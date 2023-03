Les 12 meilleures crypto-monnaies à staker en 2023 pour des gains importants

Le staking de crypto-monnaies peut être une stratégie d’investissement à long terme très rentable. Il existe de nombreuses options différentes qui aident les utilisateurs à maximiser leurs rendements et à gagner un revenu passif, y compris toutes les blockchains proof of stake et une variété d’applications décentralisées (dApps).

Voici quelques-unes des meilleures crypto-monnaies en 2023 pour obtenir des récompenses passives :

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygone (MATIC)

Cosmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une plateforme GameFi complète qui offre une vaste sélection de jeux d’arcade à ses utilisateurs. Tous les jeux de la plateforme intègrent des récompenses financières, car Metacade est une expérience de jeu sans fin qui combine un gameplay amusant et des récompenses financières.

L’arcade du metaverse offre de nombreuses méthodes différentes pour gagner un revenu en crypto-monnaie. Work2Earn met les utilisateurs en contact avec des offres d’emploi dans le domaine crypto, Compete2Earn récompense les joueurs avec des crypto-monnaies pour leur participation à des tournois de Gaming dans l’arcade du metaverse, et Create2Earn récompense les utilisateurs pour leurs contributions à la communauté.

Les jeux de l’arcade du metaverse peuvent être joués à la fois de manière décontractée et compétitive, ce qui offre des possibilités infinies de gagner des récompenses en stakant sur les tokens MCADE. Les utilisateurs peuvent staker des MCADE directement sur le site, ce qui génère un revenu automatique et aide à maximiser le potentiel de récompense.

Les raisons d’investir dans la MCADE

MCADE est une nouvelle plateforme GameFi prometteuse qui a récemment lancé une presale couronné de succès. La presale en est maintenant à sa phase finale, donnant aux premiers participants une occasion unique de s’impliquer dans un projet crypto à fort potentiel pendant sa phase initiale de développement.

Le staking de crypto-monnaies rapporte un rendement passif en plus d’un rendement d’investissement, ce qui pourrait faire du staking de MCADE l’une des opportunités les plus lucratives du Web3 grâce à son potentiel de retour sur investissement à partir du niveau de prix actuel.

Le prix du MCADE est de 0,02 $ au cours de la dernière étape de sa presale. Il y a un nombre limité de tokens disponibles à ce stade avant que MCADE ne soit mis en vente sur les marchés d’actifs numériques, ce qui fait de la presale l’occasion idéale d’acheter pour réaliser des retours sur investissement significatifs.

2. AltSignals (ASI)

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est une plateforme de trading en ligne intéressante qui a soutenu 50 000 utilisateurs depuis son premier lancement en 2017. L’indicateur du projet, AltAlgo™, a toujours produit des signaux de trading avec une précision de plus de 70 % depuis son premier lancement, car AltSignals a aidé les traders de tous les niveaux d’expérience à suivre les marchés des crypto-monnaies.

La plateforme enrichit désormais ses outils de trading avec de l’intelligence artificielle pour une précision encore plus grande. La nouvelle suite d’outils, appelée ActualizeAI, donnera aux investisseurs en crypto-monnaies un avantage unique lors de leurs transactions sur le marché, car elle est capable de prévoir l’action future des prix en analysant de vastes quantités de données de marché.

Les détenteurs de tokens ASI auront accès à ActualizeAI et pourront rejoindre le Club des membres d’AI, qui donne accès à des tournois de trading exclusifs et à des opportunités d’investissement précoce. L’ASI peut également être staké directement sur la plateforme pour obtenir un rendement passif, ce qui permet de maximiser un éventuel retour sur investissement au fil du temps.

Les raisons d’acheter ASI

ASI est un nouveau token crypto passionnant qui pourrait révolutionner la façon dont les gens tradent les marchés cryptos. La combinaison de l’intelligence artificielle et de la blockchain a un fort potentiel pour l’avenir, ce qui signifie qu’AltSignals est bien positionné pour un succès futur.

