Polygon devient la deuxième plus grande blockchain de GameFi : comment cela affectera-t-il Metacade ?

La solution de mise à l’échelle de couche 2 d’Ethereum Polygon (MATIC) a connu une augmentation massive de l’activité des utilisateurs au cours du mois précédent.

Sur la base du rapport sur les jeux Blockchain, publié par la plate-forme d’analyse d’applications décentralisées (dApp) DappRadar, le nombre total de portefeuilles actifs uniques (UAW) engagés avec des jeux construits sur Polygon a atteint un sommet de 138 081 en mars. Cela indique qu’il a augmenté de 53 % par rapport à sa performance de février 2023.

La croissance de la sphère gameFi de Polygon et sa valeur dans le secteur du web3

Le recensement de 138 081 utilisateurs sur Polygon le place bien devant la blockchain Hive qui occupe la troisième place et la chaîne BNB qui se situe à la quatrième place.

Hive compte 84 000 UAW, tandis que BNB Chain compte 80 000 UAV.

La blockchain qui s’est classée première est Wax, et elle comprend 314 000 UAW, ce qui en fait le leader.

Cependant, la principale raison qui fait de Polygon (MATIC) un élément intéressant est qu’il a dépassé Hive tout au long du mois pour assurer sa deuxième place. C’est un signe positif pour la blockchain et les jeux du Web3.

Sur la base des données, la majeure partie de l’augmentation de l’UAW était due au jeu en chaîne Hunters de BoomLand, qui à lui seul a connu une augmentation de plus de 17 000 % au cours du mois dernier.

Le rapport affirme que toutes les activités de jeu en chaîne ont atteint 741 567 portefeuilles actifs uniques, ce qui représente une baisse de 3,33 % pour le mois de mars. Cependant, les jeux représentent toujours 45,6 % de l’activité de l’industrie des dapps au premier trimestre de 2023.

Les données suggèrent que cet élan peut être observé dans des projets et plates-formes de GameFi alternatifs.

La liste des meilleurs protocoles de jeu par portefeuilles actifs uniques comprenait WAX, Polygon, Hive, BNB Chain et Klaytn.

Il est clair qu’aujourd’hui, plus de blockchains que jamais prennent en charge la fonctionnalité GameFi et disposent de leur propre écosystème de jeux avec des éléments Play-to-Earn (P2E) et un haut niveau d’interactivité.

Sur la base de la croissance de Polygon, il est clair que d’autres blockchains ont également un fort potentiel pour accélérer le rythme et se développer en ce qui concerne leurs comptes de joueurs et leurs utilisateurs uniques par mois.

Metacade pourrait voir un niveau d’utilité beaucoup plus important en raison de la croissance de l’attrait pour la GameFi.

Metacade (MCADE) est un hub communautaire de Web3 dans lequel les joueurs et les passionnés de crypto-monnaies et de jeux peuvent collaborer et communiquer.

La plate-forme vise à s’établir comme un centre de GameFi où tout le monde peut rejoindre une communauté Web3. Les joueurs peuvent accéder à leurs jeux préférés ou à leurs projets Play-to-Earn (P2E) et augmenter leur engagement global.

Le programme Metagrant, dans lequel la communauté vote, peut gérer les ressources disponibles dans la trésorerie du projet, offrant aux développeurs et aux jeux le soutien dont ils ont besoin pour se développer.

Grâce à ces subventions, les développeurs peuvent donner vie à des projets. Il y a aussi un tableau de bord dédié. Grâce à lui, n’importe qui peut trouver du travail dans le secteur de la blockchain, car il disposera d’un emplacement où il sera possible de postuler aux postes disponibles.

Metacade (MCADE) est construit sur la blockchain Ethereum, et sa crypto-monnaie native, MCADE, suit la norme de jeton ERC-20.

Cela signifie qu’il peut être acheté et stocké sur la blockchain, et de nombreux portefeuilles prenant en charge le réseau principal d’Ethereum prendront également en charge MCADE, garantissant un haut niveau de compatibilité.

Avec l’augmentation de l’attrait général pour la GameFi, les utilisateurs trouveront Metacade comme lieu de prédilection pour l’engagement communautaire dans l’espace.

MCADE représente une opportunité d’investissement solide pour 2023 et au-delà avec l’attrait accru du jeu Web3

Alors que plus de chaînes de blocs que jamais auparavant commencent à soutenir le développement de jeux de chaînes de blocs et que le nombre d’utilisateurs sur des chaînes de blocs telles que Polygon augmente, cela indique de manière claire que le secteur de la GameFi est sain et qu’il y a un niveau élevé d’activité autour de celui-ci.

Le projet Metacade (MCADE) a un fort potentiel de croissance en valeur et représente une solide opportunité d’investissement, liée à un écosystème qui évoluera en 2023 et au-delà.

Cependant, il est toujours important de comprendre que le projet en est aux premiers stades de son développement, et il est probable que l’équipe derrière lui proposera plus de mises à jour et de développements et augmentera la base d’utilisateurs à la fin de l’année 2023.

Avec tout cela pris en considération, il est clair que les investisseurs ou les traders qui ont pris une position à long terme peuvent accéder à une crypto-monnaie à forte croissance.

Son centre social décentralisé, la variété des façons dont les joueurs peuvent gagner, l’attrait général lié à la possibilité de soutenir de nouveaux développeurs, des jeux et de trouver des emplois dans l’espace Web3 via la plate-forme pour les utilisateurs, lui permettent d’avoir une proposition de valeur solide pour les investisseurs.

Metacade a maintenant terminé la phase de prévente et a déjà été répertorié sur Uniswap. Il sera répertorié sur Bitmart le 16 avril et sur MEXC le 30 avril.

Avec la fin de la prévente et l’anticipation des cotations en bourse, les investisseurs et les traders voudront détenir des jetons MCADE, et ils peuvent le faire dès maintenant en visitant le site Web ici.