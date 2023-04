Metacade atteindra-t-il 0,05 $ après son inscription sur Uniswap ?

Jayson est le rédacteur en chef d’Invezz et supervise l'équipe de journalistes et d'analystes ainsi que la direction stratégique… lire la suite

La prévente de Metacade est enfin terminée et la crypto-monnaie est désormais disponible pour le grand public. Metacade a pu lever plus de 16 millions $ lors de sa prévente, et l’équipe de développement utilisera les fonds pour déployer certaines fonctionnalités et produits au sein de l’écosystème.

MCADE a été coté sur la bourse Uniswap le 6 avril et devrait être coté sur deux autres bourses avant la fin du mois. Avec des cotations aussi prestigieuses, il est intéressant d’examiner le potentiel de prix de MCADE au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Metacade, atteindra-t-il 0,05 $ ?

MCADE a été coté sur la bourse décentralisée Uniswap le 6 avril et se négociait à 0,01614 $ à l’époque. Depuis lors, MCADE a augmenté de plus de 10 % et se négocie désormais à 0,01866 $.

L’inscription sur Uniswap a eu un impact positif sur MCADE au cours des derniers jours. MCADE pourrait viser la barre des 0,05 $ à court terme, car le jeton serait bientôt coté sur deux grandes bourses centralisées, Bitmart et MEXC.

Bitmart est un échange de crypto-monnaie basé à Singapour et opère actuellement dans plus de 180 pays dans le monde. Sa portée mondiale signifie que MCADE sera bientôt disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

MEXC est l’un des 15 meilleurs échanges de crypto-monnaie au monde, avec un volume de transactions supérieur à 700 millions $. MCADE sera répertorié sur Bitmart le 16 avril et sur MEXC le 30 avril. La cotation de MCADE sur ces deux bourses pourrait avoir un impact sur le prix du jeton et le voir grimper vers le niveau de 0,05 $ à court terme.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une plateforme de jeu hébergée par le réseau Ethereum. En tant que projet communautaire, Metacade cherche à révolutionner l’écosystème P2E, en veillant à ce que les utilisateurs puissent profiter de l’écosystème Web3.

La phase de prévente étant maintenant terminée, Metacade se concentrera sur la réalisation de certains des objectifs mentionnés dans son livre blanc. Metacade veut devenir la plate-forme de Web3 ultime qui permettrait aux utilisateurs de jouer, de se connecter, de construire et de gagner des fonds de manière transparente.

L’équipe de développement cherche également à transformer Metacade en une organisation autonome décentralisée (DAO) d’ici l’année prochaine. Ainsi, elle cédera alors le contrôle de la plate-forme aux détenteurs de jetons MCADE.

En termes de fonctionnement, le projet Metacade cherche à devenir plus qu’un simple jeu P2E. Metacade est une plate-forme qui abrite de nombreux jeux et joueurs de style arcade.

L’équipe organisera des tournois et des compétitions P2E, offrant aux utilisateurs la possibilité de gagner des jetons MCADE via ces événements.

Bien que les utilisateurs puissent déjà gagner de l’argent en jouant à des jeux sur Metacade, il existe d’autres moyens de gagner de l’argent sur les plateformes. Les détenteurs de jetons et les joueurs peuvent miser leurs jetons MCADE et gagner un revenu supplémentaire en contribuant à la gouvernance de la plateforme.

Prévision de prix pour Metacade en 2023

Metacade n’est plus en phase de prévente et promet des développements passionnants au cours des prochaines années. L’équipe a collecté plus de 16 millions $ lors de la phase de prévente et utilisera les fonds pour déployer des fonctionnalités intéressantes au cours des prochains mois.

Au cours de sa phase de prévente, MCADE se négociait à 0,02 $. Le jeton a été ensuite coté à la bourse Uniswap le 6 avril (se négociant à 0,01614 $) et se négocie maintenant à 0,01866 $.

Le marché de la crypto-monnaie est actuellement dans une phase de consolidation, Bitcoin se négociant autour de 28 000 $ ces dernières semaines. MCADE pourrait atteindre la barre de 0,1 $ avant la fin de l’année si les conditions fondamentales du marché élargi continuent d’augmenter.

De plus, MCADE devrait figurer sur les échanges de crypto-monnaies Bitmart et MEXC en avril. Le jeton sera également répertorié sur d’autres bourses de crypto-monnaie avant la fin de l’année, ce qui pourrait faire grimper son prix dans les prochains mois.

Metacade déploiera des fonctionnalités révolutionnaires au cours des prochains mois. Ces fonctionnalités pourraient contribuer à augmenter le prix de MCADE à court et moyen terme.

Dois-je investir dans le jeton MCADE maintenant ?

Malgré son inscription sur Uniswap, MCADE se négocie toujours proche de son prix de prévente. Le jeton pourrait s’avérer être un excellent investissement pour les investisseurs à moyen et long terme grâce aux nombreuses fonctionnalités et événements prévus par l’équipe.

À court terme, MCADE sera coté sur les échanges de crypto-monnaies Bitmart et MEXC, permettant au jeton d’atteindre des milliers d’investisseurs et de traders dans le monde. Le jeton pourrait également être coté sur d’autres bourses de crypto-monnaies avant la fin de l’année.

De plus, l’équipe Metacade construira une vaste plate-forme de GameFi et mettra en œuvre une approche tokénomique unique, selon les détails publiés dans son livre blanc.

Alors que le projet Metacade continue de croître, MCADE pourrait s’avérer être un excellent investissement pour les investisseurs.