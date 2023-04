Le prix de Metacade (MCADE) s’est plutôt bien comporté ces derniers jours alors que le jeton nouvellement coté continue de prendre de l’ampleur. Le jeton MCADE s’est négocié à 0,018 $ au cours des derniers jours, ce qui lui donne une capitalisation boursière indicative de plus de 25 millions $, selon Coinbase.

Dernières actualités autour de Metacade

L’une des nouvelles les plus chaudes dans le monde de la crypto-monnaie de ces derniers jours concerne Metacade, un nouveau projet de blockchain dans l’industrie du jeu. Les développeurs ont conclu la prévente à la fin du mois de mars au cours duquel ils ont levé plus de 16 millions $. Cela en a fait l’une des meilleures ventes de jetons de l’année.

Après cela, Metacade a fait plusieurs gros titres. Par exemple, les développeurs ont lancé le jeton sur Uniswap, le plus grand échange décentralisé du monde. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais acheter et vendre le jeton.

Les développeurs ont laissé entendre que le jeton sera bientôt répertorié sur d’autres échanges. Comme nous l’avons écrit ici, le calendrier de Metacade indique que le jeton sera répertorié sur Bitmart au cours de la semaine se terminant le 16 avril, suivi de MEXC au cours de la dernière semaine du mois. Historiquement, les crypto-monnaies se portent bien lorsqu’elles sont cotées sur les principales bourses. Par exemple, ICP d’Internet Computer a bondi récemment après avoir été coté sur Poloniex.

Par conséquent, il est probable que le prix du jeton MCADE se porte bien dans les mois à venir, car de plus en plus d’échanges comme Binance, OKX et Crypto.com le répertorient. Selon son livre blanc, la plupart de ces cotations auront lieu au deuxième trimestre.

Metacade a également fait d’autres nouvelles importantes. Par exemple, le jeton a été accepté et répertorié sur certaines des plus grandes plateformes du monde. Il a été coté sur CoinGecko et CoinMarketCap, deux des plus gros traqueurs de prix de crypto-monnaies de l’industrie. Il était également coté sur Coinbase, la géante bourse centralisée américaine.

🔥Metacaders🔥



We are bringing you more EXCITING news🚀📰



You can now find Metacade on⬇️

✅ @coinbase

✅ @CoinMarketCap

✅ @coingecko



Where else would you like to see Metacade?👀💭



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLeQnt5 — METACADE (@Metacade_) April 11, 2023

Une autre nouvelle importante de Metacade est que les développeurs ont annoncé les dates de la période de blocage des liquidités. Dans un communiqué, ils ont déclaré que la liquidité serait bloquée jusqu’au 10 mai de cette année. Selon ce site internet, 98,48 % des liquidités ont été bloquées.

Le retour du taureau

L’autre catalyseur du prix de Metacade est qu’il y a des signes indiquant que le taureau se déchaîne à nouveau sur le marché de la crypto-monnaie. Mardi, Bitcoin a franchi le niveau psychologique de 30 000 $, ce qui signifie qu’il a bondi de plus de 80 % rien qu’en 2023. Il a surperformé d’autres actifs financiers de premier plan comme le Nasdaq 100 et l’or.

Cette performance est principalement due à l’optimisme croissant selon lequel la Réserve fédérale est sur le point de mettre fin à son cycle de hausse alors que l’économie ralentit. Le consensus parmi la plupart des analystes est que la Fed augmentera les taux d’intérêt de 25 points de base en mai, puis amorcera une pause stratégique.

Si cela se produit, la Fed rejoindra d’autres banques centrales populaires comme celles du Canada, de l’Australie et de l’Inde qui ont déjà fait une pause. Après la fin de ses hausses de taux, il est possible que la plupart des crypto-monnaies continuent également d’augmenter. En fait, Bitcoin a atteint un sommet de plusieurs mois depuis que la Fed a réduit ses hausses de taux de 0,75 % à 0,50 %, puis à 0,25 %.

Par conséquent, certains analystes, dont Mike Novogratz de Galaxy Digital, estiment que Bitcoin atteindra son niveau record de 67 000 $ au cours des prochains mois. Si cela se produit, cela signifie que d’autres altcoins comme Metacade suivront car ils sont étroitement corrélés à ce dernier.

Catalyseur de développement de produits

L’autre raison principale pour laquelle le prix de MCADE augmentera est que les développeurs lanceront le jeu dans les prochains mois. Selon son livre blanc, le jeu d’arcade classique sera lancé au troisième trimestre de cette année. Ensuite, de nombreux jeux externes dans l’arcade et des tournois seront lancés.

Comme nous l’avons vu avec d’autres plates-formes de jeu comme Gala Games et Sandbox, leurs jetons ont tendance à augmenter lors de lancements majeurs de produits ou de jeux. Les développeurs lanceront également des métasubventions dans le but de développer l’écosystème.

Par conséquent, la combinaison d’un environnement macroéconomique positif et de mises à niveau spécifiques aux produits fera probablement grimper le prix de Metacade dans les mois à venir.