Le token ASI possède une tokenomic déflationniste et une vaste utilité sur la plateforme. Le staking du token permet de générer un revenu passif en plus de donner accès à un outil de trading fonctionnant par l’IA, ce qui pourrait produire un niveau de demande important au fil du temps.

3. Ethereum (ETH)

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Ethereum (ETH) est une blockchain décentralisée et open-source conçue pour permettre la création d’applications décentralisées (dApps). Ethereum a été la première blockchain Turing complète, car les développeurs peuvent programmer des smart contracts personnalisés pour exécuter automatiquement les transactions.

Ethereum utilise Ethereum Virtual Machine (EVM) pour construire et déployer des smart contracts, qui utilisent le langage de programmation Solidity. Cela permet aux développeurs de créer des applications personnalisées et des actifs numériques, y compris des tokens fongibles et non fongibles (NFT).

À la base, Ethereum est un réseau d’ordinateurs distribués. Le réseau est récemment passé à un mécanisme de consensus proof of stake dans lequel n’importe qui peut devenir un nœud de validation en misant 32 ETH. Cela permet de soutenir l’infrastructure du réseau, qui s’appuie sur des fournisseurs indépendants de puissance de calcul pour traiter les transactions.

Les utilisateurs disposant de moins de 32 ETH peuvent déléguer leurs tokens à une sélection de validateurs. Cela permet à tous les stakeurs d’obtenir des récompenses passives de la part du réseau. Les meilleures récompenses sont générées pendant le processus de validation, où les frais sont attribués au validateur qui propose le bloc de transactions suivant.

Les raisons de staker l’ETH

Ethereum est l’une des meilleures crypto-monnaies à staker en 2023, car le récent passage vers le proof of stake a rendu le réseau plus efficace. Déjà deuxième crypto-monnaie en termes de valeur boursière, Ethereum est désormais à l’épreuve du temps et peut supporter des quantités massives de trafic sans compromettre les performances ou la sécurité.

Les récompenses obtenues en stakant sur les crypto-monnaies varient entre 7 % et 14 %. Le processus de staking est simple : tout le monde peut staker des coins ou des tokens ETH en connectant un portefeuille de crypto-monnaies à des pools populaires tels que le Lido. Tous les délégataires gagnent des récompenses proportionnelles à leur part des pools de mise, et il n’y a pas de montant minimum requis pour déléguer.

4. Cardano (ADA)

Qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est une blockchain proof of stake qui s’appuie sur son token natif, ADA, pour sécuriser le réseau. Il s’agit d’un projet open-source auquel tout le monde peut adhérer, cependant, il existe d’importantes conditions pour devenir un validateur à part entière. Pour une alternative moins coûteuse, les utilisateurs peuvent déléguer n’importe quel montant d’ADA pour devenir un nœud délégateur et commencer à gagner des récompenses ADA.

Cardano est conçu comme une alternative rapide et peu coûteuse aux autres blockchains. C’est l’un des premiers réseaux à populariser les mécanismes de consensus par proof of stake, car la plupart des blockchains précédentes utilisaient des variantes du protocole de proof of work (PoW) de Bitcoin. Parmi les exemples, citons Dogecoin, Litecoin et Ethereum avant la Merge, qui ont un débit réduit par rapport aux alternatives proof of stake.

Le mécanisme de consensus proof of stake permet d’améliorer l’évolutivité et d’accélérer la confirmation des blocs. Étant donné qu’ils ne dépendent pas d’un matériel coûteux ou de coûts énergétiques importants pendant le processus de minage de crypto-monnaies, les protocoles PoS sont moins coûteux à exploiter sans compromettre la sécurité. La sécurité du protocole est assurée par un mécanisme de dissuasion financière intégré, qui permet aux nœuds malveillants ou défectueux de perdre leurs tokens stakés.

Le processus de staking de crypto-monnaies avec Cardano est simple et permet à quiconque de générer des revenus passifs. Tous les détenteurs de tokens sont éligible pour staker des coins, ce qui peut être fait en déléguant ADA. Le rendement annuel en pourcentage pour le staking crypto ADA est d’environ 4,5%, ce qui en fait l’un des meilleurs projets du Web3.

