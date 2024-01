Axelarin (AXL) hintaennuste nousun jatkuessa: onko se osto?

Axelarin (AXL) hinta on noussut viime viikkoina, kun kryptovaluuttojen kysyntä hyppää. Token hyppäsi korkeimmalle 1,2797 dollariin, mikä on ennätyskorkeus. Se on noussut yli 280 % tämän vuoden alimmasta pisteestään. Tämä ralli on nostanut sen kokonaismarkkina-arvon yli 611 miljoonaan dollariin.

Miksi AXL-tunnus nousee

Copy link to section

Axelar on johtava toimija kryptoteollisuudessa. Toisin kuin muut verkot, Axelar työskentelee kulissien takana tuottaakseen voiman alan suurimmille alustoille. Se kuvailee itseään Stripeksi lohkoketjuteollisuudelle. Stripe on fintech-yritys, joka käsittelee maksuja yrityksille, kuten Amazon, Shopify, Salesforce ja Google.

Axelar käyttää alan tunnetuimpia alustoja. Jotkut ekosysteemin suosituimmista dApeista ovat dYdX, PancakeSwap, KyberSwap, Pangolin ja Lido. Muita ekosysteemissä olevia ovat Seedify, Kado ja Decentraland.

Siksi Axelarin hinta nousee, kun useat verkot jatkavat nousuaan. Viimeisin integraatio oli Vertex Protocol, joka on yksi maailman suurimmista DEX:istä. Se teki myös yhteistyötä Centrifugen kanssa, joka on Real World Assets (RWA) -alusta. Sen listasi myös Upbit.

With the integration of @vertex_protocol, DEXs building with Axelar network are handling more than half the total 24h market volume on any given day 🦾https://t.co/Tm1HR2HOPr



What this means for the cross-chain narrative 🧵 👇 — Axelar Network (@axelarnetwork) December 12, 2023

Axelarin hinta on myös noussut kasvavan DeFi-ekosysteemin takia. DeFi Llaman tiedot osoittavat, että Axelar on kasvattanut Total Value Locked (TVL) -huippunsa yli 613 miljoonaan dollariin, mikä on ennätyskorkeus. Viikoittaisten sitoumusten määrä ekosysteemissä on noussut 207:ään.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Mikä tärkeintä, Axelar-merkkien hinta on noussut meneillään olevan kryptobonanzan vuoksi, jonka seurauksena useimmat rahakkeet ovat nousseet. Bitcoin on noussut yli 43 000 dollariin, kun taas ekosysteemin kokonaismarkkina-arvo hyppäsi yli 1,7 biljoonaan dollariin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kryptovaluutat käyvät läpi suuria myötätuulia, mukaan lukien laskeva inflaatio, tuleva Bitcoin ETF ja tuleva Bitcoinin puolittuminen. Kaikki tämä on johtanut FOMO-pelkoon (Fear of Missing Out).

Axelarin hintaennuste

Copy link to section

TradingView:n AXL-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että AXL-tokenin hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Viimeksi token käänsi tärkeän vastuspisteen 1,036 dollarissa tueksi. Tämä oli ratkaiseva taso, koska se oli korkeimmillaan tämän vuoden helmikuussa.

Axelar pysyy 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on ylittänyt keskeisen vastuspisteen 70:ssä. Tästä syystä kolikon näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava piste on 1,50 dollarissa.. Tämän hinnan stop-loss on 1,0367 dollaria.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.