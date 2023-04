La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie augmente à nouveau : voici pourquoi vous devriez investir dans AltSignals

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

Le marché des crypto-monnaies est dans une tendance baissière depuis la course haussière de 2021. Les prix de la plupart des pièces ont baissé de plus de 50 % par rapport à leur niveau record. Alors que l’année 2022 a été une année sombre pour le marché de la cryptographie, 2023 commence à ressembler à une année positive.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est passée de moins de 1 billion de dollars en décembre 2022 à environ 1,2 billion de dollars actuellement. Les prix du Bitcoin et des autres principales crypto-monnaies ont augmenté de plus de 20 % depuis le début de l’année.

Une capitalisation boursière croissante signifie que davantage d’investisseurs et de traders entrent sur le marché. À mesure que les opportunités d’investissement augmentent sur le marché, les traders ont besoin d’aide pour en tirer parti.

C’est là qu’interviennent des projets comme AltSignals. En tant que projet, AltSignals fournit aux traders les ressources et les informations nécessaires pour réussir dans leurs activités de trading de crypto-monnaies.

Examinons AltSignals et analysons l’opportunité d’investissement qu’il offre aux traders.

AltSignals, offre-t-il une opportunité d’investissement intéressante ?

AltSignals est une plateforme qui offre aux traders des signaux pour les crypto-monnaies, les contrats à terme Binance et le marché du Forex. La plateforme offre également aux traders des signaux pour les CFD et le marché boursier.

En tant que plate-forme axée sur les traders, AltSignals exploite une solution d’IA conçue pour tirer parti de l’apprentissage automatique, de la modélisation prédictive et du traitement du langage naturel (NLP). La plate-forme utilise ces technologies pour augmenter le volume et la précision des signaux fournis.

La fonctionnalité ActualizeAi d’AltSignals est ce qui en fait l’une des meilleures plates-formes de signaux de trading dans l’industrie des crypto-monnaies. ActualizeAi est entièrement automatisé et dispose d’un service de trading disponible 24h/24 et 7j/7.

Avec la capitalisation boursière croissante des crypto-monnaies et la possible augmentation des opportunités sur le marché, des plates-formes telles qu’AltSignals pourraient voir une augmentation de leur utilisation au cours des mois et des années à venir. AltSignals permettrait alors aux traders d’échanger plus facilement diverses crypto-monnaies et autres actifs financiers.

Le cas d’utilisation d’AltSignals pourrait entraîner une flambée du prix d’ASI, le jeton natif de la plateforme. ASI est toujours en phase de prévente et est actuellement vendu à un prix de 0,012 $ par jeton.

Avec l’utilité du jeton ASI qui sera mise en place de manière imminente, son prix pourrait monter en flèche au cours des mois et des années à venir. Par conséquent, cela en fait un investissement potentiellement lucratif.

AltSignals, atteindra-t-il 0,50 $ d’ici 2024 ?

ASI, le jeton natif de la plateforme AltSignals, pourrait se rallier au cours des prochains mois. Les performances du jeton peuvent être alimentées par deux facteurs majeurs : facteurs internes et externes.

Les facteurs internes incluraient le lancement d’ActualizeAI et d’autres fonctionnalités de l’équipe AltSignals. Si l’équipe s’en tient à sa feuille de route et lance certaines de ces fonctionnalités, le prix du jeton pourrait augmenter à court et moyen terme.

De plus, si le marché de la crypto-monnaie poursuit sa reprise et se lance dans une course haussière dans les mois à venir, ASI pourrait voir son prix monter plus haut. À l’heure actuelle, en phase de prévente, ASI se vend à 0,012 $.

Si les conditions du marché s’alignent, le jeton ASI pourrait atteindre le niveau de 0,5 $ avant la fin de l’année 2024.

Qu’est-ce que Function X ?

Function X est un système de trading décentralisé avec un réseau blockchain à architecture multi-chaînes hautement personnalisable et extensible. FX Coin alimente l’écosystème Function X car il est utilisé comme jeton de gouvernance ainsi que comme jeton de gaz.

Function X a deux sous-réseaux principaux, et l’un d’eux se concentre sur la négociation de contrats perpétuels d’actifs de crypto-monnaies et d’autres dérivés perpétuels basés sur des actions dans la blockchain.

En tant que chaîne compatible EVM, Function permet aux développeurs de migrer facilement leurs dApps instantanément et fournit l’infrastructure permettant aux dApps de fonctionner correctement avec des frais peu élevés sur un réseau sécurisé.

La plateforme Function X, est-elle sûre ?

