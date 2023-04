La crypto-monnaie n’est pas aussi décentralisée qu’elle n’y paraît

Le concept de décentralisation a une qualité presque séduisante.

Un monde financier sans parties centrales est aussi romantique que possible : des transactions simples purement peer-to-peer, une efficacité propre, des frais peu élevés et une vitesse élevée, et sans avoir besoin de faire confiance à une quelconque institution. Que pouvons-nous ne pas aimer ?

Mais aussi enchanteur que cette vision puisse paraître, en faire une réalité s’avère difficile dans le domaine de la crypto-monnaie.

À quel point les crypto-monnaies sont-elles centralisées ?

Nous avons vu de nombreuses crypto-monnaies se révéler nettement plus centralisées qu’annoncées. Solana est celle qui vient à l’esprit, avec l’inquiétude qu’une partie de la raison de sa montée fulgurante pendant la pandémie était due à la manipulation de Sam Bankman-Fried, qui avait des liens étroits avec la pièce.

Les altcoins plus petits sont souvent ridiculisés pour avoir été influencés par les portefeuilles de baleines. Même Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, est nettement plus centralisée que ne le suppose une grande partie du marché. J’ai écrit une analyse approfondie sur Ethereum en octobre dernier (spoiler : je l’apprécie comme une valeur technologique), mais je vais brièvement récapituler certains des aspects qui indiquent à quel point il est centralisé.

Premièrement, l’essentiel de l’activité sur Ethereum, et la valeur totale verrouillée (TVL), proviennent de pièces stables centralisées comme Tether et Circle. Ces pièces stables sont soumises à la loi et ont montré à plusieurs reprises qu’elles peuvent être geler si les législateurs l’exigent (l’incident sur Tornado Cash me vient à l’esprit).

Bien sûr, Ethereum abrite le concept de finance décentralisée (DeFi), mais est-ce vraiment une DeFi si tout fonctionne sur des pièces stables centralisées et peut être fermé si la loi l’exige ? Le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, le sait, allant même jusqu’à dire que ces écuries centralisées ont tellement d’influence qu’elles pourraient décider du sort des futurs forks de la crypto-monnaie :

Je pense que dans un avenir plus lointain (la question des fournisseurs centralisés décidant de la direction d’Ethereum) deviendra définitivement plus préoccupante. Fondamentalement, le fait est que la décision de l’USDC quant à la chaîne à considérer comme Ethereum pourrait devenir un élément décisif dans les futurs hard forks litigieux. Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum

Ensuite, il y a la question du jalonnement. L’essentiel du jalonnement sur Ethereum est effectué par le biais de pools de jalonnement, dont beaucoup sont centralisés.

Ensuite, il y a la question des fournisseurs de cloud. Saviez-vous que la moitié des nœuds sur Ethereum sont gérés par Amazon ?

Dans l’ensemble, les crypto-monnaies sont souvent plus centralisées qu’elles n’y paraissent. DAI est un autre exemple important. La communauté a été forcée de proposer un modèle flottant pour sa pièce stable afin de s’éloigner de la dépendance de DAI à l’égard de garanties centralisées comme l’USDC, mais le projet d’avoir une pièce stable flottante est pour le moins ambitieux.

Les gens se soucient-ils de la décentralisation ?

Ce qui précède brosse un tableau assez différent du monde révolutionnaire et sans intermédiaire que la crypto-monnaie était censée promettre. Cela dit, la crypto-monnaie n’est qu’un bébé – lancé lorsque Satoshi Nakamoto a extrait le premier bloc en janvier 2009. Il est juste de réduire l’idée que nous avons de la crypto-monnaie dans son ensemble au fait qu’elle n’est pas ce qu’elle promet d’être en ce moment.

Mais y parviendra-t-elle ? La route vers la décentralisation est jalonnée de tous côtés par des écueils communs centrés sur la commodité, l’efficacité et la facilité d’utilisation, qui sont loin d’être impossibles avec un produit décentralisé, mais certainement plus difficiles. Ne cherchez pas plus loin que la chaîne ultra-propre Binance, une blockchain hautement centralisée, mais qui fonctionne avec des frais proches de zéro et de manière extrêmement fluide par rapport à un grand nombre de ses cousins décentralisés.

La popularité de la chaîne Binance fait allusion à un point important. Peu importe à quel point la décentralisation est séduisante et peu importe à quel point le concept est aligné sur les piliers de la cryptographie, les gens accorderont toujours une grande importance à la commodité et à la convivialité. Il ne sert à rien d’être décentralisé si la chose ne fonctionne pas. C’est aussi simple que ça.

Ethereum peut coûter des centaines de dollars en frais de gaz pour les transactions de base à des moments où le réseau est encombré. C’est un problème énorme, et qu’il soit plus décentralisé qu’un concurrent, les gens auront du mal à l’utiliser avec des obstacles prohibitifs. J’adore la décentralisation, mais je ne paie pas 60 $ de frais de gaz pour envoyer mon argent d’un endroit à un autre.

Bien sûr, certains des meilleurs développeurs au monde travaillent sur ces problèmes. Et lorsque les gens intelligents se rassemblent, de bonnes choses se produisent souvent. Alors, qui sait, peut-être que beaucoup de crypto-monnaies évolueront vers une existence beaucoup plus décentralisée. Mais en ce moment, assurez-vous de lire les petits caractères.