Les raisons de participer à l’ADA

Cardano a des projets ambitieux pour devenir un leader dans l’industrie des smart contracts. Il lance une mise à niveau de l’évolutivité de niveau 2 appelée Hydra qui augmentera le débit de la blockchain à 1 million de transactions par seconde (TPS). Même si le débit réel sera inférieur, l’augmentation de la capacité de la blockchain en fera l’un des réseaux les plus performants du Web3.

Cardano est l’une des meilleures crypto-monnaies et sa capacité à prendre en charge les dApps en fait une option intéressante pour les programmeurs et les utilisateurs. Tous les actifs stakés rapportent des intérêts grâce au protocole de proof of stake de Cardano, ce qui en fait une excellente option pour gagner un revenu passif pour les investisseurs en crypto-monnaies.

5. Solana (SOL)

Qu’est-ce que Solana ?

Solana (SOL) est une plateforme blockchain très performante conçue pour être évolutive. La blockchain utilise un protocole de consensus unique qui combine le proof of stake et le proof of history. Cela permet à la blockchain de traiter un grand nombre de transactions avec une finalité de bloc inférieure à une seconde.

Les dApps sur Solana sont développés en utilisant Rust, qui permet des applications plus complexes que Solidity. Le réseau est donc une infrastructure hautement sécurisée qui peut prendre en charge des applications personnalisées à une échelle similaire à celle des réseaux centralisés. Les dApps sont rapides et peu coûteuses à utiliser, car l’objectif principal de Solana est de permettre la distribution d’applications DeFi et d’actifs numériques à l’échelle mondiale.

La technologie de Solana s’est avérée capable de gérer jusqu’à 50 000 transactions par seconde sur son réseau principal, ce qui en fait l’une des blockchains les plus rapides disponibles aujourd’hui. Les détenteurs de coins peuvent commencer à staker des coins et à valider des transactions facilement grâce à des portefeuilles compatibles avec Solana, tels que Phantom. Ce portefeuille crypto est populaire, mais il y a d’autres portefeuilles compatibles avec Solana comme Sollet et Solflare.

Les raisons de staker SOL

Solana soutient la création d’autres actifs numériques grâce à sa fonctionnalité de smart contracts. Cela permet le développement de tokens, de dApps et d’utilisateurs de la blockchain qui bénéficient tous de transactions instantanées. Tous les frais de transaction sur le réseau crypto sont payés en SOL, qui sont ensuite utilisés pour générer des revenus passifs pour les validateurs et les délégateurs.

Solana est l’une des meilleures plateformes de staking à l’heure actuelle, car le réseau devrait croître de manière significative au cours des prochaines années. Cela devrait produire plus de récompenses pour les investisseurs lorsqu’ils valideront les transactions en raison de l’augmentation du trafic sur la plateforme. Solana est, sans aucun doute, l’une des meilleures crypto-monnaies à staker en 2023.

6. Algorand (ALGO)

Qu’est-ce qu’Algorand ?

Algorand est un grand registre public décentralisé qui s’appuie sur la technologie de la blockchain. Il a été conçu pour mettre la propriété des actifs numériques à la portée du plus grand nombre en résolvant le trilemme de la blockchain, selon lequel un réseau informatique distribué doit généralement sacrifier soit la sécurité, soit l’évolutivité, soit la décentralisation pour fonctionner.

Le protocole Proof of Stake (PPoS) d’Algorand permet à la blockchain de répondre aux trois exigences du trilemme de la blockchain sans sacrifier les performances. Il s’agit d’un réseau hautement évolutif qui prend en charge le staking et permet des émissions inférieures à zéro au cours du processus de validation.

La crypto-monnaie native d’Algorand est l’ALGO, qui est utilisée pour payer les frais de transaction sur le réseau. Les détenteurs d’ALGO peuvent utiliser leurs actifs cryptos pour participer aux décisions du réseau, car Algorand est régi par une organisation autonome décentralisée (DAO).

