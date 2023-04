Prix ETH inférieur à 1 900 $ alors que les données indiquent une vente de 300 millions de dollars après Shanghai

La plus grande nouvelle d’Ethereum en 2023 est sur le point de tomber alors que la crypto-monnaie accueille sa mise à niveau très attendue de Shanghai aujourd’hui, 12 avril 2023.

En l’occurrence, le marché n’est pas sûr de l’impact que l’activation des retraits d’ETH jalonnés aura sur le prix de l’Ether. Cependant, la dernière simulation de la société d’analyse en chaîne Glassnode indique une vente potentielle pouvant atteindre 300 millions de dollars après la mise à niveau.

La plate-forme a partagé les informations dans un rapport publié mardi soir alors que le compte à rebours jusqu’à Shanghai atteignait moins de 24 heures.

Prix Ethereum et Shanghai : 300 millions de dollars de pression de vente

Selon Glassnode, la pression de vente sur Ethereum sera due à l’encaissement d’énormes volumes de récompenses de pool de jalonnement accumulées.

Tous les ETH jalonnés ont un prix de dépôt moyen de 2 136 $, ce qui donne aux déposants -13 % de pertes non réalisées par rapport au prix au comptant actuel d’Ethereum. Cependant, le prix réalisé pour l’ensemble de l’approvisionnement en ETH s’élève à 1 403 $, ce qui signifie qu’il y a un bénéfice non réalisé de 36 % sur l’ensemble du réseau.

Attendez-vous certainement à des ventes, et les données en chaîne suggèrent que cela se produira.

Selon Glassnode, environ 100 000 ETH, soit environ 190 millions de dollars, seront vendus après le début des retraits. Cependant, seuls 70 000 ETH d’une valeur d’environ 133 millions de dollars seront encaissés, ont ajouté les chercheurs.

Prix Ethereum et Shanghai: Expert sur l’impact attendu

Une estimation du montant total des validateurs ETH jalonnés sont susceptibles de se retirer immédiatement après que Shanghai inclue la valeur accumulée pour 1 229 validateurs qui ont signalé leur intention de sortir. 214 autres validateurs coupés sortiront également involontairement, selon les données en chaîne.

Dans ce cas, 46 176 ETH d’une valeur d’environ 85,7 millions de dollars pourraient être vendus immédiatement après l’activation de la mise à niveau.

Malgré la pression de vente déclarée, Glassnode affirme que la suppression du montant maximum de récompenses ETH aura probablement ” un impact acceptable sur le prix “. Il convient également de noter que tous les Ether jalonnés ne peuvent pas être retirés en une seule fois, comme l’a souligné Glassnode dans son rapport, ceci jusqu’à la file d’attente de sortie de preuve de participation d’Ethereum.

Katie Evans, experte DeFi chez Swarm, a déclaré dans des commentaires partagés avec Invezz que bien que la mise à niveau de Shanghai puisse voir “une certaine instabilité du prix de l’éther”, les perspectives générales sont que cela ne devrait pas bouleverser le sentiment des investisseurs.

Notant que l’humeur des investisseurs autour de la crypto est ” de plus en plus dynamique “, a ajouté Evans.

Sur ce qui se passe immédiatement après la mise à niveau, l’analyste a noté :