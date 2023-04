Le prix du Bitcoin (BTC/USD) a fait une cassure haussière lundi après avoir passé les dernières semaines dans une fourchette extrêmement étroite. Il a atteint un sommet de 30 481 $, le plus haut niveau depuis juin de l’année dernière. Cette reprise signifie que Bitcoin a augmenté de plus de 50 % par rapport à son point le plus bas cette année. Il a également surperformé d’autres actifs populaires comme l’or et le S&P 500.

Prochaine saison des résultats bancaires

La première raison principale pour laquelle le prix du Bitcoin vient de monter en flèche est la prochaine saison des bénéfices bancaires, qui débutera vendredi. Les grandes banques nationales comme JP Morgan et Wells Fargo commenceront à publier les résultats suivis par les banques régionales la semaine prochaine.

Les analystes estiment que cette saison sera difficile pour les banques régionales. La plupart de ces banques ont connu une fuite des capitaux lors de l’effondrement de la Silicon Valley Bank et de Signature. De plus, la plupart d’entre eux sont exposés au secteur risqué de l’immobilier commercial dont j’ai parlé ici . Bitcoin s’est bien comporté lorsque la volatilité du secteur bancaire était à son apogée.

https://www.youtube.com/watch?v=neOucrlyk6U

La Réserve fédérale capitule

L’autre raison pour laquelle le prix du Bitcoin monte en flèche est qu’il y a des signes que la Réserve fédérale capitule. Les analystes estiment que la Fed a encore une hausse de taux avant de suspendre ses hausses de taux.

En outre, de nombreuses autres banques centrales ont interrompu leurs hausses. Plus tôt ce mois-ci, la Reserve Bank of Australia et la Reserve Bank of India ont toutes décidé de faire une pause. La Banque du Canada a également pris une pause stratégique en observant l’état de l’économie.

Les données sur l’emploi publiées vendredi ont montré que la croissance des salaires a augmenté au rythme le plus lent depuis 2021. Et les analystes s’attendent à ce que les chiffres de l’inflation prévus pour mercredi montrent que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a chuté à 5,2%.

Par conséquent, depuis que le prix du Bitcoin s’est effondré pendant le cycle de hausse, les analystes s’attendent à ce qu’il se porte bien lorsque la Fed fera une pause. Cela explique également pourquoi les baleines ont augmenté leur allocation au Bitcoin.

https://twitter.com/santimentfeed/status/1645569312869203969

Mise à niveau de Shapalla d’Ethereum

Pendant ce temps, le prix du BTC augmente en raison de la prochaine mise à jour de Shapalla, qui sera la plus grande nouvelle crypto de la semaine. La mise à jour permettra aux parieurs d’Ethereum de retirer leurs fonds et leurs récompenses.

À court terme, la mise à jour entraînera probablement une certaine volatilité sur les marchés des ETH, car les inquiétudes concernant la réglementation demeurent. En tant que tel, il y a une certaine rotation d’Ethereum à Bitcoin puisque les régulateurs américains estiment que BTC n’est pas un titre.

Les techniques étaient haussières

Graphique BTC/USD par TradingView

Enfin, le prix du Bitcoin a fait une cassure haussière en raison de la position technique. Comme indiqué ci-dessus, BTC formait un motif de drapeau haussier sur le graphique de quatre heures. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier. De plus, BTC est resté au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours, ce qui est également un autre catalyseur positif.