Les 12 meilleurs tokens ERC-20 à acheter en 2023

Les tokens cryptos ERC-20 sont les plus disponibles sur les marchés cryptos, et la plupart des crypto-monnaies les plus populaires sont actuellement disponibles sous forme de tokens ERC-20.

Depuis le grand succès d’Uniswap (UNI) et de Maker (MKR), les tokens ERC-20 ont acquis une bonne réputation en tant que coins basées sur la blockchain les plus fiables, représentant plus de 10 % de l’offre totale du marché des crypto-monnaies.

C’est quoi un token ERC-20 ?

L’ERC-20 est la norme pour créer des tokens utilisant la blockchain Ethereum, qui reste de loin le principal fournisseur de blockchain au monde. Les tokens ERC-20 sont des tokens polyvalents et sûrs créés et soutenus par la communauté Ethereum dynamique et en constante évolution.

Les tokens ERC-20 permettent d’utiliser des coins de smart contracts sur les réseaux Ethereum pour développer, valider et maintenir des projets dans des applications décentralisées, des applications DeFi, GameFi et DEXs. La polyvalence avec l’ERC-20, les tokens de smart contracts créés, leur permet d’être utilisés comme des coins utilitaires, des moyens d’échange, des coins de gouvernance ou des tokens de sécurité pour les solutions disponibles sur Ethereum.

Voici 12 des meilleurs tokens ERC-20 dans lesquels investir.

· AltSignals (ASI)

· Metacade (MCADE)

· MakerDAO (MKR)

· Uniswap (UNI)

· The Sandbox (SAND)

· Chainlink (LINK)

· ApeCoin (APE)

· Decentraland (MANA)

· Aave (AAVE)

· Quint (QUINT)

· Metropoly (METRO)

· MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – L’ajout d’ActualizeAI favorise la presale d’ASI.

Qu’est-ce que AltSignals ?

AltSignals est une plateforme de trading très réussie qui fournit à sa communauté en constante croissante de plus de 50 000 membres des stratégies de trading rentables depuis 2017. AltSignals a récemment lancé son token ASI natif pour aider à stimuler sa remarquable série d’outils de trading AltAlgo™ avec l’aide d’ActualizeAI. Cette nouvelle méthode de trading permet la puissance des dernières technologies de pointe en matière d’intelligence artificielle (IA).

ActualizeAI combine l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel (NLP) et la modélisation prédictive qui utilisent les tendances historiques pour analyser les marchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, fournir les informations de trading les plus récentes et analyser plus d’indicateurs de prix simultanément qu’un humain ne pourrait le faire. Piloté par l’IA, ActualizeAI apprend au fur et à mesure, affinant et améliorant des signaux de trading de plus en plus précis au fil du temps.

En plus de l’accès aux signaux d’ActualizeAI, le token ASI permet aux détenteurs de rejoindre le Club des membres d’AI, qui offre des avantages encore plus importants, tels que l’accès aux presales de tokens les plus excitantes et les plus lucratives et l’entrée dans les tournois de trading où les participants peuvent gagner des récompenses en crypto-monnaies.

Les membres du Club et les détenteurs de coins ASI peuvent également débloquer certains des meilleurs supports pédagogiques sur le trading de crypto-monnaies pour les aider dans leur parcours à travers le processus parfois très risqué de l’investissement dans les crypto-monnaies. De plus, un coaching est disponible pour les traders de tous niveaux, aidant tous les membres de la communauté d’AltSignals à maximiser la rentabilité de leur parcours de trading.

Pourquoi investir dans ASI ?

ASI est un nouveau token qui offre toute la sécurité attendue d’une monnaie basée sur Ethereum. La véritable valeur d’ASI est révélée par l’utilisation phare des technologies d’IA par la plateforme, combinée à la puissance de la blockchain Ethereum pour être une référence de l’adoption de l’IA dans le secteur de la blockchain.

Les tokens de presale ont été mis en vente le 1er mars et gagnent rapidement de l’ampleur, récoltant déjà $112k en seulement 1 jour depuis l’ouverture du la bêta. Le prix de l’ASI est de 0,012 $ en bêta, qui durera une qu’une courte période avant que le prix ne commence à augmenter, conduisant finalement à un prix de 0,02274 $ pour la septième et dernière phase.

Le potentiel passionnant et les possibilités qui s’offrent à AltSignals à mesure que la véritable capacité de l’IA devient apparente dans les mois à venir font de l’ASI un token ERC-20 passionnant à acheter en 2023.

Metacade (MCADE) – Une nouvelle monnaie GameFi pionnière pleine d’avenir

Qu’est-ce que Metacade ?

La toute nouvelle arcade de jeux virtuelle de Metacade, basée sur la blockchain Ethereum, offrira aux joueurs et aux fans de crypto-monnaies la plus grande sélection de jeux play-to-earn (P2E) dans un seul endroit Web3. Il est déjà considéré comme l’un des développements GameFi les plus excitants grâce à l’expérience de jeu addictive de Metacade et aux opportunités inégalées pour les joueurs de gagner des revenus passifs.

Ces possibilités vont bien au-delà des capacités P2E habituelles offertes par les titres GameFi. En effet, l’ensemble de l’offre de Metacade est différente dans le secteur des jeux cryptps. En tant que plateforme multi-jeux, Metacade ne dépend pas d’un seul jeu ou d’une expérience de jeu répétitive pour essayer d’attirer des fans. De plus, la communauté de Metacade peut gagner des récompenses en crypto-monnaie par d’autres moyens.

Il s’agit notamment du programme Create2Earn, qui récompense les utilisateurs qui publient des contenus sociaux tels que des critiques de jeux ou des contributions à des chats en direct et à des forums, et du système de staking de la plateforme appelé Compete2Earn, qui permet aux utilisateurs de participer à des tournois en ligne en échange du stake de leurs tokens MCADE.

Pendant que la communauté MCADE gagne des récompenses, Metacade encouragera également la création de la prochaine génération de titres P2E par le biais du programme Metagrants. Les développeurs soumettent leurs idées de nouveaux jeux à un pool, sur lequel les détenteurs de tokens MCADE peuvent voter. Les idées ayant reçu le plus grand nombre de votes sont mises en développement avec un financement en crypto-monnaie pour soutenir les projets.

Ce soutien aux développeurs sera lié au programme Work2Earn de la plateforme, qui offrira des opportunités d’emploi Web3 – ainsi que des emplois ponctuels et des rôles de bêta-test rémunérés à la communauté MCADE, y compris aux développeurs qui viennent de créer le nouveau titre de jeu P2E en vogue.

Pourquoi investir dans MCADE ?

La presale de MCADE a été lancé récemment, attirant l’attention des investisseurs cryptos, levant $14.7m dans un court laps de temps. La vitesse à laquelle le MCADE a été vendu reflète le potentiel du token MCADE grâce à l’utilité étendue de l’écosystème Metacade.

Le MCADE est actuellement $0.02 dans la phase last de la presale après avoir été lancé dans la phase bêta de presale à 0,008 $. Le prix augmentera au fur et à mesure de la presale jusqu’à 0,02 $, ce qui laisse un temps limité aux investisseurs pour obtenir ce token ERC-20 au meilleur prix possible.

MakerDAO (MKR) – Une monnaie ERC-20 essentiel pour les prêts et emprunts de DeFI

Valeur boursière : 764,1 millions de dollars

Qu’est-ce que MakerDAO ?

MakerDAO est une plateforme DeFi conçue pour décentraliser l’expérience du prêt et de l’emprunt sans le besoin traditionnel d’un organisme financier central, comme les banques, régissant les transactions. MakerDAO utilise des smart contracts Ethereum pour faciliter les prêts et gérer tout le système et les détails du prêt, tels que les taux d’intérêt, les conditions de remboursement et les marges.

Les prêts peuvent être émis en utilisant le DAI, un stablecoin ERC-20 lié à une monnaie centrale et soutenu par des fournisseurs de liquidités. En utilisant le DAI comme monnaie d’échange pour les prêts, les clients bénéficient d’une protection contre la fluctuation que connaissent parfois les marchés cryptos.

Pourquoi investir dans MKR ?

MKR est le token de gouvernance de MakerDAO et MakerProtocol, qui fournit la stablecoin DAI, et a été la première coin ERC-20 à exister sur la blockchain Ethereum. MakerDAO a également été le premier projet sur Ethereum à devenir une organisation autonome décentralisée (DAO), ce qui confère de la valeur au MKR en l’utilisant comme token de gouvernance.

De plus, MKR est conçu pour équilibrer l’offre de DAI. Lorsque le prix des DAI augmente, le MKR est brûlé pour créer de nouveaux DAI, ce qui réduit l’offre de MKR. Par conséquent, plus MakerDAO est populaire et réussit en tant que plateforme de prêt, plus le MKR prend de la valeur.

MKR est un excellent investissement en tokens ERC-20, grâce à ses sources solidement établies dans l’espace DeFi. Il s’agit de la coin ERC-20 originale et elle s’est forgée une réputation exceptionnelle ces dernières années, offrant à ses détenteurs d’excellents rendements car elle propose des alternatives financières décentralisées.

UniSwap (UNI) – Le plus grand marché de crypto-monnaies basée sur Ethereum

Valeur boursière : 4,2 milliards de dollars

Qu’est-ce que UniSwap ?

Uniswap est le plus grand marché décentralisé (DEX) basé sur Ethereum. Comme il fonctionne sur Ethereum, les traders peuvent utiliser la plateforme d’Uniswap pour négocier et échanger n’importe quel token ERC-20 et d’autres tokens compatibles avec le standard ERC-20.

Comme MakerDAO, Uniswap a adopté très tôt la norme de la blockchain Ethereum et s’est rapidement imposée comme l’une des plus grandes plateformes sur Ethereum. Uniswap a également contribué à améliorer la liquidité des tokens ERC-20 en créant une plateforme fiable pour promouvoir le prêt et l’emprunt.

Cette création de liquidité, qui crée la valeur commerciale profite au DeFi, la distingue des autres échanges de crypto-monnaies, qui existent uniquement pour faciliter les échanges de crypto-monnaies.

Pourquoi investir dans UNI ?

Bien qu’Uniswap ait été l’une des premières plateformes développées sur Ethereum, le lancement de son token natif n’a eu lieu qu’en 2020. Principalement un token de gouvernance, le token UNI a ajouté un potentiel de rentabilité en plus de la gouvernance, en créant des tokens qui permettent aux personnes autorisées de développer l’orientation de la plateforme, fournissant un argument de vente extrêmement convaincant pour les investisseurs potentiels.

UNI n’est pas sortie indemne du crash boursier de 2022, perdant beaucoup de valeur lorsque de grands noms comme FTX ont déposé le bilan. Cependant, UNI a conservé une certaine valeur grâce à sa nature décentralisée unique qui ne nécessite pas que les investisseurs abandonnent leurs fonds lors des échanges, ce qui renforce la sécurité financière. Cela permet de rassurer les investisseurs qui, auparavant, risquaient de perdre des fonds lorsque le marché commençait à se dégrader. L’UNI constitue donc une excellente opportunité d’investissement à long terme.

The Sandbox (SAND) – L’immobilier numérique en 3D

Valeur boursière : 783,5 millions de dollars

Qu’est-ce que Sandbox ?

Sandbox est un monde numérique en 3D hébergé sur la blockchain Ethereum dans lequel des parcelles immobilières numériques sont achetées, vendues et échangées avec des actifs virtuels tradés en NFT. Une fois qu’un utilisateur a acheté une parcelle de terrain, il peut y construire ce qu’il souhaite pour monétiser sa parcelle et gagner un revenu passif. Les utilisations des parcelles immobilières numériques dans Sandbox vont des galeries d’art numériques aux parcs à thème virtuels.

Le potentiel de gain sur Sandbox est permis grâce aux mécanismes inégalés du metaverse P2E de la plateforme, l’attrait principal pour les utilisateurs étant les vastes cas d’utilisation des parcelles immobilières numériques. Quelle que soit l’expérience de codage d’un individu, les kits d’outils de création plug-and-play innovants de la plateforme peuvent être utilisés pour concevoir et créer des expériences uniques, des actifs NFT échangeables et des avatars.

La chaîne Ethereum offre à Sandbox une sécurité exceptionnelle et un fonctionnement ultra-fiable, ce qui permet à la plateforme d’offrir une excellente expérience utilisateur avec des animations et des modèles 3D inégalés pour construire un metaverse de réalité virtuelle totalement immersif que les gens peuvent explorer depuis le confort de leur maison.

Pourquoi investir dans Sandbox ?

Le token SAND est un token ERC-20 qui permet toutes les activités au sein de son metaverse, qu’il s’agisse de faciliter l’achat de parcelles immobilières ou de servir de moyen d’échange pour toutes les transactions et tous les échanges au sein de la marketplace de la plateforme.

En plus de l’excellente utilité de Sandbox, la coin SAND donne accès aux droits de vote sur les questions de gouvernance et à la direction de Sandbox en tant que DAO pleinement fonctionnelle. Enfin, les tokens SAND sont une crypto proof of stake permettant un revenu passif.

L’intérêt pour le metaverse et les nombreux cas d’utilisation présentés par les mondes virtuels n’en sont qu’à ses débuts, ce qui signifie que Sandbox profitera de cet intérêt grandissant. Plusieurs grands noms du sport, de la mode, de la musique et des cultures populaires, tels que la légende du skateboard Tony Hawk, la star du hip-hop Snoop Dogg, la maison de disques Warner Music et la très connue Paris Hilton, possèdent tous des parcelles sur la plateforme. Cet ensemble fait de SAND l’un des meilleurs tokens ERC-20 en 2023.

Chainlink (LINK) – L’utilisation de données hors chaîne pour renforcer la sécurité des smart contracts

Valeur boursière : 3,2 milliards de dollars

Qu’est-ce que Chainlink ?

Chainlink a été lancé en 2017 en tant que plateforme permettant aux blockchains d’accéder aux données détenues hors chaîne, telles que les méthodes de paiement, par le biais d’un réseau Oracle décentralisé, afin de devenir la partie dominante d’un accord numérique sur la chaîne.

C’est ce qui explique l’avantage de Chainlink en quelques mots. En intégrant des informations hors chaîne dans ses propres smat contracts de blockchain, Chainlink peut fournir un accès décentralisé à tous les utilisateurs du réseau, y compris à une vaste communauté de développeurs de smart contracts, d’opérateurs de nœuds, de chercheurs, d’auditeurs de sécurité et de fournisseurs de données.

Plusieurs partenariats ont été établis entre le réseau Chainlink et des détenteurs de données open-source, tels que Brave New Coin et Huobi. Ces partenariats permettent aux utilisateurs d’accéder aux données dont ils ont besoin pour valider des smart contracts sûrs et transparents, et aux fournisseurs de données de monétiser les informations qu’ils détiennent.

Pourquoi investir dans LINK ?

LINK est un token basé sur Ethereum qui fait fonctions la plupart des opérations essentielles du réseau, qu’il s’agisse de payer les fournisseurs de données pour les informations nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme ou d’être la monnaie d’échange des validateurs de nœuds ayant besoin d’accéder auxdites informations.

L’utilisation de données hors chaîne pour améliorer les transactions de la blockchain est susceptible de se développer considérablement dans les mois et les années à venir, ce qui rendra le protocole de Chainlink de plus en plus indispensable. Cette disposition à la pointe du marché a déjà permis à Chainlink de bien se positionner.

Avec une offre totale limitée à 1 milliard de tokens LINK créés, le prix augmentera à mesure que la forte demande de LINK augmentera et que l’offre diminuera. Cela en fait l’un des meilleurs tokens Ethereum pour les investisseurs à considérer cette année.

ApeCoin (APE) – Une monnaie meme avec des créations sur le metaverse

Valeur boursière : 1,4 milliard de dollars

Qu’est-ce qu’ApeCoin ?

ApeCoin est l’une des principales monnaies ERC-20 issues de la communauté bien connue du Bored Ape Yacht Club (BAYC). Lancé initialement par Yuga Labs en 2022, le BAYC et l’ApeCoin ont suscité un grand intérêt et se sont rapidement imposés comme l’un des principaux actifs memes de la crypto. Une récente campagne de financement a permis de récolter 320 millions de dollars, permettant aux détenteurs de coins APE d’acheter des terrains Otherdeed dans le metaverse Otherside.

Otherwise est un jeu du metaverse qui deviendra l’un des plus grands jeux de rôle en ligne multijoueurs (MMORPG) sur la blockchain, apportant le jeu Web3 à un public de fans à mesure que le metaverse s’intègre dans l’écosystème BAYC. Cela ajoutera de sérieuses utilités à la coin APE native.

Pourquoi investir dans APE ?

ApeCoin a rapidement attiré l’imagination des collectionneurs de crypto-monnaies NFT, leur permettant d’adhérer au très convoité BAYC et au Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Ces deux clubs exclusifs de NFT ont propulsé les NFT soutenus par l’APE au sommet de la liste des objets de collection recherchés par la plupart des investisseurs, ce qui a fait augmenter leur valeur de manière considérable.

L’entrée de la plateforme dans le metaverse des jeux devrait accroître l’exclusivité de la marque ApeCoin et faire exploser les ventes de merch tout en continuant à jouer un rôle majeur dans le développement d’un Web3 décentralisé. Bien que la valeur de l’APE soit déjà élevée pour une monnaie meme, cette entrée dans le metaverse lui laisse une grande marge de manœuvre pour continuer à évoluer.

En attendant, l’utilité de l’APE augmente pour correspondre à la gouvernance fournie dans le cadre de la DAO, il faut donc s’attendre à voir la valeur de l’APE augmenter au fur et à mesure que le potentiel du metaverse sera pleinement atteint.

Decentraland (MANA) – Une monnaie metaverse basée sur l’ERC-20

Valeur boursière : 950,5 millions de dollars

Qu’est-ce que Decentraland ?

Decentraland a été lancé en 2018 et s’est rapidement imposé comme un leader révolutionnaire dans le secteur de l’immobilier numérique metaverse. Son univers virtuel fonctionne de manière similaire à Sandbox en permettant aux utilisateurs de monétiser leurs parcelles en créant des expériences qu’ils peuvent faire payer à d’autres utilisateurs. Développé sur la blockchain Ethereum, MANA est aujourd’hui l’un des tokens ERC-20 les plus valorisés du marché.

Les particuliers utilisent le token MANA natif pour acheter des biens immobiliers numériques sous la forme de tokens LAND, qu’ils peuvent ensuite vendre, construire ou conserver et compléter en achetant d’autres tokens LAND pour construire un domaine.

À ce jour, plusieurs cas d’utilisation différents et uniques ont été réalisés dans Decentraland, qu’il s’agisse d’expositions virtuelles, d’expériences de jeu ou de certaines des occasions interactives les plus avancées, telles que des concerts et des festivals de musique virtuels. Ces caractéristiques font de Decentraland la plateforme metaverse la plus avancée du marché, et qui a attiré une base d’utilisateurs aussi diversifiée et dévouée.

Pourquoi investir dans MANA ?

MANA est déjà un token crypto ERC-20 important, disponible sur la plupart des marchés cryptos réputés. Malgré son statut de leader du marché en tant que fournisseur du monde virtuel, Decentraland refuse de s’arrêter. Il continue de développer de nouvelles fonctionnalités pour rester à la pointe du marché et évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs.

En conséquence, MANA devient un token utilitaire de plus grande valeur et une excellente monnaie de gouvernance en donnant à ses détenteurs l’accès au contrôle de vote sur les décisions de gouvernance et d’orientation de la plateforme. Alors que de plus en plus d’entreprises découvrent les riches possibilités offertes par le metaverse, Decentraland se trouve dans une position privilégiée pour prendre la tête de la révolution et pousser la réflexion. Cette perspective passionnante fait de MANA l’une des meilleures coins Ethereum à acheter en 2023.

Aave (AAVE) – Un protocole de prêt et d’emprunt du DeFi

Valeur boursière : 964,4 millions de dollars

Qu’est-ce que Aave ?

Aave est un protocole financier décentralisé qui permet aux utilisateurs d’emprunter et d’utiliser des crypto-monnaies sans avoir besoin d’une organisation intermédiaire telle qu’une banque ou une société de prêt. Les prêteurs gagnent des intérêts en déposant des actifs numériques dans des pools de liquidités que les emprunteurs peuvent utiliser pour contracter un prêt rapide, en utilisant leurs avoirs en crypto comme garantie de prêt.

Le marché de la DeFI commençant à être saturé à l’été 2020, Aave a dû développer des fonctionnalités uniques pour rester en tête de la concurrence. Les prêts rapides sont l’un des produits phares de la plateforme, présentés comme les premiers prêts sans garantie dans l’espace DeFi. Bien que cela semble presque trop beau pour être vrai, ces prêts doivent être remboursés au cours de la même transaction.

Un autre grand avantage d’Aave est que les emprunteurs peuvent passer d’un taux d’intérêt fixe à un taux d’intérêt variable. Cette possibilité est utile en période de fluctuation, car les taux fixes offrent une certaine sécurité quant aux montants à rembourser, tandis que les taux variables permettent de profiter de coûts plus bas avant que les taux fixes ne soient modifiés.

Pourquoi investir dans Aave ?

Outre l’excellente flexibilité offerte par les produits de prêt DeFi d’Aave, y compris la capacité d’emprunter et de prêter plus de 20 cryptos, la coin native AAVE de la plateforme offre plusieurs opportunités aux détenteurs de tokens.

Parmi les avantages, il y a la certitude que la coin ERC-20 fournira stabilité et sécurité, et les détenteurs peuvent accéder à des frais de transaction réduits et à de bons niveaux d’utilité. AAVE sert également de token de gouvernance, fournissant aux détenteurs un moyen de déterminer l’orientation de la plateforme.

Quint (QUINT) – Un token de staking ERC-20 avec des avantages réels

Valeur boursière : 973,1 millions de dollars

Qu’est-ce que Quint ?

Quint est un nouveau token ERC-20 conçu pour réunir les riches récompenses des revenus passifs générés par le staking de token et les avantages réels pour un nouveau public d’investisseurs potentiels. En reliant la réalité au metaverse, Quint crée des pools de super-staking qui offrent les rendements annuels habituels associés au staking de tokens tout en débloquant des récompenses de style de vie par le biais de NFT directement déposés dans les portefeuilles des utilisateurs.

La marketplace NFT de la plateforme propose des tokens non fongibles dans des cadres de tokens numériques. Quint héberge également plusieurs autres fonctionnalités, notamment la boutique Quint, un club d’arts metaverse, et prévoit de s’aventurer dans les jeux de blockchain. D’autres plans incluent des promoteurs immobiliers réels dans lesquels les détenteurs de coins Quint peuvent revendiquer une propriété fractionnée, gagnant un revenu passif grâce à une partie payés directement à QUINT avant la distribution.

Le token se concentre principalement sur les NFT et le concept de pool de staking. De plus, Quint vise à effacer les distinctions entre les récompenses virtuelles et les avantages du monde réel en ajoutant des objets de collection de la vie réelle à sa trésorerie pour la distribution parmi les détenteurs de coins de sa communauté.

Pourquoi investir dans QUINT ?

L’approche unique de Quint en matière de staking de tokens le distingue en tant que coin de monnaie crypto. Les utilisateurs peuvent participer à deux types de pools : le Luxury Raffle Pool et le Quintessential Pool.

Le Luxury Raffle Pool offre aux détenteurs de tokens QUINT la possibilité de gagner des prix de luxe lors d’un concours à la fin de la durée du staking – il s’agit notamment de vacances de luxe, d’expériences en supercar et de bons d’achat. Ces prix s’ajoutent au rendement standard des crypto-monnaies.

Parallèlement, les membres qui choisissent de staker dans le Quintessential Pool recevront des récompenses ainsi que des rendements plus élevés que ceux disponibles dans les pools de staking standard au sein de l’écosystème de la plateforme. Cette nouvelle approche de staking de coins pourrait faire de QUINT un ajout passionnant à tout portefeuille de crypto-monnaies.

Metropoly (METRO) – Une monnaie immobilière avec un potentiel de gain en crypto-monnaie

Valeur boursière : En presale

Qu’est-ce que Metropoly ?

Metropoly est un nouveau token ERC-20 qui aide les propriétaires de son token natif METRO à investir dans des propriétés sans les acomptes coûteux. La marketplace NFT diffère des autres crypto-monnaies et la préserve des entreprises traditionnelles de NFT.

Les investisseurs peuvent utiliser leurs tokens METRO pour acheter une part d’un bien immobilier pour un minimum de 100 $, ce qui évite les longues demandes de prêts bancaires, les frais de notaires coûteux et le temps passé à rechercher la propriété idéale. Plutôt que de passer des mois à acheter un bien immobilier, les détenteurs de coins peuvent investir en moins de 20 secondes.

Dès qu’un détenteur de coins a investi dans un bien immobilier, il commence à percevoir des revenus passifs grâce aux loyers perçus des locataires et à l’appréciation de la valeur du bien au fil du temps. Chaque propriété est entièrement gérée par l’équipe d’experts de Metropoly, ce qui évite aux investisseurs les problèmes traditionnels liés à la propriété.

Pourquoi investir dans METRO ?

Metropoly cherche à innover le secteur de l’immobilier en intégrant les transactions immobilières dans la blockchain, en démocratisant le processus et en ouvrant la propriété immobilière à un tout nouveau grand public.

Le code du smart contract Ethereum de la plateforme est entièrement approuvé par SolidProof, et CertiK a vérifié l’identité de l’équipe, donnant aux investisseurs de Metropoly l’assurance totale que leur investissement est sûr. La nouvelle façon dont la plateforme investit dans l’immobilier en fait l’un des meilleurs tokens ERC-20 disponibles en presale aujourd’hui.

Metablaze (MBLZ) – Un jeu metaverse à narration ouverte

Valeur boursière : En presale

Qu’est-ce que Metablaze ?

Metablaze est un nouveau jeu blockchain qui utilise un nouveau système P2E. La plupart des titres GameFi paient des récompenses en crypto-monnaie dans la coin native de la plateforme ou en stablecoin. Metablaze se distingue en donnant aux joueurs le choix d’être récompensés par d’autres actifs numériques, tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (SOL).

Le jeu met en scène des gobelins NFT et se déroule en 2 étapes. Le mini-jeu MetaMiniez est un jeu de stratégie à durée limitée dans lequel les joueurs stakent des tokens pour améliorer les plateformes de minage dans un metaverse narratif de construction d’empire appelé Galaxia Blue.

La deuxième étape implique une narration riche conçue pour produire Galaxia Blue avec une narration inégalée, une histoire future ouverte, que les joueurs aideront à développer grâce au RPG, qui introduit l’aventure et l’héroïsme, la méchanceté et l’amour.

Pourquoi investir dans MBLZ ?

L’équipe de Metablaze a fait le nécessaire et a soumis son équipe à la vérification de CertiK, qui a été validée avec succès. Les premiers investisseurs sont ainsi assurés que l’équipe sait ce qu’elle fait.

Les possibilités riches, ouvertes et illimitées offertes par la plateforme de RPG en ligne de Metablaze constituent le potentiel passionnant du token MBLZ et en font une option convaincante en tant que coin ERC-20 que les investisseurs devraient envisager d’acheter.

Pourquoi investir dans les tokens ERC-20 ?

Les tokens ERC-20 peuvent être considérés comme un bon investissement parce qu’ils utilisent un réseau déjà existant, l’un des meilleurs qui soient, celui d’Ethereum. Avec les tokens basés sur des smart contracts, la sécurité est intégrée. Cela signifie que plus il y a de tokens, plus il y a de demande et moins il y a de risque d’être hacké.

Les tokens ERC-20 bénéficient de l’infrastructure existante d’Ethereum plutôt que de nécessiter le développement des propres blockchains des autres tokens, ce qui en fait un choix peu coûteux en temps et en ressources pour les nouvelles monnaies.

Conclusion – Quelle est la meilleure crypto ERC-20 à acheter en ce moment ?

Les tokens ERC-20 sont considérés comme de bonnes options d’investissement en dehors des conditions de marché baissières. Le meilleur token ERC-20 à acheter en ce moment est la coin ASI d’AltSignals en raison du mélange passionnant et innovant de la technologie de l’IA et de la blockchain.

Le token MCADE de Metacade arrive juste derrière, sa plateforme semblant prête à pousser le développement de GameFi dans une nouvelle ère.

Questions fréquemment posées

L’ERC-20 est-il identique à l’ETH ?

L’ERC-20 et l’ETH sont deux choses différentes. Une coin ERC-20 est une monnaie numérique qui utilise la technologie de la blockchain Ethereum, tandis que l’ETH est la monnaie native de l’ensemble du réseau Ethereum, qui, contrairement au bitcoin, comporte des technologies supplémentaires telles que les smart contracts.

Combien y a-t-il de tokens ERC-20 ?

L’ERC-20 est la forme la plus populaire de token crypto. Etherscan estime qu’il existe plus de 450 000 tokens ERC-20, et qu’il s’en crée de nouveaux chaque jour.

Que signifie ERC-20 ?

ERC-20 signifie “Ethereum Request for Comment 20” et est le code standard mis en œuvre pour les tokens fongibles créés à l’aide du protocole de la blockchain Ethereum.

L’ERC-20 est-il réservé à Ethereum ?

Oui, les tokens ERC-20 ne fonctionnent que sur la blockchain Ethereum

Le XRP est-il un token ERC-20 ?

Oui, le XRP est une coin ERC-20.

Le BEP20 est-il identique à l’ERC-20 ?

BEP20 est la coin numérique standard pour la smart chain de Binance (BSC), équivalente à l’ERC-20, mais destinée à être utilisée sur la BSC.

Le DOGE est-il un token ERC-20 ?

Non, le DOGE est une monnaie de Binance BEP 20 hébergée sur BSC.

Les tokens ERC-20 sont-ils un bon investissement ?

Les tokens ERC-20 sont souvent considérés comme un bon investissement car ils utilisent le plus grand fournisseur de blockchain avec de vastes niveaux de sécurité. Les tokens basés sur Ethereum offrent une grande liquidité car ils sont utilisés comme base pour les projets cryptos existants sur la blockchain.

