Tästä syystä iShares TIPS Bond ETF:n (TIP) tulot ovat nousussa

iShares TIPS Bond (TIP) ETF on elpynyt viime päivinä, kun huolet Yhdysvaltojen inflaatiosta ovat nousseet. Pudottuaan 101,67 dollariin (maaliskuun 2020 alin) viime viikolla, se on elpynyt lähes 2 %. Se on edelleen 5 prosenttia alle vuoden tason.

TIP:n elpyminen tapahtui, kun ETF kirjasi sisäänvirtauksia tässä kuussa. ETF.comin tiedot osoittavat, että rahaston tulot ovat kasvaneet yli 300 miljoonalla dollarilla tässä kuussa, mikä nostaa kokonaisvarallisuuden yli 20,8 miljardiin dollariin.

TIP näki ulosvirtauksia elo- ja syyskuussa. Kaiken kaikkiaan se on menettänyt yli 1,6 miljardia dollaria tänä vuonna, koska inflaatio on pudonnut 3,6 prosenttiin.

Tulojen nykyinen elpyminen tapahtui viime viikon Yhdysvaltain inflaatiotietojen jälkeen . Bureau of Labor Statisticsin (BLS) mukaan kokonaisinflaatio ja perusinflaatio putosivat 3,6 prosenttiin ja 4,6 prosenttiin vuositasolla. Molemmat kuitenkin nousivat äitiysperusteisesti, kun bensiinin hinta hyppäsi.

https://www.youtube.com/watch?v=hw0NxSSd1rk&pp=ygUMVVMgaW5mbGF0aW9u

Samaan aikaan Yhdysvaltojen inflaatio-odotukset nousivat syyskuussa, kun kuluttajat ovat edelleen huolissaan energian hinnoista. Lisäksi CPI-raportin keskeiset osat, kuten asuminen, ovat olleet melko kuumia viime kuukausina.

Inflation expectations jumped in October per @UMich consumer sentiment update … 1y expectations up to 3.8%; 5-10y expectations back up to 3% pic.twitter.com/FPuFHiAtGm — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 13, 2023

Vaikka bensiinin hinnat ovat hieman laskeneet viime aikoina, meneillään oleva Israel ja Hamas sota voi johtaa öljyn hinnan nousuun. Nämä pelot korostuvat, jos sota laajenee ja vetää puoleensa Iranin kaltaisia maita.

iShares TIPS Bond ETF (TIP) on rahasto, joka on rakennettu seuraamaan TIP:itä, jotka ovat valtion obligaatioita, joiden arvo nousee inflaation myötä. TIP ETF on laskenut viime kuukausina, kun inflaatio putosi pandemian huipusta, lähes 10 prosentista.

TIP ETF:n seuraava keskeinen katalysaattori on Israelissa meneillään oleva sota ja sen vaikutukset energiasektoriin. Se reagoi myös raakaöljyn hintoihin, jotka ovat nousseet viime kuukausina. Brent on noussut 90,9 dollariin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) on noussut 86,5 dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.