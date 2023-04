La compression d'état réduit considérablement le coût de frappe des NFT sur Solana

La Fondation Solana a annoncé qu’il en coûte désormais beaucoup moins cher pour frapper 1 million de NFT sur Solana, grâce à une nouvelle technologie qui aide à réduire considérablement les coûts en introduisant une nouvelle façon de stocker les NFT en chaîne.

Jon Wong, responsable technique de l’équipe d’ingénierie de l’écosystème de la Fondation Solana, a déclaré jeudi que la technologie en question est la compression d’état.

Frapper des NFT sur Solana devient moins cher

Il en coûtait environ 12 SOL (environ 253,68 $) pour frapper 1 000 NFT sur Solana au 5 avril. Pour frapper 1 million de NFT sur la blockchain, il fallait 12 000 SOL (253 680 $). Mais avec la compression d’état, le coût de frappe de 1 000 NFT tombe à 2,57 SOL (54,53 $) alors qu’un instantané pris le même jour suggérait qu’il en coûterait environ 5 SOL (113 $) pour frapper 1 million de NFT.

Un instantané comparant les coûts basés sur les prix d’Ether et de MATIC le 5 avril a montré que la frappe d’un million de NFT sur Ethereum coûterait plus de 33 millions de dollars, tandis que le coût sur Polygon serait supérieur à 32 830 dollars. Selon Wong, les estimations supposaient un prix moyen du gaz de 44 Gwei pour Ethereum et de 77 Gwei pour Polygon (données extraites des explorateurs de blocs le 5 avril).

Qu’est-ce que la compression d’état ?

La compression d’état utilise la technologie des arbres Merkle pour aider à réduire les coûts de stockage de données en chaîne, avec une structure qui permet des mises à jour directes sur le grand livre. C’est cette fonctionnalité qui permet de réduire les coûts de stockage des données même si les développeurs continuent d’exploiter la sécurité de la blockchain de Solana.

Wong explique la réduction des coûts en état de compression comme étant le résultat du fait que chaque autre nouveau NFT compressé est « uniquement une modification d’un arbre existant ». Cela signifie que les coûts de frappe NFT sur Solana devraient être aussi bas que ce que coûte une seule transaction – 0,000005 SOL.

Alors que l’écosystème peut utiliser la technologie de compression d’état pour stocker toutes les données en chaîne, le premier cas d’utilisation de la nouvelle technologie a été dans les NFT compressés. Ces types de NFT ressemblent à vos NFT habituels, la principale différence étant leur faible coût de frappe.

Les projets de l’écosystème Solana qui déploient actuellement la compression d’état incluent la plate-forme d’outils NFT et API Crossmint et le service de messagerie basé sur la blockchain Dialect.