Les nouvelles ICO cryptos – Pourquoi ces 15 monnaies sont les meilleures ICO de crypto-monnaies à acheter maintenant

Il n’y a pas de meilleur moment pour investir dans un projet qui est sur le point de réussir que lors de l’ICO. Tous les investisseurs savent que le fait d’investir si tôt dans un projet réussi garantit pratiquement des rendements qui changeront leur vie au fur et à mesure que le projet se développera et que le public des crypto-monnaies commencera à s’en intéresser.

Quelles sont les meilleures ICO de crypto-monnaies pour des profits importants en 2023 ?

Il est donc essentiel d’examiner tous les aspects d’un projet afin de déterminer ses chances de réussir.

Heureusement pour les investisseurs, de nombreux experts en crypto-monnaies analysent constamment le marché à la recherche d’opportunités. Voici donc quelques-uns des projets crypto-monnaies qui, selon eux, sont les plus susceptibles de voir leur prix augmenter massivement en 2023 et dans les années à venir :

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ASTL (ASTL) Brickken (BKN) MOOVY (MOIL) Dogeliens (DOGET) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) Dogodoge (DOGODOGE) RenQ Finance (RENQ) Ecoterra (ECOTERRA) Artyfact (ARTY) JournArt (JART) Rocketize (JATO) NeurSwap (NEUR)

1. Metacade (MCADE) – Cherche à gagner la révolution GameFi

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un projet innovant qui semble pouvoir se positionner comme une référence du secteur GameFi en plein essor. L’équipe a récemment publié un white paper incroyablement bien accueilli qui décrit en détail les plans ambitieux de l’équipe Metacade pour changer la façon dont les joueurs s’amusent.

Les experts de l’industrie crypto admirent ce projet naissant, et il n’est pas surprenant que la presale ait connu une activité intense. Le nombre d’investisseurs qui se sont précipités pour obtenir leur MCADE à des prix très réduits a fait que le total des fonds collectés a déjà atteint $12.7m en seulement 17 semaines.

Le fleuron de l’écosystème Metacade est la plus grande arcade de jeux P2E (play-to-earn) jamais créée. L’ampleur du développement permettra à Metacade de cibler de grandes parties de la communauté de joueurs existante en répondant à de nombreux types d’expériences de jeu préférées.

Cette ampleur se retrouve également dans la conception du vaste système de récompenses du projet, les utilisateurs pouvant non seulement gagner de l’argent pour leurs activités de jeu, mais aussi pour d’autres actions qui améliorent l’expérience de l’utilisateur dans l’écosystème, telles que le partage d’alpha ou la rédaction de critiques de jeux.

Le projet utilise le token utilitaire MCADE comme monnaie de la plateforme. Au fur et à mesure que la base d’utilisateurs du projet augmentera inévitablement au cours des prochaines années, la pression d’achat sur le token MCADE augmentera également. Avec des options de staking incitant davantage à l’investissement dans le token, MCADE s’annonce comme la meilleure Initial Coin Offering de monnaie actuellement.

2. AltSignals – La meilleure ICO pour des signaux de trading de haute qualité

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals gère une ICO incroyable avec un historique d’envoi de signaux de trading pour ses 50 000 utilisateurs. Elle utilise maintenant sa presale ASI pour repousser les limites du possible.

AltSignals s’est déjà imposé comme une puissance dans le domaine des signaux de trading, son produit AltAlgo™ ayant reçu de superbes critiques et jouant un rôle central dans l’envoi par la plateforme de plus de 1 500 signaux avec un taux de réussite époustouflant de 64 %.

L’équipe vient d’annoncer le développement d’ActualizeAI, qui s’appuie sur les dernières approches en matière d’apprentissage automatique, telles que l’apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel (NLP). Cela devrait révolutionner ce que les utilisateurs peuvent attendre des fournisseurs de signaux de trading.

Le token ASI sera la clé d’un accès anticipé à l’expérience ActualizeAI au fur et à mesure de son développement. Il permet également aux détenteurs de rejoindre le club exclusif des membres d’AI et d’accéder à certaines fonctionnalités. Ces détenteurs peuvent bénéficier d’informations privilégiées sur la prochaine ICO populaire, de tokens utilitaires recommandés aux investisseurs, et plus encore.

3. ASTL – La meilleure Initial Coin Offering pour l’exploitation minière

Qu’est-ce qu’ASTL ?

Le projet ASTL permet aux utilisateurs d’investir dans l’exploitation minière par tokens, sachant qu’il est difficile pour les fans de crypto-monnaies de commencer à exploiter des crypto-monnaies pour eux-mêmes en raison des énormes dépenses en capital. En fait, la plupart des nouvelles sociétés minières sont financées par des investisseurs en capital-risque, et plusieurs d’entre elles vont même jusqu’au stade de l’introduction en bourse.

