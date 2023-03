La CFTC poursuit Binance et son PDG : qu'est-ce que cela signifie pour AltSignals ?

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a poursuivi lundi Binance, son PDG Changpeng Zhao et le CCO Samuel Lim, comme l’a rapporté Invezz. La commission a accusé le populaire courtier de crypto-monnaie d’avoir sciemment offert des produits dérivés de crypto-monnaies non enregistrés aux États-Unis, ce qui est contraire à la loi fédérale.

Ce dernier développement a vu les prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies enregistrer des pertes après l’annonce. Bitcoin est tombé en dessous de 27 000 $, tandis que BNB a perdu plus de 5 % de sa valeur mardi. Bien que le marché semble avoir rebondi, les dernières nouvelles inquiètent les investisseurs.

Malgré le sentiment incertain actuel sur le marché, l’événement de prévente de jetons d’AltSignal se poursuit et le projet a vendu plus de 45 % de son allocation. Comme une grande partie de l’attention se concentre sur les grandes entreprises et les pièces de monnaie de l’industrie, les investisseurs sont encouragés à se pencher sur des projets plus petits, comme AltSignals, qui offrent aux utilisateurs une utilité et une valeur réelles.

La CFTC poursuit Binance et Changpeng Zhao

La CFTC considère les actifs tels que Bitcoin, Ether, Tether et son homologue stable Binance USD (BUSD) comme des marchandises et a accusé Binance d’offrir ces actifs en tant que dérivés à ses utilisateurs aux États-Unis sans s’inscrire en tant que marchand de commissions à terme, marché de contrats désigné ou facilité d’exécution d’échange.

La CFTC a accusé l’échange de crypto-monnaie de mal superviser ses activités, de ne pas mettre en œuvre les processus de connaissance de votre client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et d’utiliser un programme anti-évasion médiocre.

Le procès de Binance divise les experts

Les experts du marché estiment que le procès de Binance pourrait affecter l’intégralité du marché de la crypto-monnaie et faire baisser Bitcoin à 25 000 $. Bitcoin s’est échangé au-dessus du niveau de 28 000 $ ces derniers jours, mais il est tombé en dessous de 27 000 $ mardi après les nouvelles concernant Binance.

Cependant, BTC s’est remis de la crise et se négocie à nouveau au-dessus de 28 000 $.

Noelle Acheson, l’auteur de la populaire newsletter Crypto is Macro Now, a déclaré que la principale inquiétude était de savoir ce que le procès ferait à court terme pour la liquidité du marché. Il a souligné que si les teneurs de marché renonçaient à négocier sur Binance maintenant et si les bureaux de négociation de Binance basés aux États-Unis devaient arrêter leurs opérations, le marché au sens large connaîtrait une diminution de la liquidité.

Les experts du marché s’attendent à ce que Bitcoin tombe temporairement au niveau de 25 000 $ en raison du rôle de Binance dans l’industrie des crypto-monnaies. Mais d’autres experts ne sont pas d’accord et sont optimistes quant aux perspectives de la crypto-monnaie. Par exemple, Invezz a rapporté mardi que les analystes de Bitfinex pensent que nous en sommes aux premiers stades d’un marché haussier.

Qu’est-ce que cela signifie pour AltSignals ?

Bien que le procès soit un élément désagréable temporaire pour l’industrie, le sentiment des investisseurs ne semble pas s’être détérioré. Le marché de la crypto-monnaie a rebondi après l’effondrement de l’échange FTX en novembre 2022.

Heureusement, AltSignals pourrait ne pas être affecté par la saga Binance en cours. L’étape de prévente d’AltSignals continue d’évoluer comme prévu, car l’équipe a vendu jusqu’à présent 46 % de ses jetons alloués. Le projet a levé plus de 220 000 $ et a l’intention de lever 260 000 $ supplémentaires avant la fin de la prévente.

AltSignals peut être une bonne opportunité pour les investisseurs

AltSignals est une plateforme qui offre des signaux pour les crypto-monnaies, les contrats à terme Binance et le Forex. La plateforme propose également des CFD et des signaux boursiers traditionnels.

Suite aux problèmes de Binance, les traders voudraient négocier plus prudemment lorsqu’ils négocient sur les marchés des crypto-monnaies et du Forex. Cela pourrait stimuler la demande pour les services d’AltSignals.

Une augmentation de la demande et de l’utilisation ultérieure des services d’AltSignals pourrait constituer une excellente opportunité pour les investisseurs, car elle pourrait être liée à une flambée du prix du jeton ASI après la prévente.

AltSignals existe depuis 2017 et continue de servir les traders de crypto-monnaies et de devises. L’équipe met actuellement en œuvre une solution d’IA conçue pour tirer parti de l’apprentissage automatique, de la modélisation prédictive et du traitement du langage naturel (TAL) dans le but d’améliorer le volume et la précision des signaux fournis.

Avec ActualizeAI d’AltSignals, les traders auront accès à une capacité de trading entièrement automatisée et 24h/24 et 7j/7 pour les aider à améliorer la précision, les ordres de trading, la gestion des risques et avoir des confluences plus claires.

AltSignals a jusqu’à présent vendu plus de 46 % des jetons compris dans la prévente et a l’intention de lever 260 000 $ supplémentaires. Les investisseurs ont toujours la possibilité d’acheter ce jeton à bas prix et pourraient bénéficier d’un intérêt accrue pour le projet et son jeton ASI dans les mois et années à venir.

