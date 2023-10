Huonoja uutisia sähköautoille: vältä ARVL-, Nio-, VinFast-osakkeita

Tilanne pahenee sähköajoneuvoteollisuuden yrityksissä, kun lisää merkkejä hidastumisesta ilmaantuu. Maanantaina Ford vahvisti leikkaavansa Lightningia Tämä on merkittävä tilanne, koska se on yksi suosituimmista sähköautoista Yhdysvalloissa. Ford tuplaa nyt hybridiautot.

Sähköauton hidastuminen on todellista

Teslan kaltaiset yritykset ovat jatkaneet hintojensa leikkaamista lisätäkseen myyntiä ja markkinaosuuttaan. Ja mikä tärkeintä, tutkimukset osoittavat, että sähköautojen myynti hidastuu, vaikka sisäpolttomoottori (ICE) kasvaa tasaisesti.

Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että useimmat sähköautot viettävät pidempään kaksinkertaisesti enemmän aikaa jälleenmyyjissä. Tämä tapahtui aikana, jolloin latausasemien määrä on kasvanut viime vuosina. Tesla on myös avannut laajan verkostonsa muille sähköajoneuvoyhtiöille, kuten General Motorsille ja Fordille.

Ylitarjonta on keskeinen huolenaihe, josta monet sähköajoneuvojen sijoittajat ja analyytikot ovat huolissaan. Ensinnäkin useimmat yritykset, mukaan lukien perinteiset yritykset, kuten Mercedes Benz, Stellantis, Nissan ja GM, lisäävät tuotantoaan. Esimerkiksi ICE-autojen tarjonta jälleenmyyjissä oli 52 päivää, kun taas lava-autojen tarjonta nousi 57:ään, kun taas sähköautoja 90-100 päivään.

Sähköautojen myynti on myös hidastunut niiden kustannusten ja jälleenmyyntiarvon vuoksi. Keskimääräinen sähköauto oli Yhdysvalloissa 53 000 dollaria, kun taas ICE-auton hinta on alle 50 000 dollaria. Mikä pahempaa, koska sähköautot toimivat akuilla, niiden jälleenmyyntiarvo on yleensä pienempi kuin ICE-ajoneuvojen.

Toinen S&P Globalin mittari osoittaa, että vähemmän amerikkalaisia harkitsee sähköautojen ostamista kuin vuonna 2021. Prosenttiosuus putosi 87 prosentista 67 prosenttiin, mikä viittaa alan ongelmien lisääntymiseen.

Pienet sähköautoyritykset vaarassa

Kaiken tämän seurauksena monet sähköajoneuvoyritykset kamppailevat selviytyäkseen tässä uudessa normaalissa. Kiinassa sähköautoyritysten määrä on pudonnut muutaman vuoden takaisesta yli 500:sta nykyiseen alle 100:aan.

Tämä selittää, miksi monet sähköautojen osakekurssit ovat romahtaneet tänä vuonna. Mullen Automotiven (NASDAQ: MULN) osakekurssi on pudonnut yli 90 % tänä vuonna ja on nyt ennätysten alimmalla tasolla. Myös muut sähköajoneuvojen osakkeet, kuten Faraday Future, Lucid Motors ja Nikola, ovat laskeneet. L ordstown Motors hakeutui äskettäin konkurssiin.

Edellisessä artikkelissani varoitin sijoittajia sellaisista yrityksistä kuin Faraday Future, Mullen Automotive ja Workhorse Group. Uskon, että Arrival (ARVL), Nio ja VinFast ovat erittäin riskialttiita yrityksiä.

Brittiläinen sähköajoneuvoyhtiö Arrival palkkasi neuvonantajat mahdolliseen maksukyvyttömyyteen. Sen osake on romahtanut 96 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja sen arvo on 1,09 dollaria. VinFast (VFS), markkina-arvoltaan maailman neljänneksi suurin sähköautoyritys Teslan, Li Auton ja Rivianin jälkeen, on myös vältettävä.

VinFast on yksinkertaisesti erittäin yliarvostettu ja riskialtis kasvuvauhtinsakin vuoksi jatkuu. Sen on todennäköisesti hankittava lisää käteistä rahoittaakseen Yhdysvaltojen laajentumistaan.

Kiinalaiset sähköajoneuvot, kuten Nio, ovat myös erittäin riskialttiita markkinoiden kyllästymisen vuoksi. He ovat myös löytäneet haasteita pyrkiessään laajentumaan Euroopassa ja muilla markkinoilla. Myöskään Kiinan taloudella ei mene hyvin. Siksi epäilen, että Nion ja XPengin kaltaiset osakkeet pysyvät paineen alla lähivuosina.