Cela montre que la plateforme ASTL répond à un besoin du marché, car les investisseurs peuvent ajouter l’exploitation minière à leur portefeuille sans avoir à acheter eux-mêmes des équipements coûteux. L’équipe a soigneusement repéré les infrastructures minières les plus rentables. Les investisseurs potentiels peuvent être rassurés par le fait que l’entreprise décide de la meilleure façon de mener des actions rentables dans son infrastructure en fonction de l’évolution des prix.

4. Brickken – Le meilleur investissement pour les titres

Qu’est-ce que Brickken ?

Brickken est un projet innovant qui permet aux utilisateurs de créer des titres sous forme de tokens, permettant aux entreprises de lever des fonds en émettant des titres sur la plateforme pour les vendre directement aux utilisateurs ou sur les marchés secondaires.

C’est un exemple fantastique de la façon dont la technologie blockchain peut stimuler l’innovation commerciale. Les utilisateurs pouvant définir l’offre de tokens et d’autres paramètres de leur offre de tokens, la plateforme pourrait permettre à de nombreux utilisateurs de bénéficier de la croissance qui peut résulter de l’argent collecté.

Nous verrons sûrement bientôt la première offre publique d’une entreprise qui a levé des fonds par le biais d’une offre de tokens Web3, et la campagne ICO de Brickken est un excellent moyen d’investir dans le Web3 en général.

5. Moovy – La meilleure ICO à venir pour le drive-to-earn.

Qu’est-ce que Moovy ?

Moovy est une ICO de jeu qui tente de créer un mouvement autour d’un nouveau modèle de jeu crypto basé sur le principe drive-to-earn. En s’engageant dans l’univers Moovy, les joueurs pourront concevoir et construire une voiture basée sur les NFT et progresser à travers une série de tâches afin d’avancer dans le parcours des talents du jeu.

Il rejoint d’autres projets de crypto-monnaies en cherchant à se concentrer sur les passionnés de voitures. S’il parvient à tirer parti de l’énorme marché des jeux automobiles, son cours pourrait évoluer fortement au fil du temps, au fur et à mesure que sa valeur boursière totale augmentera.

Bien que Moovy ne figure que sur les listes des meilleures ICO de quelques experts, il pourrait encore produire des rendements raisonnables si il parvient à prendre de l’ampleur.

6. Dogeliens – Un token numérique fun

Qu’est-ce qu’un Dogeliens ?

Dogeliens est un nouveau projet de crypto-monnaie meme coin qui a lancé une ICO pour lever des fonds et développer son univers axé sur le fun.

Dogeliens utilise le token numérique DOGET comme principale forme de paiement dans son écosystème et espère développer des fonctionnalités au fil du temps. L’un des principaux domaines d’intérêt est l’éducation des personnes qui découvrent la crypto, et nous pourrions voir la plateforme proposer des cours payants à l’avenir.

Supposons que le contenu couvre suffisamment d’informations et permette aux utilisateurs de se renseigner sur les smart contracts, les tokens virtuels, les actifs numériques, la capitalisation boursière et d’autres sujets cryptos essentiels. Dans ce cas, la demande pourrait augmenter la valeur du token au fil du temps.

7. ALINK AI – La meilleure ICO pour l’IA

Qu’est-ce qu’AI ALINK ?

ALINK AI utilise la technologie de la blockchain pour rendre accessible le monde de l’IA généralisée et rejoindre une vague de projets en cours utilisant des tokens pour créer des cas d’utilisation basés sur l’IA. Les tokens des investisseurs sont utilisés pour permettre un marché de données et la formation en tant que service. Compte tenu de l’augmentation massive de l’intérêt pour l’IA depuis la publication de ChatGPT, nous pourrions voir ALINK AI bénéficier de cette prise de conscience.

L’une des autres caractéristiques essentielles de l’écosystème est la possibilité pour les utilisateurs de mettre à disposition différents modèles d’apprentissage automatique, un autre domaine qui pourrait prendre de l’ampleur.

8. Vivi – La meilleure ICO pour des projets de divertissement

Qu’est-ce que Vivi ?

Vivi est un projet de divertissement dont les premiers investisseurs espèrent qu’il leur rapportera beaucoup. La plateforme vise le marché publicitaire colossal et a placé la barre très haut.

