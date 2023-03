Les prix de la crypto-monnaie continuent de rebondir alors que la prévente de Metacade touche à sa fin

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

Ces derniers jours ont marqué une période difficile pour les investisseurs car non pas une mais trois banques notables se sont effondrées sous la pression, s’ajoutant à un environnement d’investissement déjà tendu. Les investisseurs doivent maintenant faire face à la crainte de nouvelles faillites bancaires en plus des préoccupations liées à l’inflation et à l’emploi, aux questions sur la réaction de l’économie à d’éventuelles nouvelles hausses de taux, à la guerre en cours en Ukraine, et bien plus encore.

Pourtant, pendant ce temps, Bitcoin (BTC/USD) a gagné 15 % en ce début de semaine et s’est brièvement échangé au-dessus du niveau de résistance clé de 25 000 $ mardi. En examinant le graphique sur une période de sept jours, 30 jours et 60 jours, il est clair que les investisseurs favorisent actuellement non seulement Bitcoin, mais le marché de la crypto-monnaie dans son intégralité, avec des raisons de croire que l’élan peut se maintenir tout au long de l’année.

Cet enthousiasme peut et devrait se répercuter sur l’ensemble du secteur de la crypto-monnaie et même avoir un impact positif sur des projets en cours de prévente, comme Metacade.

Les investisseurs « recherchent des devises alternatives »

Nous pouvons encore compter d’une part le nombre de jours écoulés depuis l’effondrement de la Silicon Valley Bank (NASDAQ : SIVB) et le fait que la panique qui s’en est suivie ne s’est pas apaisée malgré un rebond des cours boursiers mardi. La ruée vers les banques observée ces derniers jours et la possibilité d’autres à venir sont une preuve supplémentaire de la nature brisée de la finance traditionnelle et du manque de confiance des investisseurs dans le concept simple de la capacité d’une banque à garder les fonds des clients sécurisés et facilement accessibles.

Même des investisseurs milliardaires notables qui existent depuis des décennies et qui ont connu tous les types de peurs sont inquiets. Carl Icahn est un exemple d’investisseur qui tire la sonnette d’alarme. Il a déclaré mardi à l’émission « Closing Bell » de CNBC que nous « avons un problème majeur dans notre économie » et que l’inflation galopante est « la pire chose que l’économie puisse présenter ».

Alors, est-ce que cela représente un moment décisif pour la crypto-monnaie et peut-être pour les petites startups comme Metacade ?

Nigel Green est le PDG de deVere Group, une grande société de conseil financier indépendante. Il a déclaré dans un communiqué obtenu par Invezz que Bitcoin et la crypto-monnaie « agissent comme un actif refuge » alors que Wall Street est « paralysé par un programme incessant de hausse des taux d’intérêt ». Il ajoute :

Les investisseurs recherchent donc des monnaies alternatives, telles que les crypto-monnaies. À l’avenir, celles-ci seront de plus en plus en concurrence avec les monnaies fiduciaires traditionnelles, ce qui contribuera à déclencher la domination décroissante des principales devises internationales actuellement en tête.

Les projets de crypto-monnaie en prévente comme Metacade sont attractifs

Les projets de cryptographie Play-to-Earn représentent l’une des nombreuses options disponibles dans le secteur des crypto-monnaies et les investisseurs peuvent se diversifier pour s’éloigner de leurs avoirs fiduciaires. Le concept est assez simple : les jeux play-to-earn basés sur la cryptographie permettent aux joueurs de gagner de l’argent tout en jouant à des jeux. Cette niche a un nom : c’est ce qu’on appelle la game-fi.

La game-fi est une offre unique basée sur la cryptographie qui permet non seulement aux utilisateurs de profiter des avantages de la crypto-monnaie, mais garantit également que les utilisateurs s’amusent par la même occasion. L’un des projets à la pointe de la diffusion de la Game-fi auprès des masses est Metacade.

Metacade est un projet de crypto-monnaie axé sur la mise en valeur du meilleur du jeu et de la finance, construit sur la blockchain. Construit comme une communauté de Web3, Metacade crée un environnement permettant aux joueurs et aux passionnés de cryptographie de collaborer et de communiquer entre eux. De plus, la plate-forme a une pièce de monnaie native, $MCADE, qui incite les membres de la communauté à s’impliquer davantage et à aider à développer l’écosystème de l’intérieur.

Dans un environnement tel que la crise bancaire en cours, Metacade se démarque comme un actif qui peut peser dans le portefeuille de tout investisseur, même s’il est petit.

MCADE est une bonne opportunité de croissance à long terme

Selon le site Web de Metacade, la sixième étape de prévente actuelle est à environ 97 % d’être terminée, ce qui montre que le projet continue d’attirer de nouveaux investisseurs désireux d’acheter à un prix plus élevé. Le prix actuel de 0,017 $ représente un grand bond par rapport à la phase test qui a attiré les investisseurs à un prix de 0,008 $.

Une fois la sixième étape terminée, le prix d’achat de Metacade devrait augmenter de 9 % avant de grimper à 0,02 $ lors de la huitième étape qui se terminera à la fin du mois de mars. Le fait que le projet soit au stade de la prévente implique que tous les acheteurs d’aujourd’hui seront les premiers à profiter d’une augmentation de la valeur du jeton une fois que Metacade sera accueilli dans un échange de crypto-monnaie notable.

Alors, qu’est-ce qui fait de Metacade une bonne opportunité ? En termes simples, la capitalisation boursière totale de toutes les pièces de monnaie du jeu s’élève à seulement 11 milliards $, selon Coingecko. Cela n’a rien à voir avec le marché mondial traditionnel du jeu qui génère 200 milliards $ de revenus. En tant que tel, la taille de l’industrie du jeu crypto-fi a beaucoup de place pour l’expansion au fil des ans à mesure que les projets de crypto-monnaies et de blockchain gagnent en popularité.