Pour le moment, Function X est une plateforme de trading décentralisée sécurisée. FX Coin est actuellement la 320e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, ce qui la rend populaire parmi les investisseurs.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est une plate-forme qui se concentre sur l’offre de signaux pour les marchés des crypto-monnaies, du Forex, des CFD et des actions.

Lancé en 2017 par un groupe de traders, AltSignals identifie les problèmes rencontrés par les traders et les résout.

ActualizeAI est le produit principal d’AltSignals, et il a été conçu pour fournir aux traders un service de trading entièrement automatisé et disponible 24h/24 et 7j/7. La technologie aiderait donc les traders à réaliser des transactions plus précises, à déterminer les ordres à entrer et à utiliser d’excellentes stratégies de gestion des risques.

Les traders auront accès à l’écosystème AltSignals en détenant des jetons ASI dans leurs portefeuilles. AltSignals est actuellement en phase de prévente. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prévente AltSignals, vous pouvez visiter leur site Web.

Comment fonctionne AltSignals ?

AltSignals est une plateforme de trading qui fournit aux traders des signaux de trading pour les marchés des crypto-monnaies, du Forex, des CFD et des actions. La plateforme dispose d’AltAlgo, un outil qui simplifie les graphiques et les indicateurs pour les traders.

Avec AltAlgo, les utilisateurs ont un avantage sur le marché car ils savent exactement quand ouvrir et fermer des positions, maximisant potentiellement les bénéfices attendus.

L’équipe travaille également sur le lancement d’ActualizeAI. Selon AltSignals, ActualizeAI sera conçu pour identifier les modèles dans les données du marché, donnant aux utilisateurs l’avantage dont ils ont besoin pour effectuer des transactions éclairées.

AltSignals affirme qu’ActualizeAI utilise un modèle de régression linéaire simple pour prédire avec précision les prix futurs des actifs en fonction de leurs performances historiques. L’équipe affirme qu’elle intégrerait également la modélisation prédictive pour booster les signaux générés pour les traders.

Comment AltSignals va-t-il changer l’industrie ?

AltSignals pourrait avoir un impact positif sur le marché des crypto-monnaies grâce à sa fonctionnalité ActualizeAI. La partie la plus difficile du trading de crypto-monnaies consiste à obtenir les bons signaux après avoir effectué une analyse de marché.

C’est là qu’AltSignals pourrait aider les traders. Avec AltSignals, il pourrait devenir plus facile pour les traders d’entrer sur le marché de la crypto-monnaie car ils pourraient facilement identifier les points d’entrée, réaliser des profits et stopper les pertes. En accédant à ces informations, davantage de personnes pourraient entrer sur la scène du trading de crypto-monnaies et l’industrie pourrait enregistrer une croissance massive à long terme.

La crypto-monnaie, est-ce un bon investissement à long terme ?

L’investissement dans les crypto-monnaies sur le long terme est une bonne idée. Vous pouvez le vérifier en consultant le graphique à long terme de certaines des principales crypto-monnaies.

Bitcoin se négociait à un niveau historiquement bas de 0,04865 $ en juillet 2010. 13 ans plus tard, Bitcoin se négocie à plus de 28 000 $, en hausse de plus de 57 559 638,32 % au cours de cette période. Il n’y a pas de groupe d’actifs dans le monde à part les crypto-monnaies qui puisse offrir aux investisseurs ce niveau de rendement à moyen et long terme.

Le trading de jetons, est-ce un bon investissement à long terme ?

Le trading de jetons pourrait s’avérer être un bon investissement à long terme grâce à la croissance du marché des crypto-monnaies dans son ensemble. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est passée de moins de 1 billion de dollars en décembre 2022 à 1,19 billion de dollars.

Alors que le marché continue de se redresser et de croître, le volume des transactions sur le marché des crypto-monnaies pourrait augmenter et davantage de traders pourraient tirer parti des plateformes de trading comme AltSignals. Si cela se produit, la valeur de ces jetons de trading pourrait augmenter considérablement au cours des mois et des années à venir.

AltSignals, vaut-il la peine d’être acheté ?

AltSignals semble être un projet intéressant, étant donné le nombre de fonctionnalités et de produits qu’il prépare. Si l’équipe de développement va de l’avant pour lancer certains de ses produits, y compris ActualizeAI, AltSignals pourrait voir sa base d’utilisateurs croître massivement au cours des prochains mois et années.

L’utilité accrue d’AltSignals pourrait booster son jeton ASI natif. ASI se négocie à un prix de 0,012 $ par pièce en phase de prévente. Outre les plans de développement mis en place par AltSignals, l’amélioration des conditions fondamentales du marché pourrait contribuer à faire monter le prix du jeton ASI.