Bien que l’entreprise et ses fonds aient limité les détails sur la mise en œuvre technique qu’ils ont l’intention de suivre, il est clair que l’ambition est de donner aux utilisateurs le pouvoir de gagner plus d’attention des réseaux sociaux que leur contenu. Le processus d’achat est similaire à d’autres ICO et utilise la méthode préférée de connexion au portefeuille du site web pour sa vente de tokens.

9. Dogodoge – La meilleure initial coin offering pour le meme Shiba Inu

Qu’est-ce que le Dogodoge ?

Dogodoge est un projet de monnaie meme qui s’appuie sur le succès des projets Dogecoin et Shiba Inu. On sait déjà qu’en plus des memes, les tokens DOGODOGE offriront une grande utilité. Il est prévu que les tokens soient utilisés sur un échange DogoSwap pour la liquidité et qu’ils puissent également être utilisés pour acheter des NFT Dogodoge.

Bien que Dogodoge rejoigne un marché encombré, il a de grandes ambitions. Les tokens devant offrir plus qu’un simple divertissement et un esprit communautaire, le prix des tokens DOGODOGE pourrait subir une certaine pression à l’achat en raison d’une sensibilisation accrue au fil du temps.

10. RenQ Finance – La meilleure ICO cross-chain

Qu’est-ce que RenQ Finance ?

RenQ Finance a entrepris de créer une solution inter-chaînes pour le monde fragmenté du DeFi, permettant aux utilisateurs d’échanger des tokens à travers de nombreuses chaînes différentes grâce à l’échange multi-chaînes de RenQ Finance.

La fonction première des tokens RENQ est le pouvoir de gouvernance et la transparence qu’ils offrent à leurs détenteurs. Les tokens RENQ sont essentiels pour voter sur les propositions de développement de l’écosystème RenQ Finance et pourraient servir à des fins plus larges au fur et à mesure que la plateforme progresse, comme la liquidité.

Le projet est resté fidèle à ses racines Web3. En adoptant une approche décentralisée de la gouvernance, il est susceptible d’être populaire auprès des puristes crypto qui souhaitent repousser les limites de ce que la gouvernance décentralisée (à l’aide de tokens) peut offrir.

11. Ecoterra – La meilleure ICO pour le marché de la compensation carbone

Qu’est-ce qu’Ecoterra ?

Ecoterra est une crypto-monnaie respectueuse de l’environnement qui espère susciter une action climatique positive grâce à l’application Ecoterra. L’application permet aux utilisateurs de gagner des tokens ECOTERRA pour les mesures positives qu’ils prennent pour recycler. Elle propose même un marché de compensation carbone où les utilisateurs peuvent faire travailler leurs tokens ECOTERRA.

Le projet propose des solutions respectueuses de la planète et espère capter une partie des entreprises pour qu’elles s’impliquent dans l’environnement, en particulier à la lumière de l’attention croissante portée pour l’ESG. Même une petite part des entreprises donnerait aux tokens ECOTERRA une forte hausse de prix en raison de la pression d’achat qu’ils exerceraient.

12. Artyfact – La meilleure Initial Coin Offering pour les graphiques de jeux de qualité

Qu’est-ce qu’Artyfact ?

Artyfact est une entreprise de GameFi qui se concentre sur le manque perçu d’expériences de qualité dans l’espace play-to-earn.

La plateforme utilise les tokens ARTY pour la gouvernance et les récompenses, de sorte que l’équipe d’Artyfact affirme qu’il y aura probablement une pression d’achat constante à la hausse sur les tokens. Cela pourrait signifier que les détenteurs peuvent voir des retours sur investissement au fur et à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente.

Après une ICO réussie, l’équipe d’Artyfact cherche à développer son expérience de jeu avec des incitations qui mettent l’accent sur la qualité du gameplay, afin de s’assurer que le projet gagne en notoriété au fil du temps.

13. JournArt – La meilleure pour les NFT d’art

Qu’est-ce que JournArt ?

Journart est un projet axé sur les NFT qui cherche à occuper une niche dans le monde des crypto-monnaies en créant et en vendant une gamme d’œuvres d’art de chiens et de filles sous forme de NFT.

Le projet dispose d’une stratégie détaillée et pourrait connaître une certaine croissance si le concept d’art est bien accueilli par la communauté au sens large, principalement lorsque le projet bénéficiera de la vitesse, de la sécurité et des faibles frais de transaction de la smart chain de Binance.

Bien que le marché des NFT ait stagné récemment après le boom de 2021, la technologie suscite toujours un intérêt durable et il est difficile de prédire quels tokens seront les plus performants à l’approche de la prochaine vague haussière, mais Journart pourrait être l’un d’entre eux.

14. Rocketize – La meilleure Initial Coin Offering pour les monnaies memes qui ne sont pas des animaux

Qu’est-ce que Rocketize ?