Les raisons de staker ALGO

Tout le monde peut gagner des récompenses en déléguant un minimum de 1 ALGO aux validateurs de blocs. Algorand a de faibles conditions d’entrée, car 1 ALGO vaut actuellement seulement 0,21 $. En tant que blockchain sans permission, les utilisateurs peuvent contribuer aux pools de staking rapidement, facilement et à moindre coût.

Contribuer aux pools de staking n’est pas le seul avantage. L’ALGO est l’une des meilleures coins de crypto-monnaies disponibles à l’heure actuelle, car elle a un vaste potentiel de croissance. C’est l’un des protocoles de blockchain les plus avancés, car il est sécurisé, évolutif, décentralisé, économe en énergie et peut également soutenir le développement d’applications décentralisées.

7. Polkadot (DOT)

Qu’est-ce que Polkadot ?

Polkadot, ou DOT, est une plateforme multi-chaînes, construite pour permettre l’interopérabilité et l’évolutivité entre d’autres blockchains. Elle connecte des réseaux de blockchains isolés afin que les transactions puissent se faire librement et de manière transparente entre eux, créant ainsi un “internet des blockchains” plus vaste.

En tant que protocole blockchain de niveau 0, Polkadot agit comme une solution cross-chain qui peut être intégrée avec des niveaux 1 compatibles avec l’EVM, comme Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain, et plus encore. Le protocole repose sur le staking, permettant aux détenteurs de DOT de gagner un revenu passif en sécurisant le réseau.

Tout le monde peut gagner des récompenses en crypto-monnaies par l’intermédiaire de Polkadot en fournissant un minimum de 1 DOT aux pools de nomination. Par ailleurs, ses utilisateurs ont besoin d’un minimum de 292,96 DOT pour devenir un nœud de nomination à part entière. Le staking de tokens avec Polkadot est un processus simple qui peut aider à maximiser les gains en crypto-monnaie des utilisateurs au fil du temps.

Les raisons de staker DOT

Le Polkadot est l’une des 20 premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière et l’une des meilleures crypto-monnaies de staking. Non seulement le prêt de crypto-monnaie avec Polkadot aide à sécuriser le réseau et à vérifier les transactions, mais DOT est également l’une des coins avec les récompenses les plus élevées en crypto-monnaie.

Le staking de DOT peut s’avérer être une opportunité d’investissement significative, car les nominateurs et les pools de nominateurs peuvent obtenir un rendement de 14 % sur leur investissement initial chaque année. Obtenir des récompenses avec Polkadot est donc un processus simple, et les investisseurs peuvent maximiser leurs rendements à long terme en sécurisant les tokens dans un compte bloqué pendant une certaine période de temps.

8. Quint (QUINT)

Qu’est-ce que Quint ?

Quint est une application décentralisée qui vise à combler le vide entre la blockchain et le monde réel. Les fondateurs sont des entrepreneurs qui ont créé une plateforme centrale où les utilisateurs peuvent staker des tokens QUINT pour gagner des récompenses passives, y compris des NFT et des expériences du monde réel.

Les utilisateurs peuvent participer à des tirages au sort de luxe pour gagner une grande variété de prix, notamment des NFT du Bored Ape Yacht Club et des montres en diamant. Le projet fait évoluer le concept de gain à un niveau supérieur, permettant à tous les stakeurs QUINT d’obtenir des récompenses sans précédent en sécurisant la plateforme avec des coins stakés.

L’APY sur Quint peut également être traité automatiquement, ce qui aide les utilisateurs à maximiser leurs rendements en tokens. Ce processus consiste à retirer les récompenses en tokens et à les replacer sur la plateforme, ce qui permet de générer un pourcentage de rendement plus élevé au fil du temps.

Les raisons de staker QUINT

QUINT est une plateforme de staking de crypto-monnaies populaire qui offre un ensemble unique de récompenses à ses utilisateurs. Le projet a été lancé en 2022 et reste une option prometteuse pour tous ceux qui recherchent les meilleures crypto-monnaies à staker pour obtenir des récompenses en tokens DeFi.

