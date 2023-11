Hang Seng -indeksi lyötiin, kun Hongkongin ja Kiinan riskit jatkuvat

Hang Seng -indeksien alitulojen ennätys jatkui tällä viikolla, kun huoli Kiinan taloudesta jatkui. Indeksi on laskenut neljä päivää peräkkäin ja on nyt lähellä alinta tasoa vuonna 2023. Se on pudonnut yli 24 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Kiinan riskit säilyvät

Copy link to section

Hang Seng -indeksi on ollut yksi huonoimmin menestyneistä maailmanlaajuisista indekseistä tänä vuonna. Vaikka sen amerikkalaiset vertailijat, kuten Dow Jones, Nasdaq 100 ja S&P 500, ovat hypänneet kaksinumeroisella luvulla, se on pudonnut yli 24 % vuoden alusta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tämä heikkous ei ole uusi. Kun indeksi oli huipussaan 31 167 dollarissa helmikuussa 2021, indeksi putosi yli 53 % alimmalle tasolle 14 655 dollaria joulukuussa 2022. Tämä hintamuutos tapahtui Kiinan ja Hongkongin talouksien koetessa myllerryksen ajanjaksoa.

Sijoittajat kohtaavat kaksi päähaastetta. Ensinnäkin Kiinan kiinteistöala on romahtamassa. Yritykset, kuten Evergrande ja Country Garden, joilla on yhteensä yli 500 miljardin dollarin velat, ovat elatusapua.

Toinen suuri riski on jatkuvat jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Nämä jännitteet ovat johtaneet suureen epäluottamukseen poliitikkojen, yritysjohtajien ja sijoittajien keskuudessa. Tämän seurauksena tuoreimmat tiedot osoittavat, että ulkomaisten suorien sijoitusten (FDI) kokonaismäärä Yhdysvalloista Kiinaan on lähes kuivunut.

Muita riskejä on. Keskiviikkona Kiinan taloustiedot paljastivat, että talous siirtyi deflaatioon lokakuussa kuluttajahintaindeksin (CPI) laskiessa lokakuussa. Deflaatio on yleensä merkki siitä, että taloudella menee hyvin.

Federal Reserve edelleen haukkamainen

Copy link to section

Samaan aikaan Federal Reserve ei ole sulkenut pois mahdollisuutta kiristää lisää tulevina kuukausina. Jerome Powell totesi torstaina antamassaan lausunnossa, että pankki voisi silti nostaa korkoja, jos korot pysyvät yli 2 prosentissa. Tämä selittää, miksi Hang Seng -indeksi perääntyi perjantaina.

https://www.youtube.com/watch?v=wXbBTcFii4c

Suurin osa Hang Seng -indeksin yrityksistä on romahtanut voimakkaasti tänä vuonna. Country Gardenin osakekurssi on romahtanut yli 63 % tänä vuonna. Muita heikompia menestyjiä ovat muun muassa Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health ja Xinyi Solar. Kaikki nämä osakkeet ovat pudonneet yli 50 % tänä vuonna.

Toisaalta Hang Seng -indeksissä on ollut joitain huippuyrityksiä. NetEase, johtava peliyhtiö, hyppäsi yli 53 % tänä vuonna. Xiaomin ja Lenovon osakkeiden hinnat ovat nousseet yli 48 % ja 40 % tänä vuonna. Muut yritykset, kuten PetroChina, SMIC, CNOOK ja Byd, ovat nousseet yli 30 % tänä vuonna.

Hongkongilla on tulevina kuukausina edessään lukuisia haasteita, jos Kiinan talous jatkaa vaikeuksia. Eräitä merkittävimmistä Hang Sengin äänestäjistä ovat hajotettava Alibaba, HSBC ja Baidu. Baidusta on myös tullut johtava toimija tekoälyavaruudessa.

Hang Seng -indeksin ennuste

Copy link to section

TradingView:n HSI-kaavio

Päiväkaavion mukaan HSI-indeksi on ollut viime kuukausina vahvassa laskusuunnassa. Matkan varrella indeksi on muodostanut laskevan kanavan, joka näkyy punaisella. Se on nyt siirtynyt tämän kanavan neutraalipisteen alapuolelle.

Matkan varrella Hang Seng -indeksi on laskenut alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Suhteellinen voimaindeksi (RSI) siirtyi neutraalin pisteen alapuolelle. Myös keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on pudonnut alimmilleen sitten tämän vuoden elokuun.

Siksi indeksin näkymät ovat laskevat, ja seuraava tärkeä tuki on 16 000 H$:ssa. Tämä hinta on noin 7,10 % nykytasosta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.