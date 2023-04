La prévente d’AltSignals est épuisée à près de 50 % alors que Meta dévoile l’outil d’IA « Segment Anything »

La prévente d’AltSignals ne cesse de gagner du terrain alors que l’intelligence artificielle (IA) domine à la fois les industries de la technologie et de la cryptographie.

Le plus récent entrant dans le secteur de l’IA est l’outil d’identification d’image « Segment Anything » de Meta et il devrait stimuler une concentration supplémentaire sur l’IA, qui est un argument de vente pour d’autres projets d’IA comme AltSignals.

Pourquoi l’IA « Segment Anything » représente-t-elle un coup de pouce majeur pour AltSignals ?

Avec les ambitions de métavers de Meta Platforms Inc (NASDAQ : META) en ruine, la société s’est tournée vers l’IA pour conduire sa prochaine étape de développement. Cela montre simplement que l’IA dépasse rapidement les autres technologies, y compris le métavers.

Alors que les nouveaux projets de métavers font toujours sensation parmi les joueurs, les projets d’IA semblent voler leur voler la vedette lorsqu’il s’agit de gagner le cœur de la majorité générale.

Bien que le dernier projet de Meta appelé Segment Anything Model se concentre sur les images, il reste un excellent indicateur de l’intérêt accru pour l’IA que montre les grandes entreprises technologiques. AltSignals devrait bénéficier énormément du battage médiatique autour de l’IA puisqu’il travaille sur un algorithme d’IA qui comprendra l’algorithme le plus performant, y compris l’indicateur AltAlgo, et l’utilisera pour créer une suite de produits d’IA, l’un d’eux étant ActualizeAI qui est alimenté par la crypto-monnaie ASI.

L’outil « Segment Anything » aide les utilisateurs à identifier des éléments spécifiques dans une image en quelques clics. Bien que le projet soit encore en mode démo, Meta indique que Segment Anything peut déjà prendre une photo et identifier individuellement les pixels de l’image afin qu’un ou plusieurs éléments puissent être séparés du reste de l’image.

Qu’est-ce qu’AltSignals et pourquoi devient-il si populaire ?

AltSignals fournit des signaux de trading et des indicateurs techniques basés sur des algorithmes. Il a commencé par envoyer des signaux de trading gratuits sur les crypto-monnaies avant de s’étendre au Forex, aux CFD et aux actions.

Actuellement, AltSignals fournit à ses clients des analyses techniques et fondamentales du marché. Il propose également des sessions de coaching et aide les clients à trader. La plate-forme exploite un indicateur technique appelé AltAlgo Indicator pour générer des signaux de trading.

L’indicateur AltAlgo analyse le marché financier et alerte les utilisateurs d’AltSignals lorsqu’une opportunité de trading se présente. L’indicateur utilise plusieurs stratégies de trading et indicateurs techniques pour offrir des opportunités d’achat et de vente idéales aux traders.

AltSignals travaille également sur un algorithme d’IA. L’algorithme comprendra l’algorithme le plus performant, y compris l’indicateur AltAlgo, et l’utilisera pour créer une suite de produits d’IA, l’un d’entre eux étant ActualizeAI alimenté par la crypto-monnaie ASI qui est un jeton basé sur Ethereum. Le jeton ASI est actuellement en phase de prévente BETA. Vous pouvez participer à la prévente ici.

AltSignals est opérationnel depuis 2017, mais sa popularité a explosé après l’annonce du projet d’IA.

Le jeton AltSignals ASI, est-ce un bon investissement ?

La prévente d’AltSignals a été divisée en cinq étapes : BETA, Etape 1, Etape 2, Etape 3 et Etape 4. Actuellement, la prévente est en phase BETA et le jeton se vend à un prix de 0,012 $. Le prix devrait augmenter à chaque étape, ce qui est intéressant pour les premiers investisseurs.

Le jetonASI coûtera 0,015 $ à l’étape 1, 0,01875 $ à l’étape 2, 0,021 $ à l’étape 3 et 0,02274 $ à l’étape 4. Au moment où la prévente s’approchera de l’étape finale, le prix du jeton ASI se sera apprécié de 89,5 %.

A la fin de la prévente d’AltSignals, le prix du jeton ASI devrait profiter de la popularité croissante de l’IA et de sa cotation sur les échanges de crypto-monnaies. Selon le livre blanc AltSignals, le jeton ASI devrait être répertorié sur CoinGecko, CoinMarketCap et Uniswap au deuxième trimestre de 2023.