Interview : Le Web3 s’écroule, mais qu’est-ce que ça fait d’être à la tête d’une entreprise sur ce marché ?

J’ai beaucoup écrit sur mes doutes concernant la valeur du Web3 et du métaverse, et le battage médiatique autour de ce secteur.

Bien que certains ne soient pas d’accord avec cela, il ne fait aucun doute que l’année dernière a été très difficile pour l’espace dans son ensemble. Des scandales tels que la spirale de la mort de LUNA et l’effondrement de Celsius l’été dernier ont fait chuter le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble. Et c’est sans même mentionner la disparition de FTX.

Mais l’activité continue à l’intérieur de l’espace. Pour avoir un aperçu de la façon dont les fondateurs restent provocants et déterminés à aller de l’avant, nous avons interviewé le PDG de la société de Web3 VUCA Digital, Pan Lorattawut.

Invezz (IZ) : Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de vous ?

Pan Lorattawut (PL) : Je m’appelle Pan Lorattawut et je suis PDG de VUCA Digital, qui alimente le projet CROWN Token. Je me suis impliqué dans VUCA lorsque j’ai rejoint sa société mère, T&B Media Global, en 2019.

J’ai une formation dans les services financiers – j’étais auparavant dans une société de conseil et de conseil en investissement à service complet – et je supervise donc les investissements, les actifs numériques, la stratégie et le développement commercial de VUCA. Mon travail dans la trad-fi et la fintech m’a attiré naturellement dans l’orbite de la DeFi et du Web3.

IZ : D’après votre expérience, comment les vues de l’espace métavers/web3 ont-elles changé au cours de l’année écoulée ?

PL : Certaines institutions ont souligné les problèmes rencontrés par l’industrie du Web3 au cours de la dernière année comme une raison de ne pas lui faire confiance ou de la considérer comme une arnaque. Mais de nombreux utilisateurs individuels et clients potentiels sont toujours très intéressés par la blockchain, le métavers et la crypto-monnaie, et de nouveaux adoptants arrivent chaque jour dans l’espace.

Les gens croient au potentiel du monde virtuel et à son impact sur nos vies et nos entreprises. Certains pourraient être réticents à être les premiers adoptants, mais ne veulent pas être laissés pour compte. La question n’est plus ‘est-ce une vraie chose ?’ mais ‘comment allons-nous adopter cette technologie dans notre business model ?’ et ‘l’adoption généralisée arrivera-t-elle plus tôt que prévu à l’origine ?’

IZ : Est-ce un défi d’innover dans un environnement macroéconomique difficile ?

PL : Ce n’est en fait pas plus un défi qu’en des temps plus prospères. Dans tous les cas, en tant qu’entrepreneur, il faut être tenace, avoir une idée originale qui se démarque de la concurrence et savoir se connecter avec les bonnes personnes.

Il peut y avoir moins de financement disponible que dans un marché plus optimiste, mais vous seriez toujours en concurrence pour ces ressources de toute façon. Un marché difficile est un moment pour une entreprise de se construire, de se développer et d’évaluer la façon dont son capital est géré.

IZ : Comment un marché baissier affectera-t-il l’industrie de la cryptographie à l’avenir ?

PL: La crypto-monnaie est dans son cycle d’expansion et de récession. Au fur et à mesure que de plus en plus d’inconduites sont révélées et que le marché atteint un point bas, les prix atteindront un creux. Les investisseurs devraient alors être en mesure de mieux séparer les bons projets et plateformes avec des fondamentaux et de la crédibilité des plus faibles.

À plus grande échelle, un marché baissier affecte la confiance des gens dans les crypto-monnaies. Ils pensent qu’un actif dont la valeur fluctue considérablement est trop volatil pour être viable à long terme et s’intégrer à l’économie.

Ce que nous apprenons, c’est que nous devons utiliser ces devises et ces actifs de la bonne manière au bon moment. Déterminer dans quelles industries les intégrer et à quelles données démographiques faire appel garantira la crédibilité et la stabilité à long terme de la crypto-monnaie, que le marché soit baissier ou haussier.

IZ : Quelle est l’attitude générale envers la crypto-monnaie en Asie ?

PL : La crypto-monnaie est largement adoptée en Asie et continue de croître. La grande population de jeunes est un groupe natif de la technologie, féru de technologie, très ouvert à essayer de nouvelles choses. Les générations plus âgées deviennent également plus ouvertes d’esprit et disposées à expérimenter les actifs cryptographiques et numériques.

Au début, l’aspect spéculatif dominait le marché. Et même après quelques tempêtes, la crypto-monnaie est toujours là, les entrepreneurs développent toujours des projets et les VC y investissent toujours. La vision de la cryptographie porte désormais davantage sur ses véritables opportunités commerciales et de croissance.

Les projets de Web3 en Asie sont motivés par la demande des utilisateurs finaux et de divers secteurs d’activité – services financiers, divertissement, santé, vente au détail et vente en ligne, par exemple. Ce sont des industries à croissance rapide qui cherchent également à utiliser la technologie blockchain dans leur entreprise.

La répartition du pouvoir, la participation de la communauté, une plus grande utilité, ainsi que des récompenses et des avantages sont tous des attributs qui soutiennent la croissance de l’industrie du Web3.