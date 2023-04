Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prix de Conflux ( CFX/USD ) a fait une percée haussière mardi alors qu’une humeur joyeuse a englouti l’industrie de la crypto-monnaie. CFX, son jeton, a atteint un sommet de 0,4452 $, le plus haut niveau depuis le 29 mars. Il a grimpé de plus de 1 975 % depuis janvier, ce qui en fait l’une des pièces les plus performantes de l’industrie.

Binance pour soutenir l’intégration du réseau principal

Conflux s’est bien comporté au cours des derniers mois alors que les investisseurs applaudissent la croissance du réseau. La nouvelle la plus importante est que les développeurs ont conclu un accord avec China Telecom, un mastodonte avec des millions d’utilisateurs.

Le partenariat verra la société adopter Conflux pour ses produits blockchain, y compris une prochaine carte SIM. De plus, Conflux s’est associé à la version chinoise d’Instagram, comme nous l’avons écrit ici.

Conflux a également conclu plusieurs partenariats au cours des derniers mois. Lundi, les développeurs ont conclu un accord avec Samurai, un développeur de jeux compatibles avec la blockchain. Les joueurs jouent le rôle de samouraïs dans le jeu et recrutent leurs généraux pour détruire leurs ennemis.

La semaine dernière, les développeurs ont annoncé qu’ils déploieraient Uniswap V3. Ce nouveau développement offrira des incitations telles que la création de pools de liquidités pour les paires CFX/USDT et CFX/BTC.

La principale raison pour laquelle le prix de Conflux bondit mardi est que Binance a annoncé qu’il prendrait en charge l’intégration du réseau principal. Cela signifie qu’une fois la migration terminée, Binance prendra en charge les dépôts et les retraits pour le jeton CFX. Ces retraits se feront via Conflux eSpace, Conflux Core Space et BEP 20.

https://twitter.com/Conflux_Network/status/1645629502708383744

Plus important encore, le prix de Conflux a bondi en raison de sa corrélation étroite avec Bitcoin. Bitcoin a dépassé le niveau de résistance de 30 000 $, signalant qu’il y a encore des acheteurs sur le marché.

Prévision de prix Conflux

Graphique CFX par TradingView

Le graphique 4H montre que le prix du CFX a suivi une forte tendance haussière ces derniers jours. Il a atteint le point de résistance important à 0,4433 $, le point le plus élevé du 30 mars. Conflux a réussi à dépasser les moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours. Il a également dépassé la résistance clé à 0,4070 $, le plus haut niveau du 5 avril.

Conflux a également sauté au-dessus du niveau de surachat. Par conséquent, le jeton continuera probablement de monter en flèche alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 0,4860 $, le plus haut depuis le début de l’année. Ce prix est supérieur d’environ 13 % au niveau actuel.