9. Avalanche (AVAX)

Qu’est-ce qu’Avalanche (AVAX) ?

Avalanche est un réseau blockchain avancé qui peut traiter des transactions financières à grande vitesse. Le nouveau protocole déployé par Avalanche est l’une des solutions cryptos les plus sûres du Web3, tout en offrant une compatibilité avec les dApp et des frais de réseau peu chers.

Avalanche prend en charge l’EVM, ce qui signifie que toute dApp créée dans l’écosystème Ethereum peut être déployée sur Avalanche avec des modifications minimes du code source. Avalanche est une technologie innovante et l’une des blockchains les plus utilisées dans le monde aujourd’hui.

Les utilisateurs peuvent staker des crypto-monnaies sur Avalanche pour le processus de validation des transactions. Cela peut aider les utilisateurs à maximiser le rendement de leur portefeuille de crypto-monnaies, car le token natif du réseau, AVAX, offre des rendements importants pour le staking de crypto-monnaies.

Pour devenir un nœud de validation sur Avalanche, les utilisateurs doivent staker 2000 tokens AVAX, ce qui représente environ 33 000 $ en monnaie fiat ou en monnaie USD telles que Tether. Pour les utilisateurs qui ne disposent pas des fonds nécessaires, Avalanche prend en charge la délégation du staking en crypto-monnaie avec un minimum de 25 AVAX.

Avalanche abrite également une suite complète d’applications DeFi grâce à sa capacité à prendre en charge les smart contracts. Des plateformes telles que Trader Joe et Yield Yak sont des méthodes populaires pour staker d’autres actifs numériques de l’écosystème Avalanche, permettant aux utilisateurs de cultiver le rendement et de maximiser leurs rendements de manière passive.

Les raisons d’investir dans AVAX

Avalanche est un protocole blockchain majeur qui pourrait générer d’importants retours sur investissement à long terme. En combinant les retours sur investissement en valeur fiat avec un retour passif en AVAX, les utilisateurs peuvent générer des revenus à partir du même montant de crypto détenu.

En permettant aux utilisateurs de crypto-monnaies de staker des crypto-monnaies de différentes manières, Avalanche est certainement l’une des plateformes les plus complètes pour staker des crypto-monnaies. AVAX peut être acheté sur les meilleurs marchés de crypto-monnaies, et les utilisateurs peuvent échanger le token contre une grande variété d’autres actifs stakés en utilisant des échanges de crypto-monnaies décentralisés tels que Pangolin.

10. Tezos (XTZ)

Qu’est-ce que Tezos ?

Tezos (XTZ) est un réseau de blockchain décentralisé conçu pour soutenir les smart contracts et les dApps. Il se distingue des autres blockchains par sa caractéristique d'”auto-amendement”, qui lui permet de s’adapter aux changements de protocole sans avoir à “forker” comme la plupart des autres blockchains. Parmi les forks de blockchain importants, on peut citer Bitcoin Cash, Ethereum Classic et Ethereum PoW.

Le staking de coins sur Tezos permet de vérifier les transactions grâce à son protocole proof of stake. Le token natif, XTZ, est utilisé pour une variété d’activités sur la blockchain et tous les coûts de transaction sont payés aux utilisateurs pour leur travail de staking de crypto-monnaie.

Les tokens XTZ peuvent également être utilisés pour voter sur les mises à niveau du protocole Tezos et payer les frais d’intégration des dApp. Tezos est un protocole blockchain innovant bien connu du domaine crypto, car il offre de nombreuses fonctions identiques à celles des réseaux alternatifs tout en proposant des transactions rapides et peu chères.

Le staking de coins sur Tezos est connu sous le nom de “Baking”. Les utilisateurs peuvent fabriquer ou déléguer. Le self-baking nécessite 8000 tokens XTZ au prix actuel de 1,10 $, ce qui le rend moins cher que des réseaux comparables tels qu’Ethereum et Avalanche. Les utilisateurs peuvent également déléguer des XTZ aux développeurs avec n’importe quel montant, ce qui en fait une méthode accessible pour gagner un revenu passif.

