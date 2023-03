La prévision de prix de WOO Network s’améliore alors qu’AltSignals vise un nouveau record historique

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

Le marché des crypto-monnaies connaît un excellent début d’année. Les prix de la plupart des crypto-monnaies se sont améliorés ces derniers mois, Bitcoin atteignant un sommet de 28 400 $ plus tôt cette semaine pour la première fois depuis le mois de juin 2022.

Les pièces de monnaie appartenant à des niches telles que WOO Network ne sont pas en reste, car elles ont augmenté de plus de 40 % depuis le début de l’année. La performance positive continue du marché a connu une période de stabilité pour des pièces comme WOO, car elle s’est négociée aux alentours de 0,20 $ ces dernières semaines.

Nous avons aussi des jetons comme AltSignals qui fonctionnent déjà bien dans leur prévente et devraient atteindre de nouveaux sommets historiques avant la fin de l’année.

WOO et le jeton ASI d’AltSignal sont des jetons axés sur une niche car ils fournissent des services aux traders dans l’industrie de la crypto-monnaie. Alors que le marché de la crypto-monnaie continue de croître, il serait intéressant d’examiner les deux projets et de voir ce que le reste de l’année leur réserve.

AltSignals, vaut-il la peine d’être acheté ?

AltSignals est une plateforme qui offre des signaux pour les crypto-monnaies, les contrats à terme Binance et le marché du Forex. En plus de cela, la plateforme propose également des CFD et des signaux pour le marché boursier traditionnel.

AltSignals existe depuis 2017, il a donc résisté à l’épreuve du temps. L’une de ses caractéristiques les plus intéressantes est qu’il a été construit par des traders. Cela signifie que cette solution prend en compte les points faibles des traders et cherche à les résoudre.

AltSignals met actuellement en œuvre une solution d’IA conçue pour tirer parti de l’apprentissage automatique, de la modélisation prédictive et du traitement du langage naturel (NLP) pour améliorer à la fois le volume et la précision des signaux fournis. Cela s’appellera ActualizeAI.

ActualizeAI a été conçu pour fournir aux traders une solution de trading entièrement automatisée et disponible 24h/24 et 7j/7, et utilise ces technologies avancées pour améliorer la précision, le passage d’ordres, une gestion des risques plus définie et des confluences plus claires.

ASI est le jeton natif de la plate-forme AltSignals, alimentant diverses activités au sein de l’écosystème. Le jeton ASI a été conçu pour servir de clé d’adhésion à l’écosystème AltSignals AI. Les traders peuvent avoir accès à l’écosystème en détenant des jetons $ASI dans leur propre portefeuille, ce qui signifie que le jeton a une utilité réelle.

La détention de jetons ASI pourrait également aider AltSignals à créer de nombreux outils et informations exclusifs pour l’écosystème de l’IA.

Les objectifs clairs et précis énumérés par AltSignals en font un projet intéressant, en particulier pour les traders naviguant dans l’industrie des crypto-monnaie et dans les marchés financiers traditionnels.

AltSignals a jusqu’à présent vendu plus de 36 % de ses jetons de prévente et a l’intention de lever 300 000 $ supplémentaires. Cela signifie que les investisseurs ont toujours la possibilité de profiter d’un prix bas, bien que le marché de la crypto-monnaie montre les premiers signes d’une course haussière, il est donc temps d’agir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prévente d’AltSignals, vous pouvez visiter leur site Web.

Woo Network, vaut-il la peine d’être acheté ?

Woo Network est un projet unique dans le monde des crypto-monnaies. Le réseau connecte les traders, les bourses, les institutions et les plateformes de DeFi avec un accès démocratisé à la liquidité et à l’exécution des transactions à un coût plus faible ou nul.

Le jeton WOO est le jeton natif de l’écosystème et est utilisé dans les produits de CeFi et de DeFi du réseau pour le jalonnement et les remises sur les frais.

À l’heure actuelle, Woo Network propose une large gamme de produits et services utiles aux investisseurs particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux entités financières centralisées et décentralisées.

WOO X est son produit principal, et c’est une plateforme de trading sans frais qui fournit aux traders professionnels et institutionnels la meilleure liquidité et exécution de sa catégorie.

Malgré le marché baissier en cours, Woo Network a conclu des partenariats stratégiques. Plus tôt cette année, Woo Network a tiré parti de l’approbation de son enregistrement VASP en Pologne pour étendre sa présence en Europe. Le projet s’est également associé à Klaytn et KTG plus tôt cette année.

Semblable à AltSignals, Woo Network a un cas d’utilisation réel et il est clair que la demande ne fera qu’augmenter au cours des prochaines années, surtout si l’élan actuel vu sur le marché de la crypto-monnaie peut se maintenir.

Prévision de prix de WOO pour 2023

WOO se négocie actuellement à 0,2054 $, en baisse de plus de 90 % par rapport à son sommet historique de 2,48 $ atteint en novembre 2021. Cependant, les perspectives du jeton ont été positives après la performance globalement baissière de 2022.

Le jeton natif devrait atteindre un sommet de 0,299 $ d’ici la fin de l’année, un rendement modeste d’environ 60 % en 2023. À long terme, WOO devrait franchir la barrière de 1 $ d’ici 2027.

Prévision de prix d’AltSignals pour 2023

Dans son ensemble, le marché de la crypto-monnaie se remet actuellement de la performance baissière de l’année dernière, et les perspectives cette année pour WOO et d’autres altcoins sont positives.

La prévente d’AltSignals devrait se clôturer bientôt, et avec un jeton qui se négocie désormais à 0,012 $, il est raisonnable de supposer que son prix pourra monter en flèche une fois qu’il sera disponible au public sur un ou plusieurs échanges majeurs. ASI pourrait viser un nouveau record historique avant la fin de l’année.

Avec l’amélioration des conditions du marché, ASI pourrait atteindre un sommet historique de 0,50 $ avant la fin de l’année 2023.

AltSignals, est-ce un meilleur achat que Woo ?

Dans son ensemble, le marché de la crypto-monnaie a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent cette année. Ajoutez à cela le lancement d’ActualizeAI par AltSignal, et le jeton ASI pourrait être en route vers un nouveau record absolu au cours des prochains mois.

Pour les investisseurs qui cherchent à profiter de la croissance du marché et à enregistrer d’excellents bénéfices, ASI pourrait être l’un des jetons à considérer. ASI pourrait offrir un bien meilleur rendement aux investisseurs que WOO au cours des prochains mois.

WOO devrait évoluer de moins de 50 % d’ici la fin de l’année. Pendant ce temps, ASI est toujours dans sa phase de prévente et se négocie à 0,012 $. Le jeton pourrait remonter à 0,50 $ avant la fin de l’année, offrant plus de valeur aux investisseurs que ce que WOO pourrait leur offrir.