Rocketize est un projet de monnaie meme qui a cherché à se faire une place dans ce secteur encombré et en se concentrant sur l’espace plutôt que sur les thèmes animaliers les plus courants.

La clé du succès des monnaies memes est souvent de s’assurer qu’ils ont un style attrayant, et il est clair que Rocketize a un design très propre et efficace. Si l’équipe décide d’élargir la gamme d’activités, Rocketize devrait être en mesure d’évoluer efficacement grâce à sa présence sur la smart chain de Binance. L’ajout d’un autre smart contract serait extrêmement facile si d’autres utilités étaient voulues plus tard.

15. NeurSwap – La meilleure ICO pour les modèles de langage cryptos

Qu’est-ce que NeurSwap ?

NeurSwap est une initiative d’un groupe de fondateurs natifs de l’IA qui cherchent à tirer parti des améliorations de la technologie de l’IA pour donner vie à des cas d’utilisation des crypto-monnaies. La plateforme a l’ambition de couvrir de nombreux domaines différents, d’un chatbot compatible avec les crypto-monnaies à un générateur de NFT.

NeurSwap est une autre plateforme qui pourrait voir la croissance de l’intérêt du secteur de l’IA entraîner une hausse du prix du token numérique natif NEUR. Si l’entreprise peut affirmer qu’elle a apporté une valeur réelle au marché grâce à ses publications techniques, elle pourrait réaliser de bonnes performances.

Acheter une ICO

Ce qu’il faut rechercher dans une ICO

Investir dans une ICO peut être décourageant si tu ne l’as jamais fait auparavant, et il est essentiel de savoir ce que tu dois prendre en compte pour tirer le meilleur parti de tes investissements. Voici quelques-uns des éléments clés auxquels tu dois penser.

Considérations juridiques

Avec la surveillance accrue de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, il ne fait aucun doute que de plus en plus de projets prennent les précautions nécessaires pour s’assurer qu’ils sont conformes aux lignes directrices établies par la Securities and Exchange Commission.

Il est toujours utile de consulter le site de la Securities and Exchange Commission pour connaître les dernières orientations, afin de s’assurer que votre investissement potentiel est conforme aux exigences légales, qui peuvent aller du site web au white paper.

La tokenomique

Il est également essentiel de s’assurer que les tokenomics sont favorables lors de l’analyse de l’ICO d’un nouvel actif numérique. L’une des façons de t’assurer sur la valeur des nouveaux tokens que tu achètes est de vérifier si l’offre de tokens est fixe ou si les détenteurs de tokens sont en mesure d’anticiper l’inflation grâce à un mécanisme tel que le staking.

Consulter le white paper

Le white paper d’un projet doit présenter les informations indispensables sur la manière dont les entreprises de crypto-monnaie apporteront de la valeur et sur ce à quoi l’argent sera consacré si l’entreprise réussit à lever des fonds par le biais de la vente de tokens.

Conditions et partenariats

Comprendre les termes d’une ICO est une étape cruciale, car cela aide les investisseurs à comprendre le rôle que leur possession de tokens leur permet de jouer dans le développement du projet. Ce rôle peut varier considérablement en fonction du projet, et il convient donc de toujours l’examiner.

Les partenariats sont un autre domaine clé qui peut indiquer l’élan et les progrès réalisés par les prochaines ICO. Si d’autres projets de crypto-monnaies sont déjà suffisamment intéressés pour former un partenariat, cela peut être un signe positif.

Comment puis-je savoir quand de nouvelles coins sont lancées ?

Si une Initial Coin Offering est nouvelle, il est très probable qu’elle soit présentée sur les réseaux sociaux et sur un certain nombre d’agrégateurs d’ICO populaires. Il est important de noter qu’une ICO trouvée sur les réseaux sociaux doit faire l’objet d’une grande prudence et que des signes évidents comme l’absence de site web doivent être considérés comme un signal d’alarme.

Les avantages des Initial Coin Offerings

Le principal avantage d’investir dans une ICO est qu’elle permet aux investisseurs d’accéder aux startups de la blockchain. Habituellement, investir dans une entreprise privée est difficile pour les investisseurs normaux et plutôt réservé aux sociétés de capital-risque. Mais avec les ICO, les investisseurs potentiels peuvent acheter très tôt et saisir la chance de voir d’énormes rendements en conséquence.

Investir dans une ICO est également un moyen fantastique de mettre l’argent de votre investissement au service de la construction d’une entreprise privée. Les entreprises qui lèvent des fonds par le biais d’ICO fournissent généralement un niveau élevé de communication à leur communauté.

Les inconvénients des Initial Coin Offerings

Une ICO est un moyen incroyable pour les entreprises de lever des fonds, et cela peut signifier que les investisseurs voient d’énormes retours sur investissement au fil du temps. Cependant, l’un des inconvénients de l’investissement dans les ICO est qu’il faut parfois beaucoup de temps pour qu’une entreprise se développe suffisamment pour voir des retours sur investissement significatifs, et c’est pourquoi s’assurer que l’ICO est d’un bon rapport qualité-prix est une partie importante de l’évaluation d’une ICO avant l’investissement.

Conclusion – Quelle est la meilleure ICO dans laquelle investir aujourd’hui ?

Metacade est un investissement si convaincant qu’il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la meilleure ICO à l’heure actuelle. Avec un développement susceptible de s’accélérer dans les mois à venir, les détenteurs de MCADE pourraient voir un retour sur investissement incroyable à mesure que l’écosystème se développe et que la notoriété des tokens augmente.

FAQ sur les cryptomonnaies

Que sont les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui utilisent la cryptographie pour sécuriser et vérifier les transactions et pour contrôler la création de nouvelles unités. Contrairement aux monnaies traditionnelles soutenues par les gouvernements, les crypto-monnaies sont décentralisées et fonctionnent indépendamment des autorités centrales. Elles permettent aux particuliers de transférer des fonds en toute sécurité et de manière anonyme au-delà des limites, sans avoir recours à des intermédiaires tels que les banques ou les processeurs de paiement.

Que signifie ICO ?

L’une des façons dont les nouvelles crypto-monnaies sont émises pour la première fois est par le biais d’une Initial Coin Offering (ou ICO), un moyen de lever des fonds pour de nouvelles entreprises. Lors d’une ICO, les investisseurs peuvent acheter de nouvelles coins ou des tokens en échange d’autres crypto-monnaies déjà établies, comme le bitcoin ou l’ethereum. Les ICO ont été un moyen populaire pour les startups de lever des fonds, mais elles ont également fait l’objet d’escroqueries (comme Centra Tech) et de fraudes, de sorte que les investisseurs doivent être prudents et faire des recherches avant d’investir dans une ICO.

Les ICO sont-elles illégales ?

Les ICO ne sont absolument pas illégales. Bien que la Securities and Exchange Commission surveille de près les activités d’ICO dans l’espace en raison de la grande absence de réglementation, la collecte d’argent par le biais d’un token vendu lors d’une ICO est tout à fait légale, à condition que l’entreprise qui gère l’ICO suive les lignes directrices fournies.

Les ICO sont-elles un bon investissement ?

Les ICO peuvent être d’excellents investissements, car une participation précoce permet à l’investisseur de profiter pleinement de la croissance du prix des tokens qu’une nouvelle crypto-monnaie peut connaître. Les Initial Coin Offering (ICO) peuvent offrir diverses qualités d’investissement, et il convient donc de toujours faire preuve de diligence raisonnable, comme pour tout autre type d’investissement.

Où puis-je acheter des crypto-monnaies de l’ICO ?

Les Initial Coin Offerings sont généralement disponibles sur le site web du projet crypto qui gère l’ICO. Cela signifie que les investisseurs connectent généralement leurs portefeuilles cryptos et utilisent leur argent pour transférer le montant approprié en échange des tokens. Cette confiance dans le site web est une autre raison de faire des recherches sur les tokens, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une escroquerie.

Quelle sera la prochaine grande ICO en 2023 ?

La plus grande ICO de 2023 est actuellement Metacade, étant donné les énormes niveaux d’intérêt observés dans le projet crypto par les investisseurs qui cherchent à acquérir MCADE alors que le prix reste si bas.

Quelle est la principale différence entre une ICO et une IPO ?

Une ICO concerne la vente de tokens d’une nouvelle crypto-monnaie, généralement dans le but de lever des fonds en échange d’une participation des investisseurs. Ces tokens ne donnent pas la propriété de l’entreprise, mais permettent aux investisseurs d’acheter dans l’écosystème, en fonction de la façon dont le token est utilisé.

L’introduction en bourse intervient généralement à un stade plus avancé du cycle de vie de l’entreprise et correspond à l’émission d’actions sur une bourse publique au lieu d’être détenues par des particuliers. Chaque jour, les investisseurs peuvent alors acheter des actions de la société.

Qu’advient-il des fonds d’une ICO ?

Une entreprise qui utilise une ICO pour lever des fonds décrira généralement l’utilisation de l’argent dans le cadre de la documentation de l’ICO, par exemple dans un white paper. Souvent, les fonds seront utilisés pour le développement du produit de base.