Les raisons de staker XTZ

XTZ est une crypto-monnaie du top 100 en termes de valeur boursière et il est probable que sa valeur augmente au cours des prochaines années. Elle offre un processus de délégation simple à utiliser pour minimiser les conditions d’entrée et maximiser la décentralisation du réseau, ce qui en fait l’une des meilleures cryptos à staker en 2023.

11. Polygone (MATIC)

Qu’est-ce que Polygone ?

Polygon (MATIC) est un réseau de niveau 2 qui facilite la création d’applications décentralisées évolutives (dApps) pour l’écosystème Ethereum. Le projet fournit une infrastructure pour développer des applications de haute performance qui se vantent d’une impressionnante évolutivité, tout en bénéficiant du même niveau de sécurité que le niveau 1 d’Ethereum.

Le réseau est actuellement la plus grande solution de mise à l’échelle de niveau 2 pour Ethereum et il a inspiré plusieurs nouveaux niveaux 2 tels que Arbitrum et Optimism. Le staking de coins sur Polygon est extrêmement simple, car les utilisateurs peuvent visiter le site Web de Polygon et commencer à gagner des récompenses passives automatiquement en connectant leur portefeuille de crypto-monnaies.

Les utilisateurs peuvent contribuer aux pools de validateurs avec seulement 1 MATIC, qui coûte actuellement environ 1,20 $. Le staking de coins permet d’accéder automatiquement aux récompenses en tokens MATIC qui sont payées lorsque de nouveaux blocs de transactions sont confirmés. En rendant le processus de staking de crypto-monnaie pas cher, MATIC assure une décentralisation totale et des barrières d’entrée minimales pour les détenteurs de tokens.

Les raisons d’investir dans MATIC

Polygon est une solution blockchain majeure qui peut aider à apporter une plus grande évolutivité à Ethereum, le plus grand écosystème de dApps du Web3. Le SDK Polygon permet aux développeurs de porter rapidement et efficacement les dApps existantes compatibles avec EVM, ce qui en fait une technologie extrêmement utile qui peut prendre en charge plusieurs blockchains.

Le staking de MATIC est simple et peu cher, il peut générer un rendement annuel de plus de 10 %. Cela en fait l’une des meilleures coins du Web3 pour un revenu passif, car les utilisateurs peuvent commencer à gagner avec aussi peu qu’une coin MATIC stakée.

12. Cosmos (ATOM)

Qu’est-ce que Cosmos ?

Cosmos (ATOM) a été conçu pour combler le vide entre les différentes blockchains, ce qui permet aux développeurs de créer plus facilement et plus efficacement des projets sur le réseau. Cosmos peut être utilisé par plus de 100 blockchains indépendantes, ce qui en fait l’une des solutions technologiques les plus intéressantes pour l’interopérabilité des blockchains.

Cosmos fournit également des outils pour aider les développeurs à créer des applications multi chaînes, car le protocole permet à différents réseaux de communiquer entre eux de manière transparente. Les tokens peuvent être envoyés à travers les différentes chaînes prises en charge par Cosmos, à condition que le réseau ait été relié à la dApp utilisée.

ATOM agit comme une incitation à maintenir la performance et la fiabilité du réseau de Cosmos, car les utilisateurs peuvent gagner des récompenses passives en investissant leurs tokens dans la chaîne. L’ATOM peut être staké via des portefeuilles chauds tels que Metamask et des portefeuilles froids tels que Ledger pour gagner jusqu’à 10 % de rendement annuel en pourcentage (APY).

Les raisons d’investir dans ATOM

L’ATOM est l’une des meilleures coins de staking du Web3 grâce à son taux d’intérêt annuel élevé. La blockchain est également une solution intégrale pour l’interopérabilité de la blockchain, qui est considérée comme un obstacle majeur à l’adoption globale. Cosmos étant capable d’envoyer des tokens à travers des réseaux indépendants sans compromettre la sécurité, le token ATOM pourrait s’avérer être un investissement très lucratif.

En stakant sur l’ATOM, les utilisateurs peuvent maximiser leur retour sur investissement à long terme. Cela en fait l’une des meilleures crypto-monnaies pour les récompenses, car un rendement passif de 10 % peut aider à multiplier les bénéfices si la valeur fiat du token s’ajuste au fil du temps.

Quels sont les avantages du staking d’actifs cryptos ?

L’un des principaux avantages du staking de cryptos réside dans les récompenses financières automatiques. Ces récompenses peuvent s’ajouter au rendement de l’investissement, ce qui en fait un choix très rentable pour les investisseurs à long terme dans les crypto-monnaies.

Les détenteurs de tokens obtiennent souvent des droits de vote pour les projets régis par une DAO. Le staking de monnaies représente une situation où les finances des détenteurs de tokens sont directement utilisées pour soutenir la plateforme dans laquelle ils ont investi. Le processus de staking de crypto-monnaies est donc un aspect essentiel de la décentralisation.

Quels sont les risques liés au staking de crypto-monnaies ?

L’un des principaux risques liés au staking de tokens sur une blockchain proof of stake est le processus d’écrasement. Les protocoles proof of stake sont sécurisés grâce à leur effet dissuasif inné sur les mauvaises pratiques, de sorte que tout nœud malveillant ou défectueux peut perdre définitivement l’accès à son enjeu.

Pour le staking de tokens sur des applications personnalisées, les principaux risques sont la solvabilité et la sécurité. Si une plateforme est hackée, les tokens stakés peuvent être perdus. Si le projet devient insolvable ou si le token perd la majorité de sa valeur, les tokens stakés par les utilisateurs peuvent perdre la majorité de leur valeur.

Où puis-je staker des crypto-monnaies ?

Il existe une variété de méthodes de staking prises en charge par différents types de plateformes blockchain :

Les bourses centralisées telles que Binance ou Crypto.com

La mise en place d’un nœud de validation avec un équipement spécialisé

Rejoindre des pools de staking décentralisés tels que Lido pour Ethereum.

Quelle est la meilleure crypto-monnaie dans laquelle investir en ce moment ?

L’un des meilleurs tokens de staking à acheter en ce moment est Metacade. Le projet vient de commencer à prendre de l’ampleur avant le lancement de son token public, qui devrait produire une montée significative du prix du nouveau token MCADE.

Metacade diffère des autres plateformes GameFi, car il offre une vaste sélection d’expériences différentes en un seul endroit. Il offre également de vastes possibilités de gains en crypto-monnaie, des revenus passifs pour les stakeurs et des droits de vote pour les détenteurs de tokens MCADE.

FAQ sur les crypto-monnaies

Quelle crypto est la meilleure pour le staking ?

Il existe de nombreuses formes différentes de staking crypto, notamment la validation, la délégation et le yield farming. Les tokens peuvent également être stakés directement sur des plateformes telles que AltSignals et Metacade, qui sont toutes deux d’excellentes méthodes pour générer un rendement passif.

Peut-on perdre des crypto-monnaies en stakant des coins ?

Oui, le processus de staking comporte certains risques. Pour la plupart des utilisateurs, les risques liés à la validation et à la délégation sont limités, tant que le nœud de validation reste stable et que le fournisseur reste honnête.

Le custodial staking comporte plus de risques, car le processus repose sur un tiers centralisé au lieu de smart contracts. Parmi les échecs les plus médiatisés, citons FTX, Celsius Network et BlockFi au cours des derniers mois, l’insolvabilité de la direction ayant entraîné la perte d’accès des utilisateurs à leurs fonds.

Le staking de crypto-monnaies est-il rentable ?

Le staking de crypto-monnaies peut être très rentable, car il combine un rendement d’investissement et un rendement passif. Cela peut multiplier le retour sur investissement à long terme.

Peut-on staker des crypto-monnaies ?

De nombreuses crypto-monnaies qui adhèrent à la norme des tokens ERC-20 peuvent être stakées, tandis que les crypto-monnaies plus anciennes telles que le Litecoin, le Bitcoin et le Dogecoin ne peuvent pas être stakées dans leur format standard.

