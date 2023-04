Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Warren Buffett est parti à la chasse aux bonnes affaires alors que l’action Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) est à la traîne de l’indice S&P 500 cette année. L’Oracle d’Omaha, âgé de 92 ans, a atterri mardi matin au Japon où il restera environ 3 jours.

Au cours de son voyage, il rencontrera les responsables des cinq sogo shoshas dans lesquels il a investi pour la première fois en 2020. À l’époque, il avait acheté des actions de Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni et Sumitomo. Ce sont des sociétés commerciales géantes qui achètent des ressources naturelles à l’échelle internationale et les expédient au Japon, pays pauvre en ressources.

Selon CNBC, Buffett rencontrera les dirigeants de ces entreprises par ordre alphabétique. L’objectif est qu’il comprenne les entreprises au moment où il décide d’y investir ou non. Dans un communiqué, il a déclaré qu’il s’était engagé à investir davantage dans ces entreprises.

Avant son voyage au Japon, il a été rapporté que Berkshire Hathaway avait engagé Bank of America et Mizuho Securities pour garantir ses obligations dominées par le yen. La nouvelle vente d’obligations intervient quelques mois après que la société a levé 115 milliards de yens en obligations. Il détient maintenant plus de 1 000 milliards d’obligations japonaises.

Les investissements de Warren Buffet au Japon se sont bien comportés depuis qu’il a fait son investissement en 2020. Comme indiqué ci-dessous, les cinq actions ont bondi de plus de 40 % depuis lors.

L’action Marubeni a bondi de 120 % depuis 2020 tandis que Mitsui a augmenté de plus de 100 %. De même, les actions d’Itochu ont augmenté de 80 % tandis que Sumitomo et Mitsui ont augmenté de 40 % et 60 %, respectivement.

Cependant, pour Warren Buffett, un Américain, ces gains ont été confrontés au vent contraire de la faiblesse du yen japonais. Le yen japonais a chuté de plus de 26 % depuis 2020. Cela signifie que les rendements ont été affectés par les conversions de devises.