VIDÉO : GameFi : comment tout cela a mal tourné et que nous réserve l’avenir ?

Ils ont dit que la blockchain et le jeu étaient une vraie rencontre. Le seul problème est que cette rencontre est devenue très, très moche au cours de la dernière année. Le déclin du modèle play-to-earn et la disparition du capital du secteur de la cryptographie dans son ensemble ont particulièrement touché le secteur de la GameFi.

Cette semaine sur le podcast, j’ai interviewé Russell Bennett, PDG de Metacade, pour discuter de l’état de l’industrie du jeu blockchain. Metacade vise à faire partie d’une deuxième vague de projets de jeux qui, selon Russell, doit apprendre des erreurs de la première vague.

Nous avons parlé de ce qui a conduit à l’échec de tant de projets play-to-earn l’année dernière. Le modèle était fondamentalement défectueux, explique Russell, et n’a pas réussi à s’adapter à mesure que l’environnement autour de la cryptographie changeait.

Bien sûr, le marché baissier dans son ensemble était un sujet incontournable, comme il a tendance à l’être. J’ai demandé à Russell ce que c’était que de lancer un projet au milieu de cet hiver crypto et les différences qu’il remarquait par rapport à l’année dernière.

Nous avons discuté des dommages à la réputation de l’espace et de la possibilité pour l’industrie de se remettre sur les rails à l’avenir. Nous avons parlé des scandales de l’année dernière (nous n’avons pas besoin de nommer de noms) et de la façon dont cela s’est répercuté sur les jeux.

J’ai également interrogé Russell sur les jetons natifs et si le lancement sans un pouvait être problématique – quiconque suit mon travail saura que je suis souvent sceptique quant à la nécessité de ceux-ci !

Nous avons abordé ce que c’est que d’être un entrepreneur dans le secteur et à quel point l’environnement actuel est intimidant. Lancer une entreprise est difficile, même dans le meilleur des cas, mais l’environnement macroéconomique récent a bouleversé l’économie mondiale. Ajoutez la volatilité de la crypto-monnaie en la multipliant par dix, et il y a beaucoup à dire ici.

Nous avons également mentionné la réglementation. Est-ce une important pour les projets décentralisés lancés dans le secteur, en particulier à la suite des développements récents aux États-Unis (au revoir BUSD) ?

Cela a été une année de hauts et de bas pour l’ensemble de la crypto-monnaie, mais pas plus que ceux qui opèrent dans les jeux. Dans l’ensemble, il s’agissait d’une discussion de grande envergure touchant à tous les domaines du secteur naissant de la cryptographie qu’est la GameFi, tout en discutant également du marché plus large de la cryptographie et de l’orientation future de l’ensemble de l’industrie.