myös houkuttelevaa.

Jenin lasku dollaria vastaan on historiallinen. Japanin valuutta on menettänyt arvostaan dollaria vastaan 28 prosenttia vuoden 2022 alusta.

Kun palataan vuoden 2021 alkuun, jeni on pudonnut 43 % arvostaan dollaria vastaan.

Japanin keskuspankki on toistuvasti todennut, että se on päättänyt saavuttaa 2 prosentin inflaatiotavoitteensa, mikä sulkee pois nykyisen politiikan käänteen noususta huolimatta. Hintojen nopeutuessa palkkoja nopeammin, kun taas muualla kurssit ovat jyrkempi kuin jenille, Japanin valuutta narisee.



Save