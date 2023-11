Vestas Wind Systemsin (VWS) osake muodostaa kuolemanristin ennen tulosta

Vestas Wind Systemsin (ETR: VWS) osakekurssi jatkoi laskuaan, kun huoli tuuliteollisuudesta jatkui. Osakkeet laskivat keskiviikkona yli 2 % Orstedin yllätystulosraportin jälkeen. Ne ovat kaatuneet yli 53 % vuoden 2022 korkeimmasta pisteestä.

VWS:n tulos edessä

Se on ollut rankkaa tuulienergia-alan yrityksille. Viime viikolla Siemens Energyn osakkeet putosivat yli 30 %, kun yritys haki takauksia Saksan hallitukselta.

Ja keskiviikkona Orstedin osakkeet romahtivat sen jälkeen, kun yhtiö poisti 4 miljardia dollaria Yhdysvaltain tuulivoimaliiketoiminnastaan. Useat muut alan yritykset ovat kaatuneet voimakkaasti viime kuukausina.

Sama tapahtuu aurinkoenergiateollisuudessa, jossa Sunrunin ja Enphase Enphase Energyn kaltaiset yritykset ovat romahtaneet muutaman viime kuukauden aikana. Samaan aikaan yritykset, kuten BP ja Shell, ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan pienentää puhtaan energian tavoitteitaan

Tätä taustaa vasten Vestas Wind Systems julkaisee kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa 8. marraskuuta. Sijoittajilla on alhaiset odotukset yhtiöltä tuloksiin, koska korkeat korot hidastavat toimialaa.

Ensinnäkin Vestas Wind Systems on yritys, joka tarjoaa tuulivoimaloita kolmelle alustalle: EnVentus, 4 MW ja 2 MW alustat. Yhtiö näkee todennäköisesti hidasta kasvua alan kysynnän heikkeneessä.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että yhtiön saadut tilaukset kasvoivat 8 % toisella neljänneksellä. Sen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia yli 3,4 miljardiin euroon. Tämä kasvu auttoi 29 %:iin palveluiden kasvusta, mikä auttoi nostamaan katteita.

Yhtiö päätti vuosineljänneksen yli 31,6 miljardin euron tilauskannassa, joista suurin osa oli EMEA-alueella, seuraavaksi Amerikka ja APAC. Nyt, alan hidastuessa, on todennäköistä, että yhtiön liiketoiminta hidastuu.

Vestas Wind Systemsin osakekurssinäkymät

TradingView:n VWS-kaavio

Viikkokaavio näyttää, että VWS:n osakekurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Osake on pudonnut vuoden 2021 korkeimmasta 318,4 DKK:sta alimmalle tasolle 132,98 DKK. Sillä on vaikeuksia siirtyä tuesta 132,98 DKK:ssa. Tämän seurauksena se on muodostanut kaksoispohjakuvion.

Vestas Wind Systemsin osakekurssi pysyy 50 viikon ja 200 viikon liukuvan keskiarvon alapuolella. He ovat juuri tehneet kuolemaristikuvion, joka on yksi markkinoiden suosituimmista laskumerkeistä.

Siksi osakkeen näkymät ovat laskevat, ja seuraava katsottava tärkeä tukitaso on 132,98. Pudotus tämän tuen alapuolelle mitätöi kaksoispohjan mallin ja johtaa enemmän 100 euron psykologiseen